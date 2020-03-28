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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 629630631632>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

flyman написав:
  freeze написав:
  19yuriy91 написав:"Виновница" такой ситуации Елизавета записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.

Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами просит женщина.

Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами. "Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – плачет женщина.


Этой плачущей женщине повезло, что она родилась в Украине, а не в Сингапуре или Китае, сейчас бы из-за решётки слёзные видео записывала. Заразила кучу людей, нанесла серьезный экономический ущерб односельчанам, да и всей области. Это вам не курицу украсть.

А чому ти мовчиш про слуг народу з Куршавеля, компартію Китаю що б з ними зробила?
А організаторів "карантина"? А Радуцького?
Давай не стісняйся у фантазіях.


Додик, я что тебе каждый день как молитву должен зачитывать кого я осуждаю.
У меня нет времени в каждом сообщении всех перечислять.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Игорь Алексеевич написав:100 пудов про вирус главы госуд. знают всё досконально.
какие запрещённые химич. или бактер. составляющие в нём и как он вышел в китае из под контроля и т.д..
просто тогда надо против китае вводить санкции лет на 20 и штрафы.
а кто это будет делать, против финансовой кормилицы всего мира.??? :roll:
А наших людей хлебом не корми, дай всемирный заговор раскрыть
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Принцесса Испании умерла от коронавируса
https://www.rbc.ua/rus/news/printsessa-ispanii-umerla-koronavirusa-1585486698.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:21

  flyman написав:
  19yuriy91 написав:
  freeze написав:
Этой плачущей женщине повезло, что она родилась в Украине, а не в Сингапуре или Китае, сейчас бы из-за решётки слёзные видео записывала. Заразила кучу людей, нанесла серьезный экономический ущерб односельчанам, да и всей области. Это вам не курицу украсть.


да уж, делов наворотила
голову использовать по назначению всё же не помешает, чтоб потом её же пеплом не посыпать.....

ще один, захисник влади і борцун з носіями


а ну давай сюда про мой захист влади
или трындишь?
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:21

  Frant написав:Шостий - пішов!

Черговий нардеп захворів короновірусом!
І все - "слуги нароту"!
До речі, гляньте, яке високоінтелехтуальне обличчя у нардепа(нардепші)!!!
https://censor.net.ua/ua/news/3185181/k ... virusu_zmi

В предверии завтрашнего дня они там поголовно все обнаружат у себя симптомы вируса
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:31

  varlo написав:Принцесса Испании умерла от коронавируса
https://www.rbc.ua/rus/news/printsessa-ispanii-umerla-koronavirusa-1585486698.html

Принцесса умерла в возрасте 86 лет

Дай бог нам всем дожить до ее возраста, даже без коронавируса.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Наш МОЗ также опубликовал возрастную статистику по заболевшим.

Станом на 29 березня в Україні
Від 0 до 10 років - 5,4%;
Від 11 до 20 років - 4,5%;
Від 21 до 30 років - 12,5%;
Від 31 до 40 років - 22,4%;
Від 41 до 50 років - 20,4%;
Від 51 до 60 років - 21,3%;
Від 61 до 70 років - 11,9%;
Від 71 до 80 років - 1,4%;
Від 81 до 90 років - 0,2 %.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:46

  Frant написав:
  freeze написав:
Frant написав:Шостий - пішов!

Черговий нардеп захворів короновірусом!
І все - "слуги нароту"!


По моему только первый из фракции слуг. Пятеро заболевших депутатов не оттуда.

Це піде на користь уротам.
Чекаємо премій Дарвіна для зеКоманди!


Прості люди - вони як свині, вибачте.

https://censor.net.ua/video_news/318519 ... razivshaya

Це Ви про себе?
Вибачте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:49

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  hxbbgaf написав: На это никто не надеялся, но проклятая банда мошенников набивает карманы на смертях и выписывает фуфломицыны без постановки диагноза! МОЗ - к ответу! И премьера и презедента, который им руководит! Нетрудно догадаться, куда стекается дань с поборов и откатов!!!
А Вы что, не знали, что долю от продажи "фуфломицынов" заносят лично минздраву, премьеру и презеденту?
:lol:

Ну и Ахметову, конечно, как же без него :wink: .
Вы хоть смайлики ставьте, паникующий народ перестал понимать даже простейшие шутки

Вы не заметили.
Учитывая, что народ в панике может не понять, я там в конце поста поставил :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:50

edvardd
написал вам в личку посмотрите...
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