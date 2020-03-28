Сейчас в Украине модно сидеть дома и бояться. Ходить по улицам и бояться. Целыми днями читать, слушать, комментировать информацию о коронавирусе - и бояться. Сейчас время инстинктов и эмоций. А рассудок и здравый смысл включатся попозже.
Именно приведенный отрывок лучше всего отражает пустоту этой статьи. Оговорки "кто со мной не согласен, тот дурак" не достойны серьезного автора. А тут еще и призрак карательной психиатрии на горизонте замаячил.
Да, были эпидемии страшнее. Да, сегодня человечество готово к этому чуть лучше. Но это все банальности. Разве что интересна аналогия с Куком. Это еще одно подтверждение того, что не надо жрать, что попало
Рассуждения о готовности разных институтов - отражение общих стереотипов и слепой веры в могущество человека (можете считать меня шизофренником). Нельзя быть готовым к неизвестно чему! Особенно сомнительна принципиальная возможность готовности медицины. Если отвлечься от затратности, можно построить резервных больниц, способных вместить все население. Можно оснастить их полными наборами всего существующего оборудования (не только ИВЛ, предсказать, что понадобится именно это совершенно невозможно). А вот подготовить армию резервных врачей совершенно невозможно. Негде взять для них практику в спокойное время, чтобы поддерживать квалификацию, а без практики врача не существует. Китай справился только потому, что вспышка там оказалась достаточно локальной и можно было использовать военных врачей со всей страны. Если вспомнить про деньги, все окажется еще сложнее. Медицина-бизнес не может существовать в масштабах превышающих спрос, а медицина-социалка всегда недофинансирована. Других форм медицины я не знаю. Думаю, нам стоит признать, что мы не всесильны, и перестать искать виноватых.
Именно приведенный отрывок лучше всего отражает пустоту этой статьи.
Статья норм, особенно эта часть:
Пандемия рискует стать еще и проверкой на адекватность ответных мер. Примерно так же, как раз за разом подобной проверкой на адекватность становится терроризм.
Вопреки распространенному мнению, сам по себе терроризм не является прямой и явной угрозой.
Арифметика цинична: в том же 2012 году он унес жизни 15,5 тысячи человек. В то время как от ДТП в мире ежегодно гибнет 1 250 тысяч людей.
А потому разрушительный эффект от терроризма проявляется не столько в момент теракта, сколько в момент реакции на него.
Непропорционально жесткий ответ чреват куда более масштабными разрушениями. Как это случилось после терактов 11 сентября, когда война в Ираке обернулась дестабилизацией Ближнего Востока и возникновением ИГИЛ.
За последние десятилетия мы неоднократно становились свидетелями того, как политики торгуют страхом перед террористами. Получают полномочия, развязывают войны, закручивают гайки и нивелируют свободы.
Макс Брукс писал о том, что страх – это самое фундаментальное чувство, потому что оно умеет прекрасно продавать нам что бы то ни было. А потому те, кто торгуют страхом перед фанатиками, продают нам свою политическую монополию и наше согласие кастрировать собственные свободы.
Точно такой же риск есть и у нынешней пандемии.
Она пугает нас своей внезапностью и повсеместностью.
Неизученностью и неумолимостью.
Есть риск, что нам станут продавать те методы борьбы с ней, которые имеют мало общего со здравым смыслом. От шагов, убивающих экономику, до чрезвычайных положений, уничтожающих свободу.
Очень у многих велик соблазн сказать, что эпидемия – как и война – все спишет. И они будут торговать неврозами, пока не добьются от нас желаемого.
Но в том и штука, что именно эта пандемия рискует стать жестоким гамбургским счетом для каждой страны. Проверив ее на эффективность и коррупцию, доверие и сотрудничество, устойчивость и солидарность.
Каждый из нас будет проходить тест на своих богов и вполне вероятно, что после изобретения вакцины антипрививочников в мире станет меньше. Сразу по двум причинам.
А еще этот вирус станет проверкой на прочность для всего мира. Потому что от способа реагирования на этот вызов будут зависеть контуры нашего будущего.
Кто-то наверняка станет инвестировать в идею нового изоляционизма – как способа спрятаться от эпидемии. А кто-то будет продвигать идею нового глобализма, вспоминая о том, что именно он в свое время позволил победить злых богов нашего недавнего прошлого.
Гигиена – она ведь не только про руки. Она еще и про головы.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.
В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.
Видеотрансляция выступления велась на сайте ведомства в Facebook.
"Вчера мы обновили стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью... С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи. Мы предполагаем внедрение клинического сортирования. Госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", - сказал он.
Кроме того, Ляшко уточнил, что украинские специалисты теперь будут рекомендовать больным ряд препаратов, которые в мире уже практикуют для борьбы с коронавирусом.
"Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются и исследуются различные препараты для лечения коронавирусной болезни. Мы в Минздраве приняли решение также – у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут изучать все передовые средства лечения, которые используются в мире и рекомендовать их использование на территории Украины в случаях, когда вариантов для спасения жизни для больного не будет", - подчеркнул он.
rollo написав:Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.
В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.
Видеотрансляция выступления велась на сайте ведомства в Facebook.
"Вчера мы обновили стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью... С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи. Мы предполагаем внедрение клинического сортирования. Госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", - сказал он.
Кроме того, Ляшко уточнил, что украинские специалисты теперь будут рекомендовать больным ряд препаратов, которые в мире уже практикуют для борьбы с коронавирусом.
"Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются и исследуются различные препараты для лечения коронавирусной болезни. Мы в Минздраве приняли решение также – у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут изучать все передовые средства лечения, которые используются в мире и рекомендовать их использование на территории Украины в случаях, когда вариантов для спасения жизни для больного не будет", - подчеркнул он.
Пляяя, сортувати можна і без карантина.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
rollo написав:Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.
В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.
Видеотрансляция выступления велась на сайте ведомства в Facebook.
"Вчера мы обновили стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью... С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи. Мы предполагаем внедрение клинического сортирования. Госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", - сказал он.
Кроме того, Ляшко уточнил, что украинские специалисты теперь будут рекомендовать больным ряд препаратов, которые в мире уже практикуют для борьбы с коронавирусом.
"Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются и исследуются различные препараты для лечения коронавирусной болезни. Мы в Минздраве приняли решение также – у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут изучать все передовые средства лечения, которые используются в мире и рекомендовать их использование на территории Украины в случаях, когда вариантов для спасения жизни для больного не будет", - подчеркнул он.
И что ты хотел этим сказать? Аналогичные рекомендации и инструкции применяются в Англии Patients with mild symptoms - such as a new continuous cough or a high temperature above 37.8C should self-isolate at home for at least seven days, according to the latest advice issued by Public Health England. People are being advised not to ring NHS 111 to report their symptoms unless they are worried. They should also not go to their GP, or A&E.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
rollo написав:Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.
В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.
Так а что в этом странного. У нас на всех коек не хватит. И чего там вообще валяться, если болезнь протекает легко? Для самоуспокоения? Я молчу о том, что другими болезнями люди с начала пандемии коронавируса не прекратили болеть.