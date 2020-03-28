Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 630631632633 Додано: Нед 29 бер, 2020 17:49 Вкладчик1234 написав: Гордон Браун призвал мировых лидеров создать временную форму глобального правительства для преодоления двойного медицинского и экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19

https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/26/gordon-brown-calls-for-global-government-to-tackle-coronavirus



"Теперь об этом можно говорить" "Теперь об этом можно говорить"

А я ж казав про це раніше.

Ніхто не повірив. А я ж казав про це раніше.Ніхто не повірив. Trast Повідомлень: 289 З нами з: 10.03.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 17:57 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Интересная статья - Интересная статья -

Именно приведенный отрывок лучше всего отражает пустоту этой статьи.

Оговорки "кто со мной не согласен, тот дурак" не достойны серьезного автора. А тут еще и призрак карательной психиатрии на горизонте замаячил.



Да, были эпидемии страшнее. Да, сегодня человечество готово к этому чуть лучше. Но это все банальности.

Разве что интересна аналогия с Куком. Это еще одно подтверждение того, что не надо жрать, что попало



Рассуждения о готовности разных институтов - отражение общих стереотипов и слепой веры в могущество человека (можете считать меня шизофренником). Нельзя быть готовым к неизвестно чему!

Особенно сомнительна принципиальная возможность готовности медицины. Если отвлечься от затратности, можно построить резервных больниц, способных вместить все население. Можно оснастить их полными наборами всего существующего оборудования (не только ИВЛ, предсказать, что понадобится именно это совершенно невозможно). А вот подготовить армию резервных врачей совершенно невозможно. Негде взять для них практику в спокойное время, чтобы поддерживать квалификацию, а без практики врача не существует. Китай справился только потому, что вспышка там оказалась достаточно локальной и можно было использовать военных врачей со всей страны.

Если вспомнить про деньги, все окажется еще сложнее. Медицина-бизнес не может существовать в масштабах превышающих спрос, а медицина-социалка всегда недофинансирована. Других форм медицины я не знаю.

Думаю, нам стоит признать, что мы не всесильны, и перестать искать виноватых. Именно приведенный отрывок лучше всего отражает пустоту этой статьи.Оговорки "кто со мной не согласен, тот дурак" не достойны серьезного автора. А тут еще и призрак карательной психиатрии на горизонте замаячил.Да, были эпидемии страшнее. Да, сегодня человечество готово к этому чуть лучше. Но это все банальности.Разве что интересна аналогия с Куком. Это еще одно подтверждение того, что не надо жрать, что попалоРассуждения о готовности разных институтов - отражение общих стереотипов и слепой веры в могущество человека (можете считать меня шизофренником). Нельзя быть готовым к неизвестно чему!Особенно сомнительна принципиальная возможность готовности медицины. Если отвлечься от затратности, можно построить резервных больниц, способных вместить все население. Можно оснастить их полными наборами всего существующего оборудования (не только ИВЛ, предсказать, что понадобится именно это совершенно невозможно). А вот подготовить армию резервных врачей совершенно невозможно. Негде взять для них практику в спокойное время, чтобы поддерживать квалификацию, а без практики врача не существует. Китай справился только потому, что вспышка там оказалась достаточно локальной и можно было использовать военных врачей со всей страны.Если вспомнить про деньги, все окажется еще сложнее. Медицина-бизнес не может существовать в масштабах превышающих спрос, а медицина-социалка всегда недофинансирована. Других форм медицины я не знаю.Думаю, нам стоит признать, что мы не всесильны, и перестать искать виноватых. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 4776 З нами з: 02.09.15 Подякував: 2367 раз. Подякували: 5453 раз. Профіль 8 5 9 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 18:14



Видео журналиста Виталия Глагола.



https://t.me/stranaua/3572 Украинцы, которые прилетели из Вьетнама отказываются проходить обсервацию и пытаются вырваться из аэропорта силой. Кричат «фашисты». Пришлось вызвать Нацгвардию.Видео журналиста Виталия Глагола. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10973 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6672 раз. Подякували: 2951 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 18:20 Сибарит написав: ЛАД написав: Интересная статья - Интересная статья -

Именно приведенный отрывок лучше всего отражает пустоту этой статьи.

Именно приведенный отрывок лучше всего отражает пустоту этой статьи.

Статья норм, особенно эта часть:



Пандемия рискует стать еще и проверкой на адекватность ответных мер. Примерно так же, как раз за разом подобной проверкой на адекватность становится терроризм.



Вопреки распространенному мнению, сам по себе терроризм не является прямой и явной угрозой.



Арифметика цинична: в том же 2012 году он унес жизни 15,5 тысячи человек. В то время как от ДТП в мире ежегодно гибнет 1 250 тысяч людей.



А потому разрушительный эффект от терроризма проявляется не столько в момент теракта, сколько в момент реакции на него.



Непропорционально жесткий ответ чреват куда более масштабными разрушениями. Как это случилось после терактов 11 сентября, когда война в Ираке обернулась дестабилизацией Ближнего Востока и возникновением ИГИЛ.



За последние десятилетия мы неоднократно становились свидетелями того, как политики торгуют страхом перед террористами. Получают полномочия, развязывают войны, закручивают гайки и нивелируют свободы.



Макс Брукс писал о том, что страх – это самое фундаментальное чувство, потому что оно умеет прекрасно продавать нам что бы то ни было. А потому те, кто торгуют страхом перед фанатиками, продают нам свою политическую монополию и наше согласие кастрировать собственные свободы.



Точно такой же риск есть и у нынешней пандемии.



Она пугает нас своей внезапностью и повсеместностью.



Неизученностью и неумолимостью.



Есть риск, что нам станут продавать те методы борьбы с ней, которые имеют мало общего со здравым смыслом. От шагов, убивающих экономику, до чрезвычайных положений, уничтожающих свободу.



Очень у многих велик соблазн сказать, что эпидемия – как и война – все спишет. И они будут торговать неврозами, пока не добьются от нас желаемого.



Но в том и штука, что именно эта пандемия рискует стать жестоким гамбургским счетом для каждой страны. Проверив ее на эффективность и коррупцию, доверие и сотрудничество, устойчивость и солидарность.



Каждый из нас будет проходить тест на своих богов и вполне вероятно, что после изобретения вакцины антипрививочников в мире станет меньше. Сразу по двум причинам.



А еще этот вирус станет проверкой на прочность для всего мира. Потому что от способа реагирования на этот вызов будут зависеть контуры нашего будущего.



Кто-то наверняка станет инвестировать в идею нового изоляционизма – как способа спрятаться от эпидемии. А кто-то будет продвигать идею нового глобализма, вспоминая о том, что именно он в свое время позволил победить злых богов нашего недавнего прошлого.



Гигиена – она ведь не только про руки. Она еще и про головы. Статья норм, особенно эта часть: Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10973 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6672 раз. Подякували: 2951 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 630631632633 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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