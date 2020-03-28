RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 639640641642>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:05

  antey1969 написав:Парни, сегодня вы еще можете обмениваться подколками, хихоньками да хахоньками.
Но уже буквально через три недели многим станет не до смеха.
Запомните этот твит

По-моему, вы примерно то же писали 3 недели назад.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17038
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1798 раз.
Подякували: 2649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:05

  shapo написав:
  Libo написав:
  shapo написав: Кроме того, у меня сын с лицензией работает сейчас в Австралии где сегодня на смену к нему пришел явно коронабольной муж после пришедшей вчера такой же жены в таком же запущенном виде.


Видишь, от судьбы не уйдешь. :?
Испугался войны, дезертировал, убежал в Австралию, думал там спокойствие нашел, а там коронавирус его вплотную преследует. :x У трусов всегда тяжелая судьба. Бог их наказывает. :roll:


В отличие от тебя, "смелого патриота" из танка очень любящего в инете Украину ,но почему-то не бросившего все и не поехавшего воевать в ОРДЛО, он воевал в конце июля 2014г в Газе и получил медаль.
Сейчас от коронавируса нигде не спрятаться, особенно врачу.
Так что подумай лучше о своей судьбе, она ведь штука капризная - может повернуться в любой момент задом, особенно к тем кто желает другому зла.
Тем более что и США оказались сегодня совсем не раем и также не готовы к пандемии.

Система здравоохранения США - это нечто извращенно-невообразимое. Это апогей системы "сколько может заплатить - столько и сдерем ". Неудачников - за борт.
Можно сказать, что их система здравоохранения банально не рассчитана на обслуживание всех 350 млн американцев. Она полноценно заточена от силы на сотню миллионов населения. Так это в мирное время.
Коронавирус уже на старте заставил её захлебнуться. Короче, не завидую я сейчас американцам.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9463
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 2482 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:05

  LordEmerald написав:
  Anadonta написав:Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...

Еще один "гриппозник" со своей статистикой. Я для вас уже блокнотик завел)).


Статистика, заметьте, отнюдь не моя.
Это официальные данные, которые опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения в декабре 2017 г.
Востаннє редагувалось Anadonta в Нед 29 бер, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Anadonta
 
Повідомлень: 714
З нами з: 25.11.12
Подякував: 89 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:06

  Starikan написав:
  antey1969 написав:Парни, сегодня вы еще можете обмениваться подколками, хихоньками да хахоньками.
Но уже буквально через три недели многим станет не до смеха.
Запомните этот твит

По-моему, вы примерно то же писали 3 недели назад.

Пруф?)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9463
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 2482 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:08

  Anadonta написав:
  LordEmerald написав:
  Anadonta написав:Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...

Еще один "гриппозник" со своей статистикой. Я для вас уже блокнотик завел)).


Статистика, заметьте, отнюдь не моя.
Это официальные данные, которые опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения в декабре 2017 г.

И что? От ДТП еще больше погибают. Так может тогда отменить правила дорожного движения?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7896
З нами з: 21.09.12
Подякував: 747 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:15

  antey1969 написав:
  Starikan написав:
  antey1969 написав:Парни, сегодня вы еще можете обмениваться подколками, хихоньками да хахоньками.
Но уже буквально через три недели многим станет не до смеха.
Запомните этот твит
По-моему, вы примерно то же писали 3 недели назад.

Пруф?)))

Я написал "по-моему" и "примерно", если это были не вы, прошу прощения.
Просто подобных постов я уже начитался достаточно за последнее время.
Рыться по ветке, разумеется, не буду.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17038
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1798 раз.
Подякували: 2649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Система здравоохранения США - это нечто извращенно-невообразимое. Это апогей системы "сколько может заплатить - столько и сдерем ". Неудачников - за борт.

Это не совсем так.
Сдерут столько, сколько согласна заплатить страховая компания. А страховые знают, что сколько стоит, поэтому особого простора для произвола у клиник нет. Как и во многих других областях работает система противовесов. Но это касается только плановой медицины.
Экстренная медицина работает по принципу "сначала спасаем, а потом выставляем счет". Человека без страховки счет может неприятно удивить. Это даже может закончиться банкротством и испорченным на несколько лет кредитным рейтингом, что многие люди и так по несколько раз за жизнь переживают. Но это все будет после того, как спасут, если это вообще возможно. Никого в критическом состоянии не положат в коридоре ждать, пока родственники привезут деньги.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4777
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2367 раз.
Подякували: 5458 раз.
 
Профіль
8
5
9
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:20

  Wisznia написав:Може,я не зрозуміла,- ви інфіковані covid19 ? Але чого у вас "аналізи не беруть". Розкажіть , бо тема животрепещуща

Звідки я знаю інфікований я чи ні. Симптоми деякі сходяться. Раніше в житті такого стану зі мною не було. Температури не має. А щоб десь здати аналізи треба пройти сім кіл пекла. Думаю, що коли хвороба проходить в легкій формі то і не треба аналізів. Соціальні контакти за межами сім'ї віключив. А так живу як і жив раніше. В селі ж то не в місті, не обов'язково вдома сидіти, є ділянка, поруч ліс, поле.
Пенсионер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1714
З нами з: 13.10.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:20

  Zebra написав:
  Anadonta написав:
  LordEmerald написав: Еще один "гриппозник" со своей статистикой. Я для вас уже блокнотик завел)).
Статистика, заметьте, отнюдь не моя.
Это официальные данные, которые опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения в декабре 2017 г.
И что? От ДТП еще больше погибают. Так может тогда отменить правила дорожного движения?

Речь же не о том, чтобы отменить правила гигиены и санитарии при вирусных заболеваниях (кстати, включающих не только коронавирус, но и "обычный" грипп).
А о том, что паника представляется несоразмерной реальным масштабам. И в результате эта паника может быть гораздо опаснее для выживания, чем коронавирус.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17038
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1798 раз.
Подякували: 2649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:21

Starikan
Три недели назад мне еще было непонятно, что у нас с темпами.
Сейчас ситуация уже вырисовывается.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9463
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 2482 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 639640641642>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77, komp, LordEmerald, Replay, никто і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 686, 687, 688
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6879 1534039
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 12:42
slonic32

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83807)
29.03.2020 23:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.