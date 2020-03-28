pesikot написав:Михалыч И вы вылезли на этой теме. Сколько народу хайпует на теме коронавируса.
Схаменіться
Та лан вам, все выкладывают, что найдут полезного по теме, я уже устал бояться и стресовать, в стране лекарств-нет, тестов надежных-нет, средств защиты-нет, самое эффективное, что сейчас можно сделать это самоизоляция, что еще можно делать-поделиться как ты сам переживаешь эту ситуацию с карантином.
Я не читаю все страницы ветки, что кто то уже выкладывал ссылку на данное "исследование" доктора Дженнифер Ланда хотя я лично считаю, скорей всего чел решил освоить грант, у них там грантоедов побольше нашего будет
rollo написав:Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.
В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.
И что ты хотел этим сказать? Аналогичные рекомендации и инструкции применяются в Англии Patients with mild symptoms - such as a new continuous cough or a high temperature above 37.8C should self-isolate at home for at least seven days, according to the latest advice issued by Public Health England. People are being advised not to ring NHS 111 to report their symptoms unless they are worried. They should also not go to their GP, or A&E.
Этим я хотел сказать, что, когда придет время тебя сортировать, ты поймешь разницу между там и тут.
А вообще прикольно ставить основным диагнозом коронавирус, а сопутствующими диабет, рак и преклонный возраст.
Далеко же зайдем с такой диагностикой и лечением, когда, вместо применения инсулина или цисплатина, больные будут лишь ходить в многоразовых масках и перчатках, мыть руки и обрабатывать их антисептиками.
rollo написав:Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.
В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.
И что ты хотел этим сказать? Аналогичные рекомендации и инструкции применяются в Англии Patients with mild symptoms - such as a new continuous cough or a high temperature above 37.8C should self-isolate at home for at least seven days, according to the latest advice issued by Public Health England. People are being advised not to ring NHS 111 to report their symptoms unless they are worried. They should also not go to their GP, or A&E.
Этим я хотел сказать, что, когда придет время тебя сортировать, ты поймешь разницу между там и тут.
Сиди дома мой руки с мылом и никого сортировать не придётся.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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