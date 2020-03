Додано: Нед 29 бер, 2020 16:51

От що пише відома блогерша із США:Студенти роз"їхались із общаг і повезли корону по всій країні в свої будинки, де повно престарілих.And the streets of Boston are quiet now that the students have all flown home to deliver coronavirus from the petri-dish dorms to little houses full of old people all over the country. This is a moment in history where we will talk about how during their formative years, generation Z went from one crisis to the next.