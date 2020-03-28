RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 635636637638
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:05

  adeges написав:Надо добавить, что нет адекватной одобренной минздравом схемы лечения и нет препаратов для современных схем. самая адекватная на сегодня разработана в феофании, но препараты в ней вероятно доступны только для своих. в свободной продаже никаких из них нет

Вы наверное врач, раскажите чем плоха схема из вчерашнего приказа мон?
https://moz.gov.ua/article/ministry-man ... u-covid-19
Востаннє редагувалось Diman в Нед 29 бер, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Diman
 
Повідомлень: 432
З нами з: 11.07.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:08

  shapo написав:Италия, Испания, США как раз сейчас и показывают "достижения" этой борьбы


Ты просто отсталый и забитый. Ближний Восток. Верблюды, песок и камни. Стройбат, чернопогонник. Видишь мир сквозь призму стакана и глупостей из Протоколов сионских мудрецов. Последи сначала, как отмобилизовались США, как противостоят эпидемии, а потом уже пиши. План Соломона у вас не прокатит. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8000
З нами з: 14.11.11
Подякував: 339 раз.
Подякували: 3933 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:09

  adeges написав:Грустно. Надо добавить, что нет адекватной одобренной минздравом схемы лечения и нет препаратов для современных схем. самая адекватная на сегодня разработана в феофании, но препараты в ней вероятно доступны только для своих. в свободной продаже никаких из них нет


Серьезно?
И что это за схема если не секрет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3172
З нами з: 29.05.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:09

Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...
Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек - https://www.who.int/ru/news-room/detail ... -each-year.
На сегодня умерших от Covid-19 чуть более 32 тыс. (это за 2 с небольшим месяца пандемии). Не дай Бог, конечно, но допустим, что в дальнейшем темпы смертности увеличатся и достигнут 30 - 50 тыс. человек в месяц. В итоге получим 300 - 450 тыс. умерших в течение всего 2020 г. по всей Земле. Согласен, это огромная цифра, но она ничуть не превышает величины смертей от осложнений гриппа в последние годы. Даже если представить, что коронавирус будет забирать жизни около 100 тыс. человек в месяц по всему миру, - получим цифру чуть более 900 тыс. в год. Это всего в 1.4 раза больше, чем умирало от осложнений гриппа в любой другой год. Не в 3, 5 или 10 раз, что могло бы хоть как-то оправдать погружение всей планеты в состояние всеобщего хаоса и истерии, а всего на 40%!
Основываясь на этих фактах нужно задуматься - может ли новый коронавирус быть причиной таких беспрецедентных мер по всему миру???!
На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, но причина явно в чем-то другом...
Anadonta
 
Повідомлень: 713
З нами з: 25.11.12
Подякував: 88 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:12

  Anadonta написав:Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...
Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек - https://www.who.int/ru/news-room/detail ... -each-year.
На сегодня умерших от Covid-19 чуть более 32 тыс. (это за 2 с небольшим месяца пандемии). Не дай Бог, конечно, но допустим, что в дальнейшем темпы смертности увеличатся и достигнут 30 - 50 тыс. человек в месяц. В итоге получим 300 - 450 тыс. умерших в течение всего 2020 г. по всей Земле. Согласен, это огромная цифра, но она ничуть не превышает величины смертей от осложнений гриппа в последние годы. Даже если представить, что коронавирус будет забирать жизни около 100 тыс. человек в месяц по всему миру, - получим цифру чуть более 900 тыс. в год. Это всего в 1.4 раза больше, чем умирало от осложнений гриппа в любой другой год. Не в 3, 5 или 10 раз, что могло бы хоть как-то оправдать погружение всей планеты в состояние всеобщего хаоса и истерии, а всего на 40%!
Основываясь на этих фактах нужно задуматься - может ли новый коронавирус быть причиной таких беспрецедентных мер по всему миру???!
На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, но причина явно в чем-то другом...

