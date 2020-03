Додано: Нед 29 бер, 2020 19:55

safonovstanislav написав: Ukrainian написав: Маска снижает выделение вируса больным даже без симптомов

Поэтому в Китае и удалось добиться снижения уровня; не только обязательным ношением но и самоизоляция масс Маска снижает выделение вируса больным даже без симптомовПоэтому в Китае и удалось добиться снижения уровня; не только обязательным ношением но и самоизоляция масс

Цитирую заммэра Днепра:

"Ни одна маска, не защитит Вас от заражения. Врубитесь в это наконец!". Видимо, он обладает большим количеством информации. Единственный способ не заразиться - не контактировать ни с кем, даже с друзьями и родственниками. Маски не работают. Это скорее психологическая защита. Будет рядом с вами в маршрутке ехать больной, заразитесь 100%, никакие маски не спасут Цитирую заммэра Днепра:"Ни одна маска, не защитит Вас от заражения. Врубитесь в это наконец!". Видимо, он обладает большим количеством информации. Единственный способ не заразиться - не контактировать ни с кем, даже с друзьями и родственниками. Маски не работают. Это скорее психологическая защита. Будет рядом с вами в маршрутке ехать больной, заразитесь 100%, никакие маски не спасут

во первых, не все заражаются даже при прямом контакте. во вторых, если бы никакая маска не помогала, то все врачи во всех странах были бы поголовно больны, но это не соответствует фактам во первых, не все заражаются даже при прямом контакте. во вторых, если бы никакая маска не помогала, то все врачи во всех странах были бы поголовно больны, но это не соответствует фактам

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California