#<1 ... 635636637638 Додано: Нед 29 бер, 2020 21:05 adeges написав: Надо добавить, что нет адекватной одобренной минздравом схемы лечения и нет препаратов для современных схем. самая адекватная на сегодня разработана в феофании, но препараты в ней вероятно доступны только для своих. в свободной продаже никаких из них нет Надо добавить, что нет адекватной одобренной минздравом схемы лечения и нет препаратов для современных схем. самая адекватная на сегодня разработана в феофании, но препараты в ней вероятно доступны только для своих. в свободной продаже никаких из них нет

Вы наверное врач, раскажите чем плоха схема из вчерашнего приказа мон?

Вы наверное врач, раскажите чем плоха схема из вчерашнего приказа мон?

https://moz.gov.ua/article/ministry-man ... u-covid-19



Ты просто отсталый и забитый. Ближний Восток. Верблюды, песок и камни. Стройбат, чернопогонник. Видишь мир сквозь призму стакана и глупостей из Протоколов сионских мудрецов. Последи сначала, как отмобилизовались США, как противостоят эпидемии, а потом уже пиши. План Соломона у вас не прокатит. Ты просто отсталый и забитый. Ближний Восток. Верблюды, песок и камни. Стройбат, чернопогонник. Видишь мир сквозь призму стакана и глупостей из Протоколов сионских мудрецов. Последи сначала, как отмобилизовались США, как противостоят эпидемии, а потом уже пиши. План Соломона у вас не прокатит. Libo 2

Серьезно?

Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек - https://www.who.int/ru/news-room/detail ... -each-year .

На сегодня умерших от Covid-19 чуть более 32 тыс. (это за 2 с небольшим месяца пандемии). Не дай Бог, конечно, но допустим, что в дальнейшем темпы смертности увеличатся и достигнут 30 - 50 тыс. человек в месяц. В итоге получим 300 - 450 тыс. умерших в течение всего 2020 г. по всей Земле. Согласен, это огромная цифра, но она ничуть не превышает величины смертей от осложнений гриппа в последние годы. Даже если представить, что коронавирус будет забирать жизни около 100 тыс. человек в месяц по всему миру, - получим цифру чуть более 900 тыс. в год. Это всего в 1.4 раза больше, чем умирало от осложнений гриппа в любой другой год. Не в 3, 5 или 10 раз, что могло бы хоть как-то оправдать погружение всей планеты в состояние всеобщего хаоса и истерии, а всего на 40%!

Основываясь на этих фактах нужно задуматься - может ли новый коронавирус быть причиной таких беспрецедентных мер по всему миру???!

Еще один "гриппозник" со своей статистикой. Я для вас уже блокнотик завел)).

И для борьбы с ним независимые государства должны поступиться национальными идентичностями ради нового "союза нерушимого республик свободных", как предлагает этот господин, о чем говорилось на предыдущих страницах этой ветки: https://www.theguardian.com/politics/20 ... oronavirus И для борьбы с ним независимые государства должны поступиться национальными идентичностями ради нового "союза нерушимого республик свободных", как предлагает этот господин, о чем говорилось на предыдущих страницах этой ветки:



пару недель назад полностью перестал читать гардиан: они с января плотно и мрачно пишут про короновирус и это просто вынесло мозх

Ты просто отсталый и забитый. Ближний Восток. Верблюды, песок и камни. Стройбат, чернопогонник. Видишь мир сквозь призму стакана и глупостей из Протоколов сионских мудрецов. Последи сначала, как отмобилизовались США, как противостоят эпидемии, а потом уже пиши. План Соломона у вас не прокатит. Ты просто отсталый и забитый. Ближний Восток. Верблюды, песок и камни. Стройбат, чернопогонник. Видишь мир сквозь призму стакана и глупостей из Протоколов сионских мудрецов. Последи сначала, как отмобилизовались США, как противостоят эпидемии, а потом уже пиши. План Соломона у вас не прокатит.



В отличие от тебя, клоун-прогнозист, я знаю ситуацию от своих друзей из НЙ,Калифорнии и Аризоны и как там проходит "мобилизация".

Кроме того, у меня сын с лицензией работает сейчас в Австралии где сегодня на смену к нему пришел явно коронабольной муж после пришедшей вчера такой же жены в таком же запущенном виде.

Серьезно?

И что это за схема если не секрет? Серьезно?И что это за схема если не секрет?

Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек - https://www.who.int/ru/news-room/detail ... -each-year.

На сегодня умерших от Covid-19 чуть более 32 тыс. (это за 2 с небольшим месяца пандемии). Не дай Бог, конечно, но допустим, что в дальнейшем темпы смертности увеличатся и достигнут 30 - 50 тыс. человек в месяц. В итоге получим 300 - 450 тыс. умерших в течение всего 2020 г. по всей Земле. Согласен, это огромная цифра, но она ничуть не превышает величины смертей от осложнений гриппа в последние годы. Даже если представить, что коронавирус будет забирать жизни около 100 тыс. человек в месяц по всему миру, - получим цифру чуть более 900 тыс. в год. Это всего в 1.4 раза больше, чем умирало от осложнений гриппа в любой другой год. Не в 3, 5 или 10 раз, что могло бы хоть как-то оправдать погружение всей планеты в состояние всеобщего хаоса и истерии, а всего на 40%!

Основываясь на этих фактах нужно задуматься - может ли новый коронавирус быть причиной таких беспрецедентных мер по всему миру???!

На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, но причина явно в чем-то другом... Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек -... -each-year.На сегодня умерших от Covid-19 чуть более 32 тыс. (это за 2 с небольшим месяца пандемии). Не дай Бог, конечно, но допустим, что в дальнейшем темпы смертности увеличатся и достигнут 30 - 50 тыс. человек в месяц. В итоге получим 300 - 450 тыс. умерших в течение всего 2020 г. по всей Земле. Согласен, это огромная цифра, но она ничуть не превышает величины смертей от осложнений гриппа в последние годы. Даже если представить, что коронавирус будет забирать жизни около 100 тыс. человек в месяц по всему миру, - получим цифру чуть более 900 тыс. в год. Это всего в 1.4 раза больше, чем умирало от осложнений гриппа в любой другой год. Не в 3, 5 или 10 раз, что могло бы хоть как-то оправдать погружение всей планеты в состояние всеобщего хаоса и истерии, а всего на 40%!Основываясь на этих фактах нужно задуматься - может ли новый коронавирус быть причиной таких беспрецедентных мер по всему миру???!На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, но причина явно в чем-то другом...

А якщо вийде помісчна статистика смертей в Італії за січень-березень 2018,2019,2020 років - і там не буде +10000 смертей в загальній сумі в 2020 - шапку(блокнотик) зїсте?

