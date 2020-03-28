RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 625626627628>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  varlo написав:Нигде не нашел сколько ему лет было.

49
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4775
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2366 раз.
Подякували: 5453 раз.
 
Профіль
8
5
9
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:17

  Faceless написав:
shapo написав:3) В Израиле врач - представитель среднего и выше класса как и в любой нормальной стране, а в Украине - презренный побирушка который еле выживает, а его называют еще взяточником

Проблема в том, что тут годами, десятилетиями, еще с совка, формировалась система и соответственно отношение, в которой врач либо взяточник либо побирушка, первые диктуют условия, в больницах "доходные" должности продаются а с врачей неофиально но принудительно собирается "дань", таким образом выживают только взяточники; и даже в ряд частных клиник это переползло в виде "порм по количеству назначений анализов и проч", не всюду, слава богу. Весь этот треш еще с совка тянется и до сих пор процветает. Знакомый хирург просто когти рвал чтобы убежать из этого маразма, смог уехать в Германию, подтвердил уровень знаний, кучу экзаменов. А сидел до этого тут на минималке в госбольничке, но 8000 грн ежемесячно отдай наверх, не гребет откуда.


Нет, в совке врач еще до такой нищеты не доходил хотя оплачивался плохо.
Но там все-таки были примерно все равны, а те, кто не ровен жрал не перед экранами софитов,а за плотно задернутыми шторами.
Также при СССР привыкли что врач должен лечить бесплатно хотя в некоторых регионах - западной Украине, Кавказе, Прибалтике это было не так и врачу там несли дефициты или услуги.
Сейчас ситуация удручающая и проблема комплексная,не решаемая одним Минздравом.
Похоже, коронавирус теперь ее сдвинет с места.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3161
З нами з: 29.05.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:19

  Сибарит написав:
  varlo написав:Нигде не нашел сколько ему лет было.

49

откуда взяли?
dima_beleb
 
Повідомлень: 468
З нами з: 11.10.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  dima_beleb написав:откуда взяли?

Нагуглил
http://kievvlast.com.ua/news/direktorom ... hhini27644
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4775
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2366 раз.
Подякували: 5453 раз.
 
Профіль
8
5
9
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:52

  Сибарит написав:
  dima_beleb написав:откуда взяли?

Нагуглил
http://kievvlast.com.ua/news/***

я думаю зрозуміли чи ще ні?
влада очканула, так як ліків нема, і хоче за будь яку ціну врятувати себе.
а те що від карантину загнеться економіка їй начхати, як і на те, що пересічених ніхто лікувати не буде.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17976
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1018 раз.
Подякували: 1159 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:08

  st512 написав:Кто ни будь встречал Фейсбуки, Инстаграмы, телеграмы тех кто выздоровил или болеет в Уураине..? Понимаю что люди бояться неадекватных соседей, но так чтоб все..а то у нас среди "живых" людей с диагнозом толкьо Шахов, который говорит о своем состоянии, но от его цинизма порой подташнивает.. может есть другие блогеры с болезнью?

б***, я конечно не Шахов, но пока все ок. Легкую форму действительно можно даже не заметить. Состояние не поймешь то-ли болен, то-ли здоров. Кроме сухого кашля и небольшого дискомфорта в груди больше ничего не беспокоит. Анализы не берут. И так уже шестой день. Посмотрим что дальше будет. Температуры нет. Значит сегодня баня по плану. 12 км на велике по полям сегодня уже откатал.
Пенсионер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1712
З нами з: 13.10.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:12

  shapo написав:
  Faceless написав:
shapo написав:3) В Израиле врач - представитель среднего и выше класса как и в любой нормальной стране, а в Украине - презренный побирушка который еле выживает, а его называют еще взяточником

Проблема в том, что тут годами, десятилетиями, еще с совка, формировалась система и соответственно отношение, в которой врач либо взяточник либо побирушка, первые диктуют условия, в больницах "доходные" должности продаются а с врачей неофиально но принудительно собирается "дань", таким образом выживают только взяточники; и даже в ряд частных клиник это переползло в виде "порм по количеству назначений анализов и проч", не всюду, слава богу. Весь этот треш еще с совка тянется и до сих пор процветает. Знакомый хирург просто когти рвал чтобы убежать из этого маразма, смог уехать в Германию, подтвердил уровень знаний, кучу экзаменов. А сидел до этого тут на минималке в госбольничке, но 8000 грн ежемесячно отдай наверх, не гребет откуда.


