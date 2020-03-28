And the streets of Boston are quiet now that the students have all flown home to deliver coronavirus from the petri-dish dorms to little houses full of old people all over the country. This is a moment in history where we will talk about how during their formative years, generation Z went from one crisis to the next.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
st512 написав:Кто ни будь встречал Фейсбуки, Инстаграмы, телеграмы тех кто выздоровил или болеет в Уураине..? Понимаю что люди бояться неадекватных соседей, но так чтоб все..а то у нас среди "живых" людей с диагнозом толкьо Шахов, который говорит о своем состоянии, но от его цинизма порой подташнивает.. может есть другие блогеры с болезнью?
б***, я конечно не Шахов, но пока все ок. Легкую форму действительно можно даже не заметить. Состояние не поймешь то-ли болен, то-ли здоров. Кроме сухого кашля и небольшого дискомфорта в груди больше ничего не беспокоит. Анализы не берут. И так уже шестой день. Посмотрим что дальше будет. Температуры нет. Значит сегодня баня по плану. 12 км на велике по полям сегодня уже откатал.
Таких как ты, нужно штрафовать на 100т евро как в Чехии
С какого бодуна? За езду на велосипеде по лесу, или за то что я с женой пойду в свою баню? У нас вообще все в селе дисциплинированные. В магазин, аптеку и на почту без масок не пускают. Но на своем огороде вроде никто не запрещал работать.
Востаннє редагувалось Пенсионер в Нед 29 бер, 2020 16:58, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Наш МОЗ также опубликовал возрастную статистику по заболевшим.
Станом на 29 березня в Україні Від 0 до 10 років - 5,4%; Від 11 до 20 років - 4,5%; Від 21 до 30 років - 12,5%; Від 31 до 40 років - 22,4%; Від 41 до 50 років - 20,4%; Від 51 до 60 років - 21,3%; Від 61 до 70 років - 11,9%; Від 71 до 80 років - 1,4%; Від 81 до 90 років - 0,2 %.
Что-то незаметно вообще про "болеют только старики"
freeze написав:Наш МОЗ также опубликовал возрастную статистику по заболевшим.
Станом на 29 березня в Україні Від 0 до 10 років - 5,4%; Від 11 до 20 років - 4,5%; Від 21 до 30 років - 12,5%; Від 31 до 40 років - 22,4%; Від 41 до 50 років - 20,4%; Від 51 до 60 років - 21,3%; Від 61 до 70 років - 11,9%; Від 71 до 80 років - 1,4%; Від 81 до 90 років - 0,2 %.
Что-то незаметно вообще про "болеют только старики"
Болеют все, но у стариков больше шансов не выкарабкаться
freeze написав:Наш МОЗ также опубликовал возрастную статистику по заболевшим.
Станом на 29 березня в Україні Від 0 до 10 років - 5,4%; Від 11 до 20 років - 4,5%; Від 21 до 30 років - 12,5%; Від 31 до 40 років - 22,4%; Від 41 до 50 років - 20,4%; Від 51 до 60 років - 21,3%; Від 61 до 70 років - 11,9%; Від 71 до 80 років - 1,4%; Від 81 до 90 років - 0,2 %.
Что-то незаметно вообще про "болеют только старики"
Болеют все, но у стариков больше шансов не выкарабкаться
просто к старикам как показывает опыт не сильно и сейчас то скорая приезжает. а в случае массовой госпитализации, то к ним и подавне ехать скорые не будут. у нас аппаратов швл 1 на 15чел. и это в городах. а в районах 1 на 50
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
freeze написав:Наш МОЗ также опубликовал возрастную статистику по заболевшим.
Станом на 29 березня в Україні Від 0 до 10 років - 5,4%; Від 11 до 20 років - 4,5%; Від 21 до 30 років - 12,5%; Від 31 до 40 років - 22,4%; Від 41 до 50 років - 20,4%; Від 51 до 60 років - 21,3%; Від 61 до 70 років - 11,9%; Від 71 до 80 років - 1,4%; Від 81 до 90 років - 0,2 %.
Як бачимо, найбільші % серед працездатного населення, що станом на цей час і не дивно, тому що здебільшого тут закордонні мандрівники. Пізніше цей "расклад" може дуже змінитися.
Сейчас в Украине модно сидеть дома и бояться. Ходить по улицам и бояться. Целыми днями читать, слушать, комментировать информацию о коронавирусе - и бояться. Сейчас время инстинктов и эмоций. А рассудок и здравый смысл включатся попозже.