19yuriy91 написав:

"Виновница" такой ситуации Елизавета записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами просит женщина.Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами. "Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – плачет женщина.