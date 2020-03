Додано: Нед 29 бер, 2020 18:56

Natt написав: rollo написав: Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.



В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии. Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.

Так а что в этом странного. У нас на всех коек не хватит. И чего там вообще валяться, если болезнь протекает легко? Для самоуспокоения?

Я молчу о том, что другими болезнями люди с начала пандемии коронавируса не прекратили болеть.

Так це було зрозуміло із самого початку.

Так це було зрозуміло із самого початку.

І в тій формі карантину що зараз є і був нема ніякого ні медичного, ні економічного, ні логічного змісту. Профанація і паніка влади.

