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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 630631632633>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От що пише відома блогерша із США:

Студенти роз"їхались із общаг і повезли корону по всій країні в свої будинки, де повно престарілих.

https://blog.penelopetrunk.com/2020/03/14/college-students-gone-boston-streets-empty-coronavirus-is-so-boring/

And the streets of Boston are quiet now that the students have all flown home to deliver coronavirus from the petri-dish dorms to little houses full of old people all over the country. This is a moment in history where we will talk about how during their formative years, generation Z went from one crisis to the next.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:52

  CRUSADER написав:
Пенсионер написав:
  st512 написав:Кто ни будь встречал Фейсбуки, Инстаграмы, телеграмы тех кто выздоровил или болеет в Уураине..? Понимаю что люди бояться неадекватных соседей, но так чтоб все..а то у нас среди "живых" людей с диагнозом толкьо Шахов, который говорит о своем состоянии, но от его цинизма порой подташнивает.. может есть другие блогеры с болезнью?

б***, я конечно не Шахов, но пока все ок. Легкую форму действительно можно даже не заметить. Состояние не поймешь то-ли болен, то-ли здоров. Кроме сухого кашля и небольшого дискомфорта в груди больше ничего не беспокоит. Анализы не берут. И так уже шестой день. Посмотрим что дальше будет. Температуры нет. Значит сегодня баня по плану. 12 км на велике по полям сегодня уже откатал.
Таких как ты, нужно штрафовать на 100т евро как в Чехии

С какого бодуна? За езду на велосипеде по лесу, или за то что я с женой пойду в свою баню? У нас вообще все в селе дисциплинированные. В магазин, аптеку и на почту без масок не пускают. Но на своем огороде вроде никто не запрещал работать.
Востаннє редагувалось Пенсионер в Нед 29 бер, 2020 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

freeze написав:Наш МОЗ также опубликовал возрастную статистику по заболевшим.

Станом на 29 березня в Україні
Від 0 до 10 років - 5,4%;
Від 11 до 20 років - 4,5%;
Від 21 до 30 років - 12,5%;
Від 31 до 40 років - 22,4%;
Від 41 до 50 років - 20,4%;
Від 51 до 60 років - 21,3%;
Від 61 до 70 років - 11,9%;
Від 71 до 80 років - 1,4%;
Від 81 до 90 років - 0,2 %.
Что-то незаметно вообще про "болеют только старики"
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:58

  Faceless написав:
freeze написав:Наш МОЗ также опубликовал возрастную статистику по заболевшим.

Станом на 29 березня в Україні
Від 0 до 10 років - 5,4%;
Від 11 до 20 років - 4,5%;
Від 21 до 30 років - 12,5%;
Від 31 до 40 років - 22,4%;
Від 41 до 50 років - 20,4%;
Від 51 до 60 років - 21,3%;
Від 61 до 70 років - 11,9%;
Від 71 до 80 років - 1,4%;
Від 81 до 90 років - 0,2 %.
Что-то незаметно вообще про "болеют только старики"

Болеют все, но у стариков больше шансов не выкарабкаться
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Faceless написав:Что-то незаметно вообще про "болеют только старики"

Надо учитывать насколько тяжело люди переносят, есть ли сопутсвующие, хроника.
st512
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:03

  antey1969 написав:
  Faceless написав:
freeze написав:Наш МОЗ также опубликовал возрастную статистику по заболевшим.

Станом на 29 березня в Україні
Від 0 до 10 років - 5,4%;
Від 11 до 20 років - 4,5%;
Від 21 до 30 років - 12,5%;
Від 31 до 40 років - 22,4%;
Від 41 до 50 років - 20,4%;
Від 51 до 60 років - 21,3%;
Від 61 до 70 років - 11,9%;
Від 71 до 80 років - 1,4%;
Від 81 до 90 років - 0,2 %.
Что-то незаметно вообще про "болеют только старики"

Болеют все, но у стариков больше шансов не выкарабкаться


просто к старикам как показывает опыт не сильно и сейчас то скорая приезжает. а в случае массовой госпитализации, то к ним и подавне ехать скорые не будут.
у нас аппаратов швл 1 на 15чел. и это в городах. а в районах 1 на 50 :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:06

Интересная статья - https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/03/28/7245411/.
Это не самом вирусе и эпидемии, а об их роли и отношении к ним.
Только одна небольшая цитата:
О беззащитности человечества чаще всего рассуждают люди, которые плохо знают историю. Или те, для кого магическое мышление ближе и понятнее научного.

Впрочем, это не отменяет того, что магическое мышление – чаще всего признак примитивизма или шизофрении, или расстройства адаптации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:20

  freeze написав:Наш МОЗ также опубликовал возрастную статистику по заболевшим.

Станом на 29 березня в Україні
Від 0 до 10 років - 5,4%;
Від 11 до 20 років - 4,5%;
Від 21 до 30 років - 12,5%;
Від 31 до 40 років - 22,4%;
Від 41 до 50 років - 20,4%;
Від 51 до 60 років - 21,3%;
Від 61 до 70 років - 11,9%;
Від 71 до 80 років - 1,4%;
Від 81 до 90 років - 0,2 %.

Як бачимо, найбільші % серед працездатного населення, що станом на цей час і не дивно, тому що здебільшого тут закордонні мандрівники. Пізніше цей "расклад" може дуже змінитися.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:35

Гордон Браун призвал мировых лидеров создать временную форму глобального правительства для преодоления двойного медицинского и экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19
https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/26/gordon-brown-calls-for-global-government-to-tackle-coronavirus

"Теперь об этом можно говорить" :)
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Интересная статья - https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 8/7245411/.
Это не самом вирусе и эпидемии, а об их роли и отношении к ним.

Из комментов:
Сейчас в Украине модно сидеть дома и бояться. Ходить по улицам и бояться. Целыми днями читать, слушать, комментировать информацию о коронавирусе - и бояться. Сейчас время инстинктов и эмоций. А рассудок и здравый смысл включатся попозже.
yanyura
 
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