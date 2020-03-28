rollo написав:Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.
В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.
Видеотрансляция выступления велась на сайте ведомства в Facebook.
"Вчера мы обновили стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью... С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи. Мы предполагаем внедрение клинического сортирования. Госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", - сказал он.
Кроме того, Ляшко уточнил, что украинские специалисты теперь будут рекомендовать больным ряд препаратов, которые в мире уже практикуют для борьбы с коронавирусом.
"Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются и исследуются различные препараты для лечения коронавирусной болезни. Мы в Минздраве приняли решение также – у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут изучать все передовые средства лечения, которые используются в мире и рекомендовать их использование на территории Украины в случаях, когда вариантов для спасения жизни для больного не будет", - подчеркнул он.
Пляяя, сортувати можна і без карантина.
Кличко знает как это делать. ВИПы отдельно, холопы отдельно.
странно. в развитых демокр. странах германия, франция, англия, италия, испания, америка - там вирус ежедневно косит многих. у нас - вроде как и нет вируса. а може просто нет реальной информации от моз про больных???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
rollo написав:Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.
В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.
Так а что в этом странного. У нас на всех коек не хватит. И чего там вообще валяться, если болезнь протекает легко? Для самоуспокоения? Я молчу о том, что другими болезнями люди с начала пандемии коронавируса не прекратили болеть.
Так це було зрозуміло із самого початку. І в тій формі карантину що зараз є і був нема ніякого ні медичного, ні економічного, ні логічного змісту. Профанація і паніка влади.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:Наш МОЗ также опубликовал возрастную статистику по заболевшим.
Станом на 29 березня в Україні Від 0 до 10 років - 5,4%; Від 11 до 20 років - 4,5%; Від 21 до 30 років - 12,5%; Від 31 до 40 років - 22,4%; Від 41 до 50 років - 20,4%; Від 51 до 60 років - 21,3%; Від 61 до 70 років - 11,9%; Від 71 до 80 років - 1,4%; Від 81 до 90 років - 0,2 %.
Что-то незаметно вообще про "болеют только старики"
На сегодняшний день это вполне объяснимо. Вирус завезли работающие или путешествующие в др.странах люди, и для Украины это точно не пенсионеры. Пенсионеры пойдут во втором эшелоне
"Я очень хочу посмотреть на ваши счастливые лица, спустя две недели когда эпидемия в городе войдет (а это будет) в пик ... Все пациенты у которых диагностирован коронавирус в Днепре, не имели совершенно никаких симптомов. Но все они, появившись на улице, каждый с гарантией мог заразить до 10 человек. Ни одна маска, не защитит Вас от заражения. Врубитесь в это наконец!"
"Я очень хочу посмотреть на ваши счастливые лица, спустя две недели когда эпидемия в городе войдет (а это будет) в пик ... Все пациенты у которых диагностирован коронавирус в Днепре, не имели совершенно никаких симптомов. Но все они, появившись на улице, каждый с гарантией мог заразить до 10 человек. Ни одна маска, не защитит Вас от заражения. Врубитесь в это наконец!"
Китайцам эту сказку расскажи
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
А у меня сейчас пока самый главный враг это не вирус, а холодильник, мобильности мало, сижу дома на карантине, делаю зарядку и выхожу только в магазин или аптеку, движухи все равно мало, холодильник забили всякими вкусностями, мои женщины сидят дома и не выходили уже неделю из дома, делать им нечего, так они целыми днями готовят всякие вкусняшки и пытаются их в меня запихать, сегодня я себя чувствую той гуской или уткой которую бабушка в деревне когда я был маленький перед тем как зарезать, запирала на пару недель в тесный вольер и насильно кормила запихивая им в глотку зерно. С таким режимом если не вирус, то пережор убьет
"Я очень хочу посмотреть на ваши счастливые лица, спустя две недели когда эпидемия в городе войдет (а это будет) в пик ... Все пациенты у которых диагностирован коронавирус в Днепре, не имели совершенно никаких симптомов. Но все они, появившись на улице, каждый с гарантией мог заразить до 10 человек. Ни одна маска, не защитит Вас от заражения. Врубитесь в это наконец!"
Китайцам эту сказку расскажи
"По данным китайского правительства, в около 30 процентах случаев заражений болезнь проходит бессимптомно"