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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 628629630631632>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:56

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:"Виновница" такой ситуации Елизавета записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.

Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами просит женщина.

Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами. "Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – плачет женщина.


Этой плачущей женщине повезло, что она родилась в Украине, а не в Сингапуре или Китае, сейчас бы из-за решётки слёзные видео записывала. Заразила кучу людей, нанесла серьезный экономический ущерб односельчанам, да и всей области. Это вам не курицу украсть.


да уж, делов наворотила
голову использовать по назначению всё же не помешает, чтоб потом её же пеплом не посыпать.....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:57

  19yuriy91 написав:как уже заипали эти китайцы, то жрут, шо попало(это если не спецом), то...

Лично я, не хочу верить в то, что любой человек, случайно съев что-то не то, может поставить мир на колени. Скорее всего взяли старый вирус и помогли ему мутировать, используя панголинов
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:59

  Frant написав:Шостий - пішов!
Черговий нардеп захворів короновірусом!
І все - "слуги нароту"!
До речі, гляньте, яке високоінтелехтуальне обличчя у нардепа(нардепші)!!!
https://censor.net.ua/ua/news/3185181/k ... virusu_zmi

Та то ж нове обличчя, як ви можете йти проти волі 73% ?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пенсионер написав:
  st512 написав:Кто ни будь встречал Фейсбуки, Инстаграмы, телеграмы тех кто выздоровил или болеет в Уураине..? Понимаю что люди бояться неадекватных соседей, но так чтоб все..а то у нас среди "живых" людей с диагнозом толкьо Шахов, который говорит о своем состоянии, но от его цинизма порой подташнивает.. может есть другие блогеры с болезнью?

б***, я конечно не Шахов, но пока все ок. Легкую форму действительно можно даже не заметить. Состояние не поймешь то-ли болен, то-ли здоров. Кроме сухого кашля и небольшого дискомфорта в груди больше ничего не беспокоит. Анализы не берут. И так уже шестой день. Посмотрим что дальше будет. Температуры нет. Значит сегодня баня по плану. 12 км на велике по полям сегодня уже откатал.
Таких как ты, нужно штрафовать на 100т евро как в Чехии
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:05

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:"Виновница" такой ситуации Елизавета записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.

Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами просит женщина.

Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами. "Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – плачет женщина.


Этой плачущей женщине повезло, что она родилась в Украине, а не в Сингапуре или Китае, сейчас бы из-за решётки слёзные видео записывала. Заразила кучу людей, нанесла серьезный экономический ущерб односельчанам, да и всей области. Это вам не курицу украсть.

А чому ти мовчиш про слуг народу з Куршавеля, компартію Китаю що б з ними зробила?
А організаторів "карантина"? А Радуцького?
Давай не стісняйся у фантазіях.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 бер, 2020 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:05

  safonovstanislav написав:
  19yuriy91 написав:как уже заипали эти китайцы, то жрут, шо попало(это если не спецом), то...

Лично я, не хочу верить в то, что любой человек, случайно съев что-то не то, может поставить мир на колени. Скорее всего взяли старый вирус и помогли ему мутировать, используя панголинов


там же у мемя оговорка - это если не спецом :)
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:
  varlo написав:От коронавируса умер экс-замглавы Киевской обладминистрации Олег Мищенко
https://zn.ua/UKRAINE/ot-koronavirusa-umer-eks-zamglavy-kievskoy-obladministracii-oleg-mischenko-349467_.html Нигде не нашел сколько ему лет было.

Какая разница, если у него был тяжелый диабет?


Весьма обеспеченный человек, думаю, всякие ультрасовременные помпы и высококачественный инсулин были для него доступны без проблем, и он явно не планировал умереть в 49 лет. Пока не заразился коронавирусом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:07

  19yuriy91 написав:
  freeze написав:
  19yuriy91 написав:"Виновница" такой ситуации Елизавета записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.

Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами просит женщина.

Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами. "Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – плачет женщина.


Этой плачущей женщине повезло, что она родилась в Украине, а не в Сингапуре или Китае, сейчас бы из-за решётки слёзные видео записывала. Заразила кучу людей, нанесла серьезный экономический ущерб односельчанам, да и всей области. Это вам не курицу украсть.


да уж, делов наворотила
голову использовать по назначению всё же не помешает, чтоб потом её же пеплом не посыпать.....

ще один, захисник влади і борцун з носіями
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:09

  freeze написав:
Starikan написав:
  varlo написав:От коронавируса умер экс-замглавы Киевской обладминистрации Олег Мищенко
https://zn.ua/UKRAINE/ot-koronavirusa-umer-eks-zamglavy-kievskoy-obladministracii-oleg-mischenko-349467_.html Нигде не нашел сколько ему лет было.

Какая разница, если у него был тяжелый диабет?


Весьма обеспеченный человек, думаю, всякие ультрасовременные помпы и высококачественный инсулин были для него доступны без проблем, и он явно не планировал умереть в 49 лет. Пока не заразился коронавирусом.

якийсь дивний вірус, мабуть китайські масони випустили, щоб українську бидлоеліту викосити, а потім захопити владу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:10

100 пудов про вирус главы госуд. знают всё досконально.
какие запрещённые химич. или бактер. составляющие в нём и как он вышел в китае из под контроля и т.д..
просто тогда надо против китае вводить санкции лет на 20 и штрафы.
а кто это будет делать, против финансовой кормилицы всего мира.??? :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 29 бер, 2020 16:13, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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