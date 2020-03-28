Це піде на користь уротам.
Чекаємо премій Дарвіна для зеКоманди!
Прості люди - вони як свині, вибачте.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:22
Це піде на користь уротам.
Чекаємо премій Дарвіна для зеКоманди!
Прості люди - вони як свині, вибачте.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А тепер просто подивіться як у відсотках ці ж групи займають до загальної кількості населення...і прозрієте
Кількість захворювань прямо пропорційна кількості населення - звідси висновок-заражаються всі без привязки до віку
А от кількість смертей - не пропорційна населенню - а вища в старших - тобто
Перше - легше переносять хворобу молодші
Друге - внаслідок букету хвороб у старших - вони й помирають частіше
Третрє
Якщо просто подивитись смертність у вікових групах - то там буде така сама картина як смертність від короновірусу...
Висновок
Чим людина старша - тим більша ймовірність її смерті без привязки до того ,захворіє вона на якийсь з різновидів простуди чи ні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:25
Ну и Ахметову, конечно, как же без него .
Вы хоть смайлики ставьте, паникующий народ перестал понимать даже простейшие шутки
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 29 бер, 2020 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:37
На первоисточнике (byoblu 24) фамилия профессора Montanari встречается последний раз в декабре 19го.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:39
Первая заболевшая коронавирусом на Буковине женщина, которая умудрилась заразить десятки жителей своего и соседних сел, обратилась к соседям и попросила прощение.
Елизавета недавно вернулась с заработков из Италии. Вероятно, там она и подхватила опасный вирус. Приехав домой, местная жительница принимала самое активное участие в общественной жизни своего села Коленковцы.
К примеру, она ходила на митинги под обладминистрацию 9 марта, где жители трех сел боролись за создание ОТГ, общалась с главой Коленковцев. В результате, женщина заразила не только своих детей и внуков: сам глава села слег с высокой температурой, а сейчас 14 односельчан находятся в больнице с коронавирусом. На сегодня, 29 марта, в Черновицкой области выявлено 59 случаев коронавируса.
А вместе с Коленковцами на карантин посадили еще три села: Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы. В этих районах выставили блок-посты, все дороги и лесные тропинки перекрыли шлагбаумами.
"Виновница" такой ситуации Елизавета записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.
Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами просит женщина.
Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами. "Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – плачет женщина.
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:45
как уже заипали эти китайцы, то жрут, шо попало(это если не спецом), то....
600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах
Респираторы, которые должны обеспечивать уровень защиты FFF2, неплотно прилегают к лицу, а фильтры, которые должны задерживать частицы вируса, в них слишком тонкие.
"Маски были отозваны, поскольку они не соответствуют требованиям безопасности. Они плохо прилегают к лицу или их мембраны не функционируют должным образом, а фильтры, которые должны задерживать вирус, очень тонкие", — сообщает NOS.
Респираторы должны обеспечивать защиту FFF2, но на самом деле это "какой-то FFP 0.8 в лучшем случае", — сказал журналистам анонимный источник в руководстве одной из больниц.
"На международном рынке сейчас много мусора. Есть люди, пытающиеся воспользоваться нынешним кризисом и заработать много денег", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь больницы св. Катарины в Эйндховене. Источник:
наверное и нам куйню какую-нибудь оттуда поставляют
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:47
Этой плачущей женщине повезло, что она родилась в Украине, а не в Сингапуре или Китае, сейчас бы из-за решётки слёзные видео записывала. Заразила кучу людей, нанесла серьезный экономический ущерб односельчанам, да и всей области. Это вам не курицу украсть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:55
Какая разница, если у него был тяжелый диабет?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"7. Підключити свій ком’ютер до боротьби з коронавірусом
Проєкт Стендфордського університету Folding@home почав шукати ліки від COVID-19. Він закликав користувачів підключати свої ПК для допомоги, ділячись обчислювальною потужністю своїх комп’ютерів.
Акцію підтримали NVIDIA, Intel, MSI, NZXT, Razer, та тематичні спільноти.
Щоб доєднатись до проєкту Folding@home, слід встановити програмного клієнта. Після вибору хвороби, яку має аналізувати софт, на комп’ютер автоматично завантажуватиметься невеличкий об’єм даних для обрахунків. Після його опрацювання дані повертатимуться на сервер проєкту.
Проєкт проводить аналіз згортання білкових молекул, дозволяючи дізнатися їхні нові властивості. Наразі обчислювальну потужність проєкту забезпечують більше 100 000 комп’ютерів. "
ссылка на клиент
Team Number для Украины 2164
Более детально
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 29 бер, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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