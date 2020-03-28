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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 632633634635
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В отсутствии симптомов и есть основная опасность. На вид полностью здоровый человек может наградить вас, и ещё десяток других людей, вирусом, который положит кого-то из вас в могилу. А может быть и у вас не будет симптомов, тогда уже вы можете своими руками похоронить парочку своих пожилых родственников
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:35

  safonovstanislav написав:В отсутствии симптомов и есть основная опасность. На вид полностью здоровый человек может наградить вас, и ещё десяток других людей, вирусом, который положит кого-то из вас в могилу. А может быть и у вас не будет симптомов, тогда уже вы можете своими руками похоронить парочку своих пожилых родственников

Вот поэтому и нужно носить маски всем как это было в Китае
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:38

  Faceless написав:
freeze написав:Наш МОЗ также опубликовал возрастную статистику по заболевшим.

Станом на 29 березня в Україні
Від 0 до 10 років - 5,4%;
Від 11 до 20 років - 4,5%;
Від 21 до 30 років - 12,5%;
Від 31 до 40 років - 22,4%;
Від 41 до 50 років - 20,4%;
Від 51 до 60 років - 21,3%;
Від 61 до 70 років - 11,9%;
Від 71 до 80 років - 1,4%;
Від 81 до 90 років - 0,2 %.
Что-то незаметно вообще про "болеют только старики"

у нас не особо много тех кому за 70
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:39

  Ukrainian написав:Вот поэтому и нужно носить маски всем как это было в Китае

Как видите, пишут, что маски не очень то и помогают.
Лучше вообще не прийти к пожилому родственнику в гости, чем прийти в маске, т. к. вы думаете, что не заражены и негде было подцепить эту заразу, а на самом деле, уже вовсю ходите и распространяете болезнь
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:40

Нет лекарств ?!!! Порнохаб, наше все)))))

Мастурбация и COVID-19 !!!

Мастурбация повышает вашу иммунную систему и повышает уровень лейкоцитов в крови, помогая вам бороться с инфекциями и болезнями!

Увеличение окситоцина и дофамина, которое вызывает снижение уровня кортизола, может помочь укрепить нашу иммунную систему, потому что кортизол (известный как гормон, вызывающий стресс) на самом деле помогает поддерживать вашу иммунную систему, если он выделяется в небольших дозах.

По словам доктора Дженнифер Ланда, специалиста по гормонотерапии, мастурбация может создать подходящую среду для укрепления иммунной системы.

Исследование, проведенное кафедрой медицинской психологии в Университетской клинике Эссена (в Германии), показало аналогичные результаты. Группу из 11 добровольцев попросили принять участие в исследовании, которое изучит влияние оргазма при мастурбации на количество лейкоцитов и иммунную систему.

Подробнее здесь - https://bigthink.com/sex-relationships/ ... sturbation
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:42

  safonovstanislav написав:
  Ukrainian написав:Вот поэтому и нужно носить маски всем как это было в Китае

Как видите, пишут, что маски не очень то и помогают.
Лучше вообще не прийти к пожилому родственнику в гости, чем прийти в маске, т. к. вы думаете, что не заражены и негде было подцепить эту заразу, а на самом деле, уже вовсю ходите и распространяете болезнь

Маска снижает выделение вируса больным даже без симптомов
Поэтому в Китае и удалось добиться снижения уровня; не только обязательным ношением но и самоизоляция масс
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:48

Михалыч
И вы вылезли на этой теме.
Сколько народу хайпует на теме коронавируса.

Схаменіться
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:51

  Ukrainian написав:Маска снижает выделение вируса больным даже без симптомов
Поэтому в Китае и удалось добиться снижения уровня; не только обязательным ношением но и самоизоляция масс

Цитирую заммэра Днепра:
"Ни одна маска, не защитит Вас от заражения. Врубитесь в это наконец!". Видимо, он обладает большим количеством информации. Единственный способ не заразиться - не контактировать ни с кем, даже с друзьями и родственниками. Маски не работают. Это скорее психологическая защита. Будет рядом с вами в маршрутке ехать больной, заразитесь 100%, никакие маски не спасут
safonovstanislav
 
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