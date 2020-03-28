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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 632633634635
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В отсутствии симптомов и есть основная опасность. На вид полностью здоровый человек может наградить вас, и ещё десяток других людей, вирусом, который положит кого-то из вас в могилу. А может быть и у вас не будет симптомов, тогда уже вы можете своими руками похоронить парочку своих пожилых родственников
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:35

  safonovstanislav написав:В отсутствии симптомов и есть основная опасность. На вид полностью здоровый человек может наградить вас, и ещё десяток других людей, вирусом, который положит кого-то из вас в могилу. А может быть и у вас не будет симптомов, тогда уже вы можете своими руками похоронить парочку своих пожилых родственников

Вот поэтому и нужно носить маски всем как это было в Китае
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:38

  Faceless написав:
freeze написав:Наш МОЗ также опубликовал возрастную статистику по заболевшим.

Станом на 29 березня в Україні
Від 0 до 10 років - 5,4%;
Від 11 до 20 років - 4,5%;
Від 21 до 30 років - 12,5%;
Від 31 до 40 років - 22,4%;
Від 41 до 50 років - 20,4%;
Від 51 до 60 років - 21,3%;
Від 61 до 70 років - 11,9%;
Від 71 до 80 років - 1,4%;
Від 81 до 90 років - 0,2 %.
Что-то незаметно вообще про "болеют только старики"

у нас не особо много тех кому за 70
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:39

  Ukrainian написав:Вот поэтому и нужно носить маски всем как это было в Китае

Как видите, пишут, что маски не очень то и помогают.
Лучше вообще не прийти к пожилому родственнику в гости, чем прийти в маске, т. к. вы думаете, что не заражены и негде было подцепить эту заразу, а на самом деле, уже вовсю ходите и распространяете болезнь
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:40

Нет лекарств ?!!! Порнохаб, наше все)))))

Мастурбация и COVID-19 !!!

Мастурбация повышает вашу иммунную систему и повышает уровень лейкоцитов в крови, помогая вам бороться с инфекциями и болезнями!

Увеличение окситоцина и дофамина, которое вызывает снижение уровня кортизола, может помочь укрепить нашу иммунную систему, потому что кортизол (известный как гормон, вызывающий стресс) на самом деле помогает поддерживать вашу иммунную систему, если он выделяется в небольших дозах.

По словам доктора Дженнифер Ланда, специалиста по гормонотерапии, мастурбация может создать подходящую среду для укрепления иммунной системы.

Исследование, проведенное кафедрой медицинской психологии в Университетской клинике Эссена (в Германии), показало аналогичные результаты. Группу из 11 добровольцев попросили принять участие в исследовании, которое изучит влияние оргазма при мастурбации на количество лейкоцитов и иммунную систему.

Подробнее здесь - https://bigthink.com/sex-relationships/ ... sturbation
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:42

  safonovstanislav написав:
  Ukrainian написав:Вот поэтому и нужно носить маски всем как это было в Китае

Как видите, пишут, что маски не очень то и помогают.
Лучше вообще не прийти к пожилому родственнику в гости, чем прийти в маске, т. к. вы думаете, что не заражены и негде было подцепить эту заразу, а на самом деле, уже вовсю ходите и распространяете болезнь

Маска снижает выделение вируса больным даже без симптомов
Поэтому в Китае и удалось добиться снижения уровня; не только обязательным ношением но и самоизоляция масс
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:48

Михалыч
И вы вылезли на этой теме.
Сколько народу хайпует на теме коронавируса.

Схаменіться
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:51

  Ukrainian написав:Маска снижает выделение вируса больным даже без симптомов
Поэтому в Китае и удалось добиться снижения уровня; не только обязательным ношением но и самоизоляция масс

Цитирую заммэра Днепра:
"Ни одна маска, не защитит Вас от заражения. Врубитесь в это наконец!". Видимо, он обладает большим количеством информации. Единственный способ не заразиться - не контактировать ни с кем, даже с друзьями и родственниками. Маски не работают. Это скорее психологическая защита. Будет рядом с вами в маршрутке ехать больной, заразитесь 100%, никакие маски не спасут
safonovstanislav
 
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  safonovstanislav написав:
  Ukrainian написав:Маска снижает выделение вируса больным даже без симптомов
Поэтому в Китае и удалось добиться снижения уровня; не только обязательным ношением но и самоизоляция масс

Цитирую заммэра Днепра:
"Ни одна маска, не защитит Вас от заражения. Врубитесь в это наконец!". Видимо, он обладает большим количеством информации. Единственный способ не заразиться - не контактировать ни с кем, даже с друзьями и родственниками. Маски не работают. Это скорее психологическая защита. Будет рядом с вами в маршрутке ехать больной, заразитесь 100%, никакие маски не спасут

во первых, не все заражаются даже при прямом контакте. во вторых, если бы никакая маска не помогала, то все врачи во всех странах были бы поголовно больны, но это не соответствует фактам
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