19yuriy91 написав:"Виновница" такой ситуации Елизавета записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.
Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами просит женщина.
Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами. "Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – плачет женщина.
Этой плачущей женщине повезло, что она родилась в Украине, а не в Сингапуре или Китае, сейчас бы из-за решётки слёзные видео записывала. Заразила кучу людей, нанесла серьезный экономический ущерб односельчанам, да и всей области. Это вам не курицу украсть.
А чому ти мовчиш про слуг народу з Куршавеля, компартію Китаю що б з ними зробила? А організаторів "карантина"? А Радуцького? Давай не стісняйся у фантазіях.
Додик, я что тебе каждый день как молитву должен зачитывать кого я осуждаю. У меня нет времени в каждом сообщении всех перечислять.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Игорь Алексеевич написав:100 пудов про вирус главы госуд. знают всё досконально. какие запрещённые химич. или бактер. составляющие в нём и как он вышел в китае из под контроля и т.д.. просто тогда надо против китае вводить санкции лет на 20 и штрафы. а кто это будет делать, против финансовой кормилицы всего мира.???
А наших людей хлебом не корми, дай всемирный заговор раскрыть
freeze написав: Этой плачущей женщине повезло, что она родилась в Украине, а не в Сингапуре или Китае, сейчас бы из-за решётки слёзные видео записывала. Заразила кучу людей, нанесла серьезный экономический ущерб односельчанам, да и всей области. Это вам не курицу украсть.
да уж, делов наворотила голову использовать по назначению всё же не помешает, чтоб потом её же пеплом не посыпать.....
ще один, захисник влади і борцун з носіями
а ну давай сюда про мой захист влади или трындишь?
Наш МОЗ также опубликовал возрастную статистику по заболевшим.
Станом на 29 березня в Україні Від 0 до 10 років - 5,4%; Від 11 до 20 років - 4,5%; Від 21 до 30 років - 12,5%; Від 31 до 40 років - 22,4%; Від 41 до 50 років - 20,4%; Від 51 до 60 років - 21,3%; Від 61 до 70 років - 11,9%; Від 71 до 80 років - 1,4%; Від 81 до 90 років - 0,2 %.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
hxbbgaf написав: На это никто не надеялся, но проклятая банда мошенников набивает карманы на смертях и выписывает фуфломицыны без постановки диагноза! МОЗ - к ответу! И премьера и презедента, который им руководит! Нетрудно догадаться, куда стекается дань с поборов и откатов!!!
А Вы что, не знали, что долю от продажи "фуфломицынов" заносят лично минздраву, премьеру и презеденту?
Ну и Ахметову, конечно, как же без него . Вы хоть смайлики ставьте, паникующий народ перестал понимать даже простейшие шутки
Вы не заметили. Учитывая, что народ в панике может не понять, я там в конце поста поставил
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.