В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.

И что ты хотел этим сказать?Аналогичные рекомендации и инструкции применяются в АнглииPatients with mild symptoms - such as a new continuous cough or a high temperature above 37.8C should self-isolate at home for at least seven days, according to the latest advice issued by Public Health England.People are being advised not to ring NHS 111 to report their symptoms unless they are worried. They should also not go to their GP, or A&E.