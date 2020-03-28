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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В отсутствии симптомов и есть основная опасность. На вид полностью здоровый человек может наградить вас, и ещё десяток других людей, вирусом, который положит кого-то из вас в могилу. А может быть и у вас не будет симптомов, тогда уже вы можете своими руками похоронить парочку своих пожилых родственников
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:35
Вот поэтому и нужно носить маски всем как это было в Китае
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:38
у нас не особо много тех кому за 70
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:39
Как видите, пишут, что маски не очень то и помогают.
Лучше вообще не прийти к пожилому родственнику в гости, чем прийти в маске, т. к. вы думаете, что не заражены и негде было подцепить эту заразу, а на самом деле, уже вовсю ходите и распространяете болезнь
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:40
Нет лекарств ?!!! Порнохаб, наше все)))))
Мастурбация и COVID-19 !!!
Мастурбация повышает вашу иммунную систему и повышает уровень лейкоцитов в крови, помогая вам бороться с инфекциями и болезнями!
Увеличение окситоцина и дофамина, которое вызывает снижение уровня кортизола, может помочь укрепить нашу иммунную систему, потому что кортизол (известный как гормон, вызывающий стресс) на самом деле помогает поддерживать вашу иммунную систему, если он выделяется в небольших дозах.
По словам доктора Дженнифер Ланда, специалиста по гормонотерапии, мастурбация может создать подходящую среду для укрепления иммунной системы.
Исследование, проведенное кафедрой медицинской психологии в Университетской клинике Эссена (в Германии), показало аналогичные результаты. Группу из 11 добровольцев попросили принять участие в исследовании, которое изучит влияние оргазма при мастурбации на количество лейкоцитов и иммунную систему.
Подробнее здесь -
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:42
Маска снижает выделение вируса больным даже без симптомов
Поэтому в Китае и удалось добиться снижения уровня; не только обязательным ношением но и самоизоляция масс
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:48
Михалыч
И вы вылезли на этой теме.
Сколько народу хайпует на теме коронавируса.
Схаменіться
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:51
Цитирую заммэра Днепра:
"Ни одна маска, не защитит Вас от заражения. Врубитесь в это наконец!". Видимо, он обладает большим количеством информации. Единственный способ не заразиться - не контактировать ни с кем, даже с друзьями и родственниками. Маски не работают. Это скорее психологическая защита. Будет рядом с вами в маршрутке ехать больной, заразитесь 100%, никакие маски не спасут
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