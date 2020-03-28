Додано: Нед 29 бер, 2020 19:48

Михалыч

И вы вылезли на этой теме.

Сколько народу хайпует на теме коронавируса.



Схаменіться

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой