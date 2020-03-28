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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 625626627628
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:41

  safonovstanislav написав:А за что медработникам вообще платить? Значительная часть из заразившихся в Украине - это врачи и медсёстры. Они себя не могут защитить во время работы с заразными больными в разгар эпидемии. Кого они могут спасти? Как только у нас всё начнётся, все медработники за неделю станут пациентами, ещё и тяжелобольными из-за больших начальных доз заразы.

Угу-угу. Если бойцам на фронте вместо автоматов(лекарств) и бронетехники(защитных средств) вручить палки и картонные коробки. Много они навоюют?
Зато бравому интернетвоину жирным задом надо прочно окопаться на диване и визжать во всю ивановскую, что им платить не за что. Типа сами виноваты.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:45

  Сибарит написав:
  varlo написав:Нигде не нашел сколько ему лет было.

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на ТОМ свете деньги не нужны, вот жеж народ, предлагал всем тесты, лекарства, та пофиг, лёгкое недомогание, перебегаем, один с ведром денег и связей добегался...
и кстати уже не предлагаю, я чту уголовный кодекс...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:52

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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:предлагал всем тесты, лекарства, та пофиг, лёгкое недомогание, перебегаем, один с ведром денег и связей добегался...
и кстати уже не предлагаю, я чту уголовный кодекс...


Вы сделали совершенно правильный вывод. Зря что ли врачи учатся 10-12 лет на специальность? Вы, начитавшись интернета и набрав китайского барахла сомнительного качества, никак врача заменить не можете. Каждый человек болеет по-своему, каждый имеет свою сопутствующую хронику, а Вы своими любительскими советами и китайскими препаратами из условной китайской подворотни могли больше людей угробить, чем вирус бы унес в случае их заболевания.

Одно дело, когда каждый сам занимается экспериментами над своим здоровьем, другое дело, когда неспециалист продвигает какое-то чудо-лечение. Тут вполне справедливо статья светит.

Лекарств от нового вируса нет, лечение симптоматическое. Пока так.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:02

Шостий - пішов!

Черговий нардеп захворів короновірусом!
І все - "слуги нароту"!
До речі, гляньте, яке високоінтелехтуальне обличчя у нардепа(нардепші)!!!
https://censor.net.ua/ua/news/3185181/k ... virusu_zmi
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Frant написав:Шостий - пішов!

Черговий нардеп захворів короновірусом!
І все - "слуги нароту"!


По моему только первый из фракции слуг. Пятеро заболевших депутатов не оттуда.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Чем они должны/могут себя защищать?

Зачем нужны работники, которые приносят не пользу а вред? Вместо того, чтоб кого-то вылечить, они сами становятся пациентами и занимают чьи-то места, в том числе аппараты ИВЛ, которые сейчас на вес золота, т. к. становятся тяжелобольными на равне со стариками
Я не представляю насколько низкой должна быть квалификация медработника, чтоб заразиться от пациентов, зная что работаешь в инфекционке. Руки они там что ли не моют, или целуются с больными. Для меня это ещё больше подтверждает факт того, что можно расчитывать только на себя, а не на людей, которые годами тренировались выкачивать максимальное количество денег из пациентов, а как пришла реальная беда, оказывается что они даже себя не могут защитить.
Хоть и не верю в бога, но судя по последним новостям, реально создаётся впечатление, что, как говорят египтяне, коронавирус был отправлен на землю Богом, чтоб забрать плохих людей в ад. Кстати, в Иране подутихла буря. А вот всяких из власти, политиков, депутатов из самых разных стран, коронавирус забирает на тот свет на ура.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Нед 29 бер, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:13

  freeze написав:По моему только первый из фракции слуг. Пятеро заболевших депутатов не оттуда.


Да, там вроде один из зажопья был + нефракционные.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Вместо того, чтоб кого-то вылечить, они сами становятся пациентами и занимают чьи-то места, в том числе аппараты ИВЛ, которые сейчас на вес золота


Врачи должны переболеть (получить иммунитет) в любом случае и чем раньше это случится, тем лучше, как бы жестоко это не звучало. Иначе кранты всем.

  safonovstanislav написав:Я не представляю насколько низкой должна быть квалификация медработника, чтоб заразиться от пациентов, зная что работаешь в инфекционке.


Зря Вы так. Я бы понял Ваши претензии, если бы больницы были полностью укомплектованы СИЗ и тестами. А сейчас получается, что медработников оставили практически с голой ж*** против эпидемии.
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