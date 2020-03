Додано: Нед 29 бер, 2020 13:52

Сибарит написав: dima_beleb написав: откуда взяли? откуда взяли?

Нагуглил

http://kievvlast.com.ua/news/*** Нагуглил

я думаю зрозуміли чи ще ні?

влада очканула, так як ліків нема, і хоче за будь яку ціну врятувати себе.

