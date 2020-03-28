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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 638639640641642>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:48

  Елена8 написав:
  Frant написав:
Сьомий пішов!
Черговий нардеп з "Слуги урота" захворів короновірусом!
https://censor.net.ua/news/3185215/u_na ... a_kravchuk

Прямо перед принятием завтрашних решений. Совпадение? Не думаю.

Куршавельські чумоходи їх заразили, цих нардепів. А далі - вони вже один одного заражали.

Як тільки перший нардеп отримав діагноз "короновірус!", Знайома лікарка зразу ж сказала, що половина Верх Ради заразиться.

Побачимо.

Чекаємо премій Дарвіна для доблесних "слуг нароту" та інших любителів поручкатись і поговорити в кулуарах. :cry:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:50

  Libo написав:
  shapo написав: Кроме того, у меня сын с лицензией работает сейчас в Австралии где сегодня на смену к нему пришел явно коронабольной муж после пришедшей вчера такой же жены в таком же запущенном виде.


Видишь, от судьбы не уйдешь. :?
Испугался войны, дезертировал, убежал в Австралию, думал там спокойствие нашел, а там коронавирус его вплотную преследует. :x У трусов всегда тяжелая судьба. Бог их наказывает. :roll:


В отличие от тебя, "смелого патриота" из танка очень любящего в инете Украину ,но почему-то не бросившего все и не поехавшего воевать в ОРДЛО, он воевал в конце июля 2014г в Газе и получил медаль.
Сейчас от коронавируса нигде не спрятаться, особенно врачу.
Так что подумай лучше о своей судьбе, она ведь штука капризная - может повернуться в любой момент задом, особенно к тем кто желает другому зла.
Тем более что и США оказались сегодня совсем не раем и также не готовы к пандемии.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:53

  Libo написав:1 hr 48 min ago
Italy records slight downward trend in coronavirus deaths with 756 in past 24 hours
From CNN's Nicola Ruotolo
Italy recorded 756 new deaths related to coronavirus in the past 24 hours — a slight decline, bringing the total number of fatalities to 10,779, the Civil Protection Agency said on Sunday.
The number of new cases also pointed to a downward trend with 3,815 confirmed active cases. The total number of active cases is 7,880.
In all, the total number of cases including those who have recovered is 97,689.

Всем этим цифрам смертности грош цена, пока не представят полную статистику смертей, включающую умерших "не от коронавируса".
"Обычные" цифры смертности в Италии - в среднем 1700 в день.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:58

  antey1969 написав:Парни, сегодня вы еще можете обмениваться подколками, хихоньками да хахоньками.
Но уже буквально через три недели многим станет не до смеха.
Запомните этот твит


из участников дисскусии, их знакомых и родственников - я правильно понимаю? так и будет

у меня два случая когда я лично знаю того, кто лично знает заболевшего. это очень много, потому что это два из пяти людей, с которыми моя семья общалась за последние две недели
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:58

  antey1969 написав:Парни, сегодня вы еще можете обмениваться подколками, хихоньками да хахоньками.
Но уже буквально через три недели многим станет не до смеха.
Запомните этот твит


Никто не знает будущего - мы можем только выстраивать теории. Я, например, искренне верю, что все закончится хорошо и через какое-то время мы будем вспоминать 2020 г., как кошмарный сон.
Но если то, о чем вы пишете, действительно произойдет - причиной будет отнюдь не нынешний коронавирус, а те неадекватные меры, которые запущены по всей планете для борьбы с пандемией.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:01

  Anadonta написав:Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...
Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек - https://www.who.int/ru/news-room/detail ... -each-year.
На сегодня умерших от Covid-19 чуть более 32 тыс. (это за 2 с небольшим месяца пандемии). Не дай Бог, конечно, но допустим, что в дальнейшем темпы смертности увеличатся и достигнут 30 - 50 тыс. человек в месяц. В итоге получим 300 - 450 тыс. умерших в течение всего 2020 г. по всей Земле. Согласен, это огромная цифра, но она ничуть не превышает величины смертей от осложнений гриппа в последние годы. Даже если представить, что коронавирус будет забирать жизни около 100 тыс. человек в месяц по всему миру, - получим цифру чуть более 900 тыс. в год. Это всего в 1.4 раза больше, чем умирало от осложнений гриппа в любой другой год. Не в 3, 5 или 10 раз, что могло бы хоть как-то оправдать погружение всей планеты в состояние всеобщего хаоса и истерии, а всего на 40%!
Основываясь на этих фактах нужно задуматься - может ли новый коронавирус быть причиной таких беспрецедентных мер по всему миру???!
На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, но причина явно в чем-то другом...

На этой ветке вас не поймут.
Тут собрались исключительно специалисты-вирусологи, фармацевты с большим стажем, герои, испытывающие на себе китайские лекарства, закупщики всего, что в интернет-помойках именуется "надежной защитой от вируса" и пр. и пр.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:03

  Starikan написав:
  Anadonta написав:Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...
Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек - https://www.who.int/ru/news-room/detail ... -each-year.
На сегодня умерших от Covid-19 чуть более 32 тыс. (это за 2 с небольшим месяца пандемии). Не дай Бог, конечно, но допустим, что в дальнейшем темпы смертности увеличатся и достигнут 30 - 50 тыс. человек в месяц. В итоге получим 300 - 450 тыс. умерших в течение всего 2020 г. по всей Земле. Согласен, это огромная цифра, но она ничуть не превышает величины смертей от осложнений гриппа в последние годы. Даже если представить, что коронавирус будет забирать жизни около 100 тыс. человек в месяц по всему миру, - получим цифру чуть более 900 тыс. в год. Это всего в 1.4 раза больше, чем умирало от осложнений гриппа в любой другой год. Не в 3, 5 или 10 раз, что могло бы хоть как-то оправдать погружение всей планеты в состояние всеобщего хаоса и истерии, а всего на 40%!
Основываясь на этих фактах нужно задуматься - может ли новый коронавирус быть причиной таких беспрецедентных мер по всему миру???!
На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, но причина явно в чем-то другом...

На этой ветке вас не поймут.
Тут собрались исключительно специалисты-вирусологи, фармацевты с большим стажем, герои, испытывающие на себе китайские лекарства, закупщики всего, что в интернет-помойках именуется "надежной защитой от вируса" и пр. и пр.


Демагогия
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:03

  LordEmerald написав:
  Anadonta написав: На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, но причина явно в чем-то другом...
Еще один "гриппозник" со своей статистикой. Я для вас уже блокнотик завел)).

Заведите и на меня заодно. А я вас помещаю в игнор, толку от ваших постов 0.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:04

сегодня сказали - 23 января в Запорожской областной больнице умерло 19 человек от пневмонии.... :shock:
edvardd
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