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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 13:10
varlo написав:
Нигде не нашел сколько ему лет было.
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Сибарит
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:17
Faceless написав:
shapo написав:3) В Израиле врач - представитель среднего и выше класса как и в любой нормальной стране, а в Украине - презренный побирушка который еле выживает, а его называют еще взяточником
Проблема в том, что тут годами, десятилетиями, еще с совка, формировалась система и соответственно отношение, в которой врач либо взяточник либо побирушка, первые диктуют условия, в больницах "доходные" должности продаются а с врачей неофиально но принудительно собирается "дань", таким образом выживают только взяточники; и даже в ряд частных клиник это переползло в виде "порм по количеству назначений анализов и проч", не всюду, слава богу. Весь этот треш еще с совка тянется и до сих пор процветает. Знакомый хирург просто когти рвал чтобы убежать из этого маразма, смог уехать в Германию, подтвердил уровень знаний, кучу экзаменов. А сидел до этого тут на минималке в госбольничке, но 8000 грн ежемесячно отдай наверх, не гребет откуда.
Нет, в совке врач еще до такой нищеты не доходил хотя оплачивался плохо.
Но там все-таки были примерно все равны, а те, кто не ровен жрал не перед экранами софитов,а за плотно задернутыми шторами.
Также при СССР привыкли что врач должен лечить бесплатно хотя в некоторых регионах - западной Украине, Кавказе, Прибалтике это было не так и врачу там несли дефициты или услуги.
Сейчас ситуация удручающая и проблема комплексная,не решаемая одним Минздравом.
Похоже, коронавирус теперь ее сдвинет с места.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:19
Сибарит написав: varlo написав:
Нигде не нашел сколько ему лет было.
49
откуда взяли?
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dima_beleb
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:35
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:52
я думаю зрозуміли чи ще ні?
влада очканула, так як ліків нема, і хоче за будь яку ціну врятувати себе.
а те що від карантину загнеться економіка їй начхати, як і на те, що пересічених ніхто лікувати не буде.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Нед 29 бер, 2020 14:08
st512 написав:
Кто ни будь встречал Фейсбуки, Инстаграмы, телеграмы тех кто выздоровил или болеет в Уураине..? Понимаю что люди бояться неадекватных соседей, но так чтоб все..а то у нас среди "живых" людей с диагнозом толкьо Шахов, который говорит о своем состоянии, но от его цинизма порой подташнивает.. может есть другие блогеры с болезнью?
б***, я конечно не Шахов, но пока все ок. Легкую форму действительно можно даже не заметить. Состояние не поймешь то-ли болен, то-ли здоров. Кроме сухого кашля и небольшого дискомфорта в груди больше ничего не беспокоит. Анализы не берут. И так уже шестой день. Посмотрим что дальше будет. Температуры нет. Значит сегодня баня по плану. 12 км на велике по полям сегодня уже откатал.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 14:12
shapo написав: Faceless написав:
shapo написав:3) В Израиле врач - представитель среднего и выше класса как и в любой нормальной стране, а в Украине - презренный побирушка который еле выживает, а его называют еще взяточником
Проблема в том, что тут годами, десятилетиями, еще с совка, формировалась система и соответственно отношение, в которой врач либо взяточник либо побирушка, первые диктуют условия, в больницах "доходные" должности продаются а с врачей неофиально но принудительно собирается "дань", таким образом выживают только взяточники; и даже в ряд частных клиник это переползло в виде "порм по количеству назначений анализов и проч", не всюду, слава богу. Весь этот треш еще с совка тянется и до сих пор процветает. Знакомый хирург просто когти рвал чтобы убежать из этого маразма, смог уехать в Германию, подтвердил уровень знаний, кучу экзаменов. А сидел до этого тут на минималке в госбольничке, но 8000 грн ежемесячно отдай наверх, не гребет откуда.
Нет, в совке врач еще до такой нищеты не доходил хотя оплачивался плохо.
Но там все-таки были примерно все равны, а те, кто не ровен жрал не перед экранами софитов,а за плотно задернутыми шторами.
Также при СССР привыкли что врач должен лечить бесплатно хотя в некоторых регионах - западной Украине, Кавказе, Прибалтике это было не так и врачу там несли дефициты или услуги.
Сейчас ситуация удручающая и проблема комплексная,не решаемая одним Минздравом. Похоже, коронавирус теперь ее сдвинет с места.
Это вряд ли.
Не может зарплата людей одной специальности резко выделяться на фоне окружающих. При нищенской средней по стране не могут врачи иметь приличные офиц. доходы.
В "совке" обычному врачу несли в большинстве регионов конфеты-цветы. И всё.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 14:21
Из Московии приводят статистику:
Треть всех больных коронавирусом в Москве - люди от 18 до 34 лет
Согласно данным оперативного штаба по предотвращению коронавируса, статистика показывает, что эта болезнь идет в тяжелой форме не только у пожилых людей. Если говорить о распределении по возрастам всех 1 014 людей, что заболели коронавирусом, то соотношение таково:
- 46% - в возрасте от 35 до 64 лет;
- 33,5% - от 18 до 34 лет;
- 15% - люди старше 65 лет;
- 5,5% - дети
При этом, 40% на аппарате ИВЛ - моложе 40. А две трети - это люди до 60 лет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 29 бер, 2020 14:30
freeze написав:
Из Московии приводят статистику:
Треть всех больных коронавирусом в Москве - люди от 18 до 34 лет
Согласно данным оперативного штаба по предотвращению коронавируса, статистика показывает, что эта болезнь идет в тяжелой форме не только у пожилых людей. Если говорить о распределении по возрастам всех 1 014 людей, что заболели коронавирусом, то соотношение таково:
- 46% - в возрасте от 35 до 64 лет;
- 33,5% - от 18 до 34 лет;
- 15% - люди старше 65 лет;
- 5,5% - дети
При этом, 40% на аппарате ИВЛ - моложе 40. А две трети - это люди до 60 лет.
эти проценты как считают? Из всего населения или только из тех, обратился за мед. помощью?
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dima_beleb
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Додано: Нед 29 бер, 2020 14:33
dima_beleb написав: freeze написав:
Из Московии приводят статистику:
Треть всех больных коронавирусом в Москве - люди от 18 до 34 лет
Согласно данным оперативного штаба по предотвращению коронавируса, статистика показывает, что эта болезнь идет в тяжелой форме не только у пожилых людей. Если говорить о распределении по возрастам всех 1 014 людей, что заболели коронавирусом, то соотношение таково:
- 46% - в возрасте от 35 до 64 лет;
- 33,5% - от 18 до 34 лет;
- 15% - люди старше 65 лет;
- 5,5% - дети
При этом, 40% на аппарате ИВЛ - моложе 40. А две трети - это люди до 60 лет.
эти проценты как считают? Из всего населения или только из тех, обратился за мед. помощью?
Если вы здоровы, то зачем вас подключать к аппарату искусственного дыхания ?
Естественно считают от заболевших.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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