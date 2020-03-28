Додано: Нед 29 бер, 2020 15:13

ЛАД написав: Чем они должны/могут себя защищать?

Зачем нужны работники, которые приносят не пользу а вред? Вместо того, чтоб кого-то вылечить, они сами становятся пациентами и занимают чьи-то места, в том числе аппараты ИВЛ, которые сейчас на вес золота, т. к. становятся тяжелобольными на равне со старикамиЯ не представляю насколько низкой должна быть квалификация медработника, чтоб заразиться от пациентов, зная что работаешь в инфекционке. Руки они там что ли не моют, или целуются с больными. Для меня это ещё больше подтверждает факт того, что можно расчитывать только на себя, а не на людей, которые годами тренировались выкачивать максимальное количество денег из пациентов, а как пришла реальная беда, оказывается что они даже себя не могут защитить.Хоть и не верю в бога, но судя по последним новостям, реально создаётся впечатление, что, как говорят египтяне, коронавирус был отправлен на землю Богом, чтоб забрать плохих людей в ад. Кстати, в Иране подутихла буря. А вот всяких из власти, политиков, депутатов из самых разных стран, коронавирус забирает на тот свет на ура.