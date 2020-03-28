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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 632633634635>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:53

  flyman написав:
  rollo написав:Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.

В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.

Видеотрансляция выступления велась на сайте ведомства в Facebook.

"Вчера мы обновили стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью... С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи. Мы предполагаем внедрение клинического сортирования. Госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", - сказал он.

Кроме того, Ляшко уточнил, что украинские специалисты теперь будут рекомендовать больным ряд препаратов, которые в мире уже практикуют для борьбы с коронавирусом.

"Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются и исследуются различные препараты для лечения коронавирусной болезни. Мы в Минздраве приняли решение также – у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут изучать все передовые средства лечения, которые используются в мире и рекомендовать их использование на территории Украины в случаях, когда вариантов для спасения жизни для больного не будет", - подчеркнул он.

Пляяя, сортувати можна і без карантина.

Кличко знает как это делать. ВИПы отдельно, холопы отдельно.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:54

странно.
в развитых демокр. странах германия, франция, англия, италия, испания, америка - там вирус ежедневно косит многих.
у нас - вроде как и нет вируса. :roll:
а може просто нет реальной информации от моз про больных??? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:56

  Вкладчик1234 написав:Гордон Браун призвал мировых лидеров создать временную форму глобального правительства для преодоления двойного медицинского и экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19
https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/26/gordon-brown-calls-for-global-government-to-tackle-coronavirus

"Теперь об этом можно говорить" :)


Давно пора. Для нас это будет только благом. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:56

  Natt написав:
  rollo написав:Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.

В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.

Так а что в этом странного. У нас на всех коек не хватит. И чего там вообще валяться, если болезнь протекает легко? Для самоуспокоения?
Я молчу о том, что другими болезнями люди с начала пандемии коронавируса не прекратили болеть.

Так це було зрозуміло із самого початку.
І в тій формі карантину що зараз є і був нема ніякого ні медичного, ні економічного, ні логічного змісту. Профанація і паніка влади.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:03

  Faceless написав:
freeze написав:Наш МОЗ также опубликовал возрастную статистику по заболевшим.

Станом на 29 березня в Україні
Від 0 до 10 років - 5,4%;
Від 11 до 20 років - 4,5%;
Від 21 до 30 років - 12,5%;
Від 31 до 40 років - 22,4%;
Від 41 до 50 років - 20,4%;
Від 51 до 60 років - 21,3%;
Від 61 до 70 років - 11,9%;
Від 71 до 80 років - 1,4%;
Від 81 до 90 років - 0,2 %.
Что-то незаметно вообще про "болеют только старики"


На сегодняшний день это вполне объяснимо.
Вирус завезли работающие или путешествующие в др.странах люди, и для Украины это точно не пенсионеры.
Пенсионеры пойдут во втором эшелоне
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:06

  Игорь Алексеевич написав:а може просто нет реальной информации от моз про больных??

У них есть инфа, что у большинства заражённых нет никаких симптомов, в этом заключается наибольшая опасность. Поэтому и сказали всем сидеть дома.

https://dp.informator.ua/2020/03/29/vel ... -karantin/

"Я очень хочу посмотреть на ваши счастливые лица, спустя две недели когда эпидемия в городе войдет (а это будет) в пик ...
Все пациенты у которых диагностирован коронавирус в Днепре, не имели совершенно никаких симптомов. Но все они, появившись на улице, каждый с гарантией мог заразить до 10 человек. Ни одна маска, не защитит Вас от заражения. Врубитесь в это наконец!"
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:08

  safonovstanislav написав:
  Игорь Алексеевич написав:а може просто нет реальной информации от моз про больных??

У них есть инфа, что у большинства заражённых нет никаких симптомов, в этом заключается наибольшая опасность. Поэтому и сказали всем сидеть дома.

https://dp.informator.ua/2020/03/29/vel ... -karantin/

"Я очень хочу посмотреть на ваши счастливые лица, спустя две недели когда эпидемия в городе войдет (а это будет) в пик ...
Все пациенты у которых диагностирован коронавирус в Днепре, не имели совершенно никаких симптомов. Но все они, появившись на улице, каждый с гарантией мог заразить до 10 человек. Ни одна маска, не защитит Вас от заражения. Врубитесь в это наконец!"

Китайцам эту сказку расскажи
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

rollo написав:Кроме того, Ляшко уточнил, что украинские специалисты теперь будут рекомендовать больным ряд препаратов, которые в мире уже практикуют для борьбы с коронавирусом.

Ну спасибо хоть за толковые рекомендации... Жаль что этих препаратов скорее всего нигде нет... Это как зекам рекомендовать прогулки на свежем воздухе..
Но в принципе лучше чем барсучий жир от Шахова
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А у меня сейчас пока самый главный враг это не вирус, а холодильник, мобильности мало, сижу дома на карантине, делаю зарядку и выхожу только в магазин или аптеку, движухи все равно мало, холодильник забили всякими вкусностями, мои женщины сидят дома и не выходили уже неделю из дома, делать им нечего, так они целыми днями готовят всякие вкусняшки и пытаются их в меня запихать, сегодня я себя чувствую той гуской или уткой которую бабушка в деревне когда я был маленький перед тем как зарезать, запирала на пару недель в тесный вольер и насильно кормила запихивая им в глотку зерно. С таким режимом если не вирус, то пережор убьет :oops:
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:15

  Ukrainian написав:
  safonovstanislav написав:
  Игорь Алексеевич написав:а може просто нет реальной информации от моз про больных??

У них есть инфа, что у большинства заражённых нет никаких симптомов, в этом заключается наибольшая опасность. Поэтому и сказали всем сидеть дома.

https://dp.informator.ua/2020/03/29/vel ... -karantin/

"Я очень хочу посмотреть на ваши счастливые лица, спустя две недели когда эпидемия в городе войдет (а это будет) в пик ...
Все пациенты у которых диагностирован коронавирус в Днепре, не имели совершенно никаких симптомов. Но все они, появившись на улице, каждый с гарантией мог заразить до 10 человек. Ни одна маска, не защитит Вас от заражения. Врубитесь в это наконец!"

Китайцам эту сказку расскажи


"По данным китайского правительства, в около 30 процентах случаев заражений болезнь проходит бессимптомно"

https://www.google.com/amp/s/ukranews.c ... ssimptomno
safonovstanislav
 
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