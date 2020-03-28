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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 634635636637638>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:58

  pesikot написав:Михалыч
И вы вылезли на этой теме.
Сколько народу хайпует на теме коронавируса.

Схаменіться


Та лан вам, все выкладывают, что найдут полезного по теме, я уже устал бояться и стресовать, в стране лекарств-нет, тестов надежных-нет, средств защиты-нет, самое эффективное, что сейчас можно сделать это самоизоляция, что еще можно делать-поделиться как ты сам переживаешь эту ситуацию с карантином.

Я не читаю все страницы ветки, что кто то уже выкладывал ссылку на данное "исследование" доктора Дженнифер Ланда :?: хотя я лично считаю, скорей всего чел решил освоить грант, у них там грантоедов побольше нашего будет :wink:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире


да, это не Китай.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:01

  Михалыч написав:хотя я лично считаю, скорей всего чел решил освоить грант, у них там грантоедов побольше нашего будет :wink:

Вы без грантоедов никуда
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  hume написав:у нас не особо много тех кому за 70


4,7 млн. +70 років http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat ... nu2019.pdf стор.28
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:23

  Ой+ написав:
  hume написав:у нас не особо много тех кому за 70


4,7 млн. +70 років http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat ... nu2019.pdf стор.28

значит подождём
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:28

  Ukrainian написав:
  rollo написав:Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.

В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.

И что ты хотел этим сказать?
Аналогичные рекомендации и инструкции применяются в Англии
Patients with mild symptoms - such as a new continuous cough or a high temperature above 37.8C should self-isolate at home for at least seven days, according to the latest advice issued by Public Health England.
People are being advised not to ring NHS 111 to report their symptoms unless they are worried. They should also not go to their GP, or A&E.

Этим я хотел сказать, что, когда придет время тебя сортировать, ты поймешь разницу между там и тут.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:31

  yanyura написав:
  varlo написав:Принцесса Испании умерла от коронавируса
https://www.rbc.ua/rus/news/printsessa-ispanii-umerla-koronavirusa-1585486698.html

Принцесса умерла в возрасте 86 лет

Дай бог нам всем дожить до ее возраста, даже без коронавируса.

И без рака и диабета, поскольку, если от коронавируса кто-то хочет спасаться в масках, хотя там нужен именно иммунитет, то от рака и диабета даже противогаз не поможет: https://www.rbc.ua/rus/news/koronavirus ... 77340.html

А вообще прикольно ставить основным диагнозом коронавирус, а сопутствующими диабет, рак и преклонный возраст.

Далеко же зайдем с такой диагностикой и лечением, когда, вместо применения инсулина или цисплатина, больные будут лишь ходить в многоразовых масках и перчатках, мыть руки и обрабатывать их антисептиками.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Немецкие медики говорят, что у них пока спокойно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:37

  rollo написав:
  Ukrainian написав:
  rollo написав:Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.

В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.

И что ты хотел этим сказать?
Аналогичные рекомендации и инструкции применяются в Англии
Patients with mild symptoms - such as a new continuous cough or a high temperature above 37.8C should self-isolate at home for at least seven days, according to the latest advice issued by Public Health England.
People are being advised not to ring NHS 111 to report their symptoms unless they are worried. They should also not go to their GP, or A&E.

Этим я хотел сказать, что, когда придет время тебя сортировать, ты поймешь разницу между там и тут.

Сиди дома мой руки с мылом и никого сортировать не придётся.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:39

Как коронавирус поставил на колени ЗеКоманду

"Больше ада, больше" — именно так охарактеризуем очередной виток событий вокруг распространения коронавируса в Украине. И если другие государства борются с медицинскими "последствиями" распространения смертоносной напасти, то украинские власть имущие хотят и заработать, и виноватых найти, и страну вместе с креслом спасти. Мешанина приоритетов...

https://zn.ua/internal/kak-koronavirus- ... 9477_.html
Libo
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