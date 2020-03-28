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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 13:10
varlo написав:
Нигде не нашел сколько ему лет было.
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Сибарит
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:17
Faceless написав:
shapo написав:3) В Израиле врач - представитель среднего и выше класса как и в любой нормальной стране, а в Украине - презренный побирушка который еле выживает, а его называют еще взяточником
Проблема в том, что тут годами, десятилетиями, еще с совка, формировалась система и соответственно отношение, в которой врач либо взяточник либо побирушка, первые диктуют условия, в больницах "доходные" должности продаются а с врачей неофиально но принудительно собирается "дань", таким образом выживают только взяточники; и даже в ряд частных клиник это переползло в виде "порм по количеству назначений анализов и проч", не всюду, слава богу. Весь этот треш еще с совка тянется и до сих пор процветает. Знакомый хирург просто когти рвал чтобы убежать из этого маразма, смог уехать в Германию, подтвердил уровень знаний, кучу экзаменов. А сидел до этого тут на минималке в госбольничке, но 8000 грн ежемесячно отдай наверх, не гребет откуда.
Нет, в совке врач еще до такой нищеты не доходил хотя оплачивался плохо.
Но там все-таки были примерно все равны, а те, кто не ровен жрал не перед экранами софитов,а за плотно задернутыми шторами.
Также при СССР привыкли что врач должен лечить бесплатно хотя в некоторых регионах - западной Украине, Кавказе, Прибалтике это было не так и врачу там несли дефициты или услуги.
Сейчас ситуация удручающая и проблема комплексная,не решаемая одним Минздравом.
Похоже, коронавирус теперь ее сдвинет с места.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:19
Сибарит написав: varlo написав:
Нигде не нашел сколько ему лет было.
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откуда взяли?
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:35
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Сибарит
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