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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:05
antey1969 написав:
Парни, сегодня вы еще можете обмениваться подколками, хихоньками да хахоньками.
Но уже буквально через три недели многим станет не до смеха.
Запомните этот твит
По-моему, вы примерно то же писали 3 недели назад.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:05
shapo написав: Libo написав: shapo написав:
Кроме того, у меня сын с лицензией работает сейчас в Австралии где сегодня на смену к нему пришел явно коронабольной муж после пришедшей вчера такой же жены в таком же запущенном виде.
Видишь, от судьбы не уйдешь.
Испугался войны, дезертировал, убежал в Австралию, думал там спокойствие нашел, а там коронавирус его вплотную преследует.
У трусов всегда тяжелая судьба. Бог их наказывает.
В отличие от тебя, "смелого патриота" из танка очень любящего в инете Украину ,но почему-то не бросившего все и не поехавшего воевать в ОРДЛО, он воевал в конце июля 2014г в Газе и получил медаль.
Сейчас от коронавируса нигде не спрятаться, особенно врачу.
Так что подумай лучше о своей судьбе, она ведь штука капризная - может повернуться в любой момент задом, особенно к тем кто желает другому зла.
Тем более что и США оказались сегодня совсем не раем и также не готовы к пандемии.
Система здравоохранения США - это нечто извращенно-невообразимое. Это апогей системы "сколько может заплатить - столько и сдерем ". Неудачников - за борт.
Можно сказать, что их система здравоохранения банально не рассчитана на обслуживание всех 350 млн американцев. Она полноценно заточена от силы на сотню миллионов населения. Так это в мирное время.
Коронавирус уже на старте заставил её захлебнуться. Короче, не завидую я сейчас американцам.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:05
LordEmerald написав: Anadonta написав:
Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...
Еще один "гриппозник" со своей статистикой. Я для вас уже блокнотик завел)).
Статистика, заметьте, отнюдь не моя.
Это официальные данные, которые опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения в декабре 2017 г.
Востаннє редагувалось Anadonta
в Нед 29 бер, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:06
Starikan написав: antey1969 написав:
Парни, сегодня вы еще можете обмениваться подколками, хихоньками да хахоньками.
Но уже буквально через три недели многим станет не до смеха.
Запомните этот твит
По-моему, вы примерно то же писали 3 недели назад.
Пруф?)))
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:08
Anadonta написав: LordEmerald написав: Anadonta написав:
Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...
Еще один "гриппозник" со своей статистикой. Я для вас уже блокнотик завел)).
Статистика, заметьте, отнюдь не моя.
Это официальные данные, которые опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения в декабре 2017 г.
И что? От ДТП еще больше погибают. Так может тогда отменить правила дорожного движения?
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:15
antey1969 написав: Starikan написав: antey1969 написав:
Парни, сегодня вы еще можете обмениваться подколками, хихоньками да хахоньками.
Но уже буквально через три недели многим станет не до смеха.
Запомните этот твит
По-моему, вы примерно то же писали 3 недели назад.
Пруф?)))
Я написал "по-моему" и "примерно", если это были не вы, прошу прощения.
Просто подобных постов я уже начитался достаточно за последнее время.
Рыться по ветке, разумеется, не буду.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:17
antey1969 написав:
Система здравоохранения США - это нечто извращенно-невообразимое. Это апогей системы "сколько может заплатить - столько и сдерем ". Неудачников - за борт.
Это не совсем так.
Сдерут столько, сколько согласна заплатить страховая компания. А страховые знают, что сколько стоит, поэтому особого простора для произвола у клиник нет. Как и во многих других областях работает система противовесов. Но это касается только плановой медицины.
Экстренная медицина работает по принципу "сначала спасаем, а потом выставляем счет". Человека без страховки счет может неприятно удивить. Это даже может закончиться банкротством и испорченным на несколько лет кредитным рейтингом, что многие люди и так по несколько раз за жизнь переживают. Но это все будет после того, как спасут, если это вообще возможно. Никого в критическом состоянии не положат в коридоре ждать, пока родственники привезут деньги.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:20
Wisznia написав:
Може,я не зрозуміла,- ви інфіковані covid19 ? Але чого у вас "аналізи не беруть". Розкажіть , бо тема животрепещуща
Звідки я знаю інфікований я чи ні. Симптоми деякі сходяться. Раніше в житті такого стану зі мною не було. Температури не має. А щоб десь здати аналізи треба пройти сім кіл пекла. Думаю, що коли хвороба проходить в легкій формі то і не треба аналізів. Соціальні контакти за межами сім'ї віключив. А так живу як і жив раніше. В селі ж то не в місті, не обов'язково вдома сидіти, є ділянка, поруч ліс, поле.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:20
Zebra написав: Anadonta написав: LordEmerald написав:
Еще один "гриппозник" со своей статистикой. Я для вас уже блокнотик завел)).
Статистика, заметьте, отнюдь не моя.
Это официальные данные, которые опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения в декабре 2017 г.
И что? От ДТП еще больше погибают. Так может тогда отменить правила дорожного движения?
Речь же не о том, чтобы отменить правила гигиены и санитарии при вирусных заболеваниях (кстати, включающих не только коронавирус, но и "обычный" грипп).
А о том, что паника представляется несоразмерной реальным масштабам. И в результате эта паника может быть гораздо опаснее для выживания, чем коронавирус.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:21
Starikan
Три недели назад мне еще было непонятно, что у нас с темпами.
Сейчас ситуация уже вырисовывается.
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