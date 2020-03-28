RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 627628629630631632>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:22

  freeze написав:
Frant написав:Шостий - пішов!

Черговий нардеп захворів короновірусом!
І все - "слуги нароту"!


По моему только первый из фракции слуг. Пятеро заболевших депутатов не оттуда.

Це піде на користь уротам.
Чекаємо премій Дарвіна для зеКоманди!


Прості люди - вони як свині, вибачте.

https://censor.net.ua/video_news/318519 ... razivshaya
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21178
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 2177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:22

  ЛАД написав:Зображення
:lol:


СИДИСУКАВМАШИНЕ - Рик и Морти 4 сезон 5 серия
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 503
З нами з: 22.07.11
Подякував: 193 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Если говорить о распределении по возрастам всех 1 014 людей, что заболели коронавирусом, то соотношение таково:
- 46% - в возрасте от 35 до 64 лет;
- 33,5% - от 18 до 34 лет;
- 15% - люди старше 65 лет;
- 5,5% - дети
А тепер просто подивіться як у відсотках ці ж групи займають до загальної кількості населення...і прозрієте
Кількість захворювань прямо пропорційна кількості населення - звідси висновок-заражаються всі без привязки до віку
А от кількість смертей - не пропорційна населенню - а вища в старших - тобто
Перше - легше переносять хворобу молодші
Друге - внаслідок букету хвороб у старших - вони й помирають частіше
Третрє
Якщо просто подивитись смертність у вікових групах - то там буде така сама картина як смертність від короновірусу...

Висновок
Чим людина старша - тим більша ймовірність її смерті без привязки до того ,захворіє вона на якийсь з різновидів простуди чи ні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22426
З нами з: 15.01.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 2289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:25

  ЛАД написав:
  hxbbgaf написав: На это никто не надеялся, но проклятая банда мошенников набивает карманы на смертях и выписывает фуфломицыны без постановки диагноза! МОЗ - к ответу! И премьера и презедента, который им руководит! Нетрудно догадаться, куда стекается дань с поборов и откатов!!!
А Вы что, не знали, что долю от продажи "фуфломицынов" заносят лично минздраву, премьеру и презеденту?
:lol:

Ну и Ахметову, конечно, как же без него :wink: .
Вы хоть смайлики ставьте, паникующий народ перестал понимать даже простейшие шутки
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 29 бер, 2020 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17027
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1797 раз.
Подякували: 2639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:37

  EKO написав:Не знаю, было тут уже или нет, вот еще одно мнение. И думаю, определенная логика отчасти в этом всем есть. И по моему, даже Трамп это уже начинает понимать:
http://fraza.ua/stenograms/288307-profe ... liarderami

На первоисточнике (byoblu 24) фамилия профессора Montanari встречается последний раз в декабре 19го.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17027
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1797 раз.
Подякували: 2639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:39

Первая заболевшая коронавирусом на Буковине женщина, которая умудрилась заразить десятки жителей своего и соседних сел, обратилась к соседям и попросила прощение.
Елизавета недавно вернулась с заработков из Италии. Вероятно, там она и подхватила опасный вирус. Приехав домой, местная жительница принимала самое активное участие в общественной жизни своего села Коленковцы.
К примеру, она ходила на митинги под обладминистрацию 9 марта, где жители трех сел боролись за создание ОТГ, общалась с главой Коленковцев. В результате, женщина заразила не только своих детей и внуков: сам глава села слег с высокой температурой, а сейчас 14 односельчан находятся в больнице с коронавирусом. На сегодня, 29 марта, в Черновицкой области выявлено 59 случаев коронавируса.
А вместе с Коленковцами на карантин посадили еще три села: Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы. В этих районах выставили блок-посты, все дороги и лесные тропинки перекрыли шлагбаумами.
"Виновница" такой ситуации Елизавета записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.

Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами просит женщина.

Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами. "Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – плачет женщина.
https://www.obozrevatel.com/society/na- ... sedyam.htm
19yuriy91
 
Повідомлень: 2512
З нами з: 15.09.12
Подякував: 238 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:45

как уже заипали эти китайцы, то жрут, шо попало(это если не спецом), то....

600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах
Респираторы, которые должны обеспечивать уровень защиты FFF2, неплотно прилегают к лицу, а фильтры, которые должны задерживать частицы вируса, в них слишком тонкие.

"Маски были отозваны, поскольку они не соответствуют требованиям безопасности. Они плохо прилегают к лицу или их мембраны не функционируют должным образом, а фильтры, которые должны задерживать вирус, очень тонкие", — сообщает NOS.
Респираторы должны обеспечивать защиту FFF2, но на самом деле это "какой-то FFP 0.8 в лучшем случае", — сказал журналистам анонимный источник в руководстве одной из больниц.

"На международном рынке сейчас много мусора. Есть люди, пытающиеся воспользоваться нынешним кризисом и заработать много денег", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь больницы св. Катарины в Эйндховене. Источник: https://censor.net.ua/n3185191

наверное и нам куйню какую-нибудь оттуда поставляют
19yuriy91
 
Повідомлень: 2512
З нами з: 15.09.12
Подякував: 238 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:47

  19yuriy91 написав:"Виновница" такой ситуации Елизавета записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.

Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами просит женщина.

Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами. "Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – плачет женщина.


Этой плачущей женщине повезло, что она родилась в Украине, а не в Сингапуре или Китае, сейчас бы из-за решётки слёзные видео записывала. Заразила кучу людей, нанесла серьезный экономический ущерб односельчанам, да и всей области. Это вам не курицу украсть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16022
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4074 раз.
Подякували: 6346 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:55

  varlo написав:От коронавируса умер экс-замглавы Киевской обладминистрации Олег Мищенко
https://zn.ua/UKRAINE/ot-koronavirusa-umer-eks-zamglavy-kievskoy-obladministracii-oleg-mischenko-349467_.html Нигде не нашел сколько ему лет было.

Какая разница, если у него был тяжелый диабет?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17027
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1797 раз.
Подякували: 2639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"7. Підключити свій ком’ютер до боротьби з коронавірусом

Проєкт Стендфордського університету Folding@home почав шукати ліки від COVID-19. Він закликав користувачів підключати свої ПК для допомоги, ділячись обчислювальною потужністю своїх комп’ютерів.

Акцію підтримали NVIDIA, Intel, MSI, NZXT, Razer, та тематичні спільноти.

Щоб доєднатись до проєкту Folding@home, слід встановити програмного клієнта. Після вибору хвороби, яку має аналізувати софт, на комп’ютер автоматично завантажуватиметься невеличкий об’єм даних для обрахунків. Після його опрацювання дані повертатимуться на сервер проєкту.

Проєкт проводить аналіз згортання білкових молекул, дозволяючи дізнатися їхні нові властивості. Наразі обчислювальну потужність проєкту забезпечують більше 100 000 комп’ютерів. "
ссылка на клиент
https://foldingathome.org/start-folding/
Team Number для Украины 2164

Более детально
https://habr.com/ru/news/t/492526/
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 29 бер, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3718
З нами з: 09.02.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 627628629630631632>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, safonovstanislav, Shaman, Trast, Zebra, ЛАД, тарасов і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 686, 687, 688
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6879 1533914
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 12:42
slonic32

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.