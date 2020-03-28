Додано: Нед 29 бер, 2020 14:21

Из Московии приводят статистику:



Треть всех больных коронавирусом в Москве - люди от 18 до 34 лет



Согласно данным оперативного штаба по предотвращению коронавируса, статистика показывает, что эта болезнь идет в тяжелой форме не только у пожилых людей. Если говорить о распределении по возрастам всех 1 014 людей, что заболели коронавирусом, то соотношение таково:



- 46% - в возрасте от 35 до 64 лет;



- 33,5% - от 18 до 34 лет;



- 15% - люди старше 65 лет;



- 5,5% - дети



При этом, 40% на аппарате ИВЛ - моложе 40. А две трети - это люди до 60 лет.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.