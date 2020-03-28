safonovstanislav написав:А за что медработникам вообще платить? Значительная часть из заразившихся в Украине - это врачи и медсёстры. Они себя не могут защитить во время работы с заразными больными в разгар эпидемии. Кого они могут спасти? Как только у нас всё начнётся, все медработники за неделю станут пациентами, ещё и тяжелобольными из-за больших начальных доз заразы.
Угу-угу. Если бойцам на фронте вместо автоматов(лекарств) и бронетехники(защитных средств) вручить палки и картонные коробки. Много они навоюют? Зато бравому интернетвоину жирным задом надо прочно окопаться на диване и визжать во всю ивановскую, что им платить не за что. Типа сами виноваты.
varlo написав:Нигде не нашел сколько ему лет было.
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на ТОМ свете деньги не нужны, вот жеж народ, предлагал всем тесты, лекарства, та пофиг, лёгкое недомогание, перебегаем, один с ведром денег и связей добегался... и кстати уже не предлагаю, я чту уголовный кодекс...
edvardd написав:предлагал всем тесты, лекарства, та пофиг, лёгкое недомогание, перебегаем, один с ведром денег и связей добегался... и кстати уже не предлагаю, я чту уголовный кодекс...
Вы сделали совершенно правильный вывод. Зря что ли врачи учатся 10-12 лет на специальность? Вы, начитавшись интернета и набрав китайского барахла сомнительного качества, никак врача заменить не можете. Каждый человек болеет по-своему, каждый имеет свою сопутствующую хронику, а Вы своими любительскими советами и китайскими препаратами из условной китайской подворотни могли больше людей угробить, чем вирус бы унес в случае их заболевания.
Одно дело, когда каждый сам занимается экспериментами над своим здоровьем, другое дело, когда неспециалист продвигает какое-то чудо-лечение. Тут вполне справедливо статья светит.
Лекарств от нового вируса нет, лечение симптоматическое. Пока так.
Зачем нужны работники, которые приносят не пользу а вред? Вместо того, чтоб кого-то вылечить, они сами становятся пациентами и занимают чьи-то места, в том числе аппараты ИВЛ, которые сейчас на вес золота, т. к. становятся тяжелобольными на равне со стариками Я не представляю насколько низкой должна быть квалификация медработника, чтоб заразиться от пациентов, зная что работаешь в инфекционке. Руки они там что ли не моют, или целуются с больными. Для меня это ещё больше подтверждает факт того, что можно расчитывать только на себя, а не на людей, которые годами тренировались выкачивать максимальное количество денег из пациентов, а как пришла реальная беда, оказывается что они даже себя не могут защитить. Хоть и не верю в бога, но судя по последним новостям, реально создаётся впечатление, что, как говорят египтяне, коронавирус был отправлен на землю Богом, чтоб забрать плохих людей в ад. Кстати, в Иране подутихла буря. А вот всяких из власти, политиков, депутатов из самых разных стран, коронавирус забирает на тот свет на ура.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Нед 29 бер, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.