Нет, в совке врач еще до такой нищеты не доходил хотя оплачивался плохо.
Но там все-таки были примерно все равны, а те, кто не ровен жрал не перед экранами софитов,а за плотно задернутыми шторами.
Также при СССР привыкли что врач должен лечить бесплатно хотя в некоторых регионах - западной Украине, Кавказе, Прибалтике это было не так и врачу там несли дефициты или услуги.
Сейчас ситуация удручающая и проблема комплексная,не решаемая одним Минздравом.
Похоже, коронавирус теперь ее сдвинет с места.

Это вряд ли. :(
Не может зарплата людей одной специальности резко выделяться на фоне окружающих. При нищенской средней по стране не могут врачи иметь приличные офиц. доходы.
В "совке" обычному врачу несли в большинстве регионов конфеты-цветы. И всё.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15815
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4359 раз.
Подякували: 4057 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из Московии приводят статистику:

Треть всех больных коронавирусом в Москве - люди от 18 до 34 лет

Согласно данным оперативного штаба по предотвращению коронавируса, статистика показывает, что эта болезнь идет в тяжелой форме не только у пожилых людей. Если говорить о распределении по возрастам всех 1 014 людей, что заболели коронавирусом, то соотношение таково:

- 46% - в возрасте от 35 до 64 лет;

- 33,5% - от 18 до 34 лет;

- 15% - люди старше 65 лет;

- 5,5% - дети

При этом, 40% на аппарате ИВЛ - моложе 40. А две трети - это люди до 60 лет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16018
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4073 раз.
Подякували: 6345 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:30

  freeze написав:Из Московии приводят статистику:

Треть всех больных коронавирусом в Москве - люди от 18 до 34 лет

Согласно данным оперативного штаба по предотвращению коронавируса, статистика показывает, что эта болезнь идет в тяжелой форме не только у пожилых людей. Если говорить о распределении по возрастам всех 1 014 людей, что заболели коронавирусом, то соотношение таково:

- 46% - в возрасте от 35 до 64 лет;

- 33,5% - от 18 до 34 лет;

- 15% - люди старше 65 лет;

- 5,5% - дети

При этом, 40% на аппарате ИВЛ - моложе 40. А две трети - это люди до 60 лет.

эти проценты как считают? Из всего населения или только из тех, обратился за мед. помощью?
dima_beleb
 
Повідомлень: 468
З нами з: 11.10.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:33

  dima_beleb написав:
  freeze написав:Из Московии приводят статистику:

Треть всех больных коронавирусом в Москве - люди от 18 до 34 лет

Согласно данным оперативного штаба по предотвращению коронавируса, статистика показывает, что эта болезнь идет в тяжелой форме не только у пожилых людей. Если говорить о распределении по возрастам всех 1 014 людей, что заболели коронавирусом, то соотношение таково:

- 46% - в возрасте от 35 до 64 лет;

- 33,5% - от 18 до 34 лет;

- 15% - люди старше 65 лет;

- 5,5% - дети

При этом, 40% на аппарате ИВЛ - моложе 40. А две трети - это люди до 60 лет.

эти проценты как считают? Из всего населения или только из тех, обратился за мед. помощью?


Если вы здоровы, то зачем вас подключать к аппарату искусственного дыхания ?
Естественно считают от заболевших.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16018
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4073 раз.
Подякували: 6345 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 625626627628>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Civis, dima_beleb, Grand Touring, Graphics, safonovstanislav і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 686, 687, 688
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6879 1533888
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 12:42
slonic32

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83793)
29.03.2020 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.