Еще один "гриппозник" со своей статистикой. Я для вас уже блокнотик завел)).
LordEmerald
 
Повідомлень: 96
З нами з: 02.05.19
Подякував: 62 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:13

  Igneus написав:
  adeges написав:Between 100,000 and 200,000 people in America could die as a result of coronavirus, one of the doctors leading the US response has warned, after a weekend on which the global death toll surpassed 30,000.

И для борьбы с ним независимые государства должны поступиться национальными идентичностями ради нового "союза нерушимого республик свободных", как предлагает этот господин, о чем говорилось на предыдущих страницах этой ветки: https://www.theguardian.com/politics/20 ... oronavirus


пару недель назад полностью перестал читать гардиан: они с января плотно и мрачно пишут про короновирус и это просто вынесло мозх
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 2732
З нами з: 14.03.06
Подякував: 152 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:13

  Libo написав:
  shapo написав:Италия, Испания, США как раз сейчас и показывают "достижения" этой борьбы


Ты просто отсталый и забитый. Ближний Восток. Верблюды, песок и камни. Стройбат, чернопогонник. Видишь мир сквозь призму стакана и глупостей из Протоколов сионских мудрецов. Последи сначала, как отмобилизовались США, как противостоят эпидемии, а потом уже пиши. План Соломона у вас не прокатит. 8)


В отличие от тебя, клоун-прогнозист, я знаю ситуацию от своих друзей из НЙ,Калифорнии и Аризоны и как там проходит "мобилизация".
Кроме того, у меня сын с лицензией работает сейчас в Австралии где сегодня на смену к нему пришел явно коронабольной муж после пришедшей вчера такой же жены в таком же запущенном виде.
И какие сейчас есть методы лечения коронавируса в мире (вернее, нет никаких) он точно знает получше такого как ты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3172
З нами з: 29.05.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:21

  shapo написав:
  adeges написав:Грустно. Надо добавить, что нет адекватной одобренной минздравом схемы лечения и нет препаратов для современных схем. самая адекватная на сегодня разработана в феофании, но препараты в ней вероятно доступны только для своих. в свободной продаже никаких из них нет


Серьезно?
И что это за схема если не секрет?

прочесть слово йухань наоборот :lol:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4081
З нами з: 03.12.14
Подякував: 555 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:26

  LordEmerald написав:
  Anadonta написав:Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...
Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек - https://www.who.int/ru/news-room/detail ... -each-year.
На сегодня умерших от Covid-19 чуть более 32 тыс. (это за 2 с небольшим месяца пандемии). Не дай Бог, конечно, но допустим, что в дальнейшем темпы смертности увеличатся и достигнут 30 - 50 тыс. человек в месяц. В итоге получим 300 - 450 тыс. умерших в течение всего 2020 г. по всей Земле. Согласен, это огромная цифра, но она ничуть не превышает величины смертей от осложнений гриппа в последние годы. Даже если представить, что коронавирус будет забирать жизни около 100 тыс. человек в месяц по всему миру, - получим цифру чуть более 900 тыс. в год. Это всего в 1.4 раза больше, чем умирало от осложнений гриппа в любой другой год. Не в 3, 5 или 10 раз, что могло бы хоть как-то оправдать погружение всей планеты в состояние всеобщего хаоса и истерии, а всего на 40%!
Основываясь на этих фактах нужно задуматься - может ли новый коронавирус быть причиной таких беспрецедентных мер по всему миру???!
На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, но причина явно в чем-то другом...

Еще один "гриппозник" со своей статистикой. Я для вас уже блокнотик завел)).
А якщо вийде помісчна статистика смертей в Італії за січень-березень 2018,2019,2020 років - і там не буде +10000 смертей в загальній сумі в 2020 - шапку(блокнотик) зїсте?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22429
З нами з: 15.01.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 2290 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 635636637638
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, Google Adsense [Bot], liliya_logical, LordEmerald, Replay, vktrvitorio і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 686, 687, 688
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6879 1533998
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 12:42
slonic32

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.