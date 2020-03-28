19yuriy91 написав:"Виновница" такой ситуации Елизавета записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.
Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами просит женщина.
Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами. "Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – плачет женщина.
Этой плачущей женщине повезло, что она родилась в Украине, а не в Сингапуре или Китае, сейчас бы из-за решётки слёзные видео записывала. Заразила кучу людей, нанесла серьезный экономический ущерб односельчанам, да и всей области. Это вам не курицу украсть.
да уж, делов наворотила голову использовать по назначению всё же не помешает, чтоб потом её же пеплом не посыпать.....
st512 написав:Кто ни будь встречал Фейсбуки, Инстаграмы, телеграмы тех кто выздоровил или болеет в Уураине..? Понимаю что люди бояться неадекватных соседей, но так чтоб все..а то у нас среди "живых" людей с диагнозом толкьо Шахов, который говорит о своем состоянии, но от его цинизма порой подташнивает.. может есть другие блогеры с болезнью?
б***, я конечно не Шахов, но пока все ок. Легкую форму действительно можно даже не заметить. Состояние не поймешь то-ли болен, то-ли здоров. Кроме сухого кашля и небольшого дискомфорта в груди больше ничего не беспокоит. Анализы не берут. И так уже шестой день. Посмотрим что дальше будет. Температуры нет. Значит сегодня баня по плану. 12 км на велике по полям сегодня уже откатал.
Таких как ты, нужно штрафовать на 100т евро как в Чехии
19yuriy91 написав:"Виновница" такой ситуации Елизавета записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.
Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами просит женщина.
Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами. "Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – плачет женщина.
Этой плачущей женщине повезло, что она родилась в Украине, а не в Сингапуре или Китае, сейчас бы из-за решётки слёзные видео записывала. Заразила кучу людей, нанесла серьезный экономический ущерб односельчанам, да и всей области. Это вам не курицу украсть.
А чому ти мовчиш про слуг народу з Куршавеля, компартію Китаю що б з ними зробила? А організаторів "карантина"? А Радуцького? Давай не стісняйся у фантазіях.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 бер, 2020 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Весьма обеспеченный человек, думаю, всякие ультрасовременные помпы и высококачественный инсулин были для него доступны без проблем, и он явно не планировал умереть в 49 лет. Пока не заразился коронавирусом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
19yuriy91 написав:"Виновница" такой ситуации Елизавета записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.
Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами просит женщина.
Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами. "Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – плачет женщина.
Этой плачущей женщине повезло, что она родилась в Украине, а не в Сингапуре или Китае, сейчас бы из-за решётки слёзные видео записывала. Заразила кучу людей, нанесла серьезный экономический ущерб односельчанам, да и всей области. Это вам не курицу украсть.
да уж, делов наворотила голову использовать по назначению всё же не помешает, чтоб потом её же пеплом не посыпать.....
ще один, захисник влади і борцун з носіями
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Весьма обеспеченный человек, думаю, всякие ультрасовременные помпы и высококачественный инсулин были для него доступны без проблем, и он явно не планировал умереть в 49 лет. Пока не заразился коронавирусом.
якийсь дивний вірус, мабуть китайські масони випустили, щоб українську бидлоеліту викосити, а потім захопити владу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
100 пудов про вирус главы госуд. знают всё досконально. какие запрещённые химич. или бактер. составляющие в нём и как он вышел в китае из под контроля и т.д.. просто тогда надо против китае вводить санкции лет на 20 и штрафы. а кто это будет делать, против финансовой кормилицы всего мира.???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 29 бер, 2020 16:13, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.