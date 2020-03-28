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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 630631632633
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:49

  Вкладчик1234 написав:Гордон Браун призвал мировых лидеров создать временную форму глобального правительства для преодоления двойного медицинского и экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19
https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/26/gordon-brown-calls-for-global-government-to-tackle-coronavirus

"Теперь об этом можно говорить" :)

А я ж казав про це раніше.
Ніхто не повірив.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Интересная статья -

Именно приведенный отрывок лучше всего отражает пустоту этой статьи.
Оговорки "кто со мной не согласен, тот дурак" не достойны серьезного автора. А тут еще и призрак карательной психиатрии на горизонте замаячил.

Да, были эпидемии страшнее. Да, сегодня человечество готово к этому чуть лучше. Но это все банальности.
Разве что интересна аналогия с Куком. Это еще одно подтверждение того, что не надо жрать, что попало :)

Рассуждения о готовности разных институтов - отражение общих стереотипов и слепой веры в могущество человека (можете считать меня шизофренником). Нельзя быть готовым к неизвестно чему!
Особенно сомнительна принципиальная возможность готовности медицины. Если отвлечься от затратности, можно построить резервных больниц, способных вместить все население. Можно оснастить их полными наборами всего существующего оборудования (не только ИВЛ, предсказать, что понадобится именно это совершенно невозможно). А вот подготовить армию резервных врачей совершенно невозможно. Негде взять для них практику в спокойное время, чтобы поддерживать квалификацию, а без практики врача не существует. Китай справился только потому, что вспышка там оказалась достаточно локальной и можно было использовать военных врачей со всей страны.
Если вспомнить про деньги, все окажется еще сложнее. Медицина-бизнес не может существовать в масштабах превышающих спрос, а медицина-социалка всегда недофинансирована. Других форм медицины я не знаю.
Думаю, нам стоит признать, что мы не всесильны, и перестать искать виноватых.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:14

Украинцы, которые прилетели из Вьетнама отказываются проходить обсервацию и пытаются вырваться из аэропорта силой. Кричат «фашисты». Пришлось вызвать Нацгвардию.

Видео журналиста Виталия Глагола.

https://t.me/stranaua/3572
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:20

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Интересная статья -

Именно приведенный отрывок лучше всего отражает пустоту этой статьи.

Статья норм, особенно эта часть:

Пандемия рискует стать еще и проверкой на адекватность ответных мер. Примерно так же, как раз за разом подобной проверкой на адекватность становится терроризм.

Вопреки распространенному мнению, сам по себе терроризм не является прямой и явной угрозой.

Арифметика цинична: в том же 2012 году он унес жизни 15,5 тысячи человек. В то время как от ДТП в мире ежегодно гибнет 1 250 тысяч людей.

А потому разрушительный эффект от терроризма проявляется не столько в момент теракта, сколько в момент реакции на него.

Непропорционально жесткий ответ чреват куда более масштабными разрушениями. Как это случилось после терактов 11 сентября, когда война в Ираке обернулась дестабилизацией Ближнего Востока и возникновением ИГИЛ.

За последние десятилетия мы неоднократно становились свидетелями того, как политики торгуют страхом перед террористами. Получают полномочия, развязывают войны, закручивают гайки и нивелируют свободы.

Макс Брукс писал о том, что страх – это самое фундаментальное чувство, потому что оно умеет прекрасно продавать нам что бы то ни было. А потому те, кто торгуют страхом перед фанатиками, продают нам свою политическую монополию и наше согласие кастрировать собственные свободы.

Точно такой же риск есть и у нынешней пандемии.

Она пугает нас своей внезапностью и повсеместностью.

Неизученностью и неумолимостью.

Есть риск, что нам станут продавать те методы борьбы с ней, которые имеют мало общего со здравым смыслом. От шагов, убивающих экономику, до чрезвычайных положений, уничтожающих свободу.

Очень у многих велик соблазн сказать, что эпидемия – как и война – все спишет. И они будут торговать неврозами, пока не добьются от нас желаемого.

Но в том и штука, что именно эта пандемия рискует стать жестоким гамбургским счетом для каждой страны. Проверив ее на эффективность и коррупцию, доверие и сотрудничество, устойчивость и солидарность.

Каждый из нас будет проходить тест на своих богов и вполне вероятно, что после изобретения вакцины антипрививочников в мире станет меньше. Сразу по двум причинам.

А еще этот вирус станет проверкой на прочность для всего мира. Потому что от способа реагирования на этот вызов будут зависеть контуры нашего будущего.

Кто-то наверняка станет инвестировать в идею нового изоляционизма – как способа спрятаться от эпидемии. А кто-то будет продвигать идею нового глобализма, вспоминая о том, что именно он в свое время позволил победить злых богов нашего недавнего прошлого.

Гигиена – она ведь не только про руки. Она еще и про головы.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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