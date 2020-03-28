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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 639640641642 Додано: Нед 29 бер, 2020 22:22 Anadonta написав: Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...

Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек - https://www.who.int/ru/news-room/detail ... -each-year .

На сегодня умерших от Covid-19 чуть более 32 тыс. (это за 2 с небольшим месяца пандемии). Не дай Бог, конечно, но допустим, что в дальнейшем темпы смертности увеличатся и достигнут 30 - 50 тыс. человек в месяц. В итоге получим 300 - 450 тыс. умерших в течение всего 2020 г. по всей Земле. Согласен, это огромная цифра, но она ничуть не превышает величины смертей от осложнений гриппа в последние годы. Даже если представить, что коронавирус будет забирать жизни около 100 тыс. человек в месяц по всему миру, - получим цифру чуть более 900 тыс. в год. Это всего в 1.4 раза больше, чем умирало от осложнений гриппа в любой другой год. Не в 3, 5 или 10 раз, что могло бы хоть как-то оправдать погружение всей планеты в состояние всеобщего хаоса и истерии, а всего на 40%!

Основываясь на этих фактах нужно задуматься - может ли новый коронавирус быть причиной таких беспрецедентных мер по всему миру???!

На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, но причина явно в чем-то другом... Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек -На сегодня умерших от Covid-19 чуть более 32 тыс. (это за 2 с небольшим месяца пандемии). Не дай Бог, конечно, но допустим, что в дальнейшем темпы смертности увеличатся и достигнут 30 - 50 тыс. человек в месяц. В итоге получим 300 - 450 тыс. умерших в течение всего 2020 г. по всей Земле. Согласен, это огромная цифра, но она ничуть не превышает величины смертей от осложнений гриппа в последние годы. Даже если представить, что коронавирус будет забирать жизни около 100 тыс. человек в месяц по всему миру, - получим цифру чуть более 900 тыс. в год. Это всего в 1.4 раза больше, чем умирало от осложнений гриппа в любой другой год. Не в 3, 5 или 10 раз, что могло бы хоть как-то оправдать погружение всей планеты в состояние всеобщего хаоса и истерии, а всего на 40%!Основываясь на этих фактах нужно задуматься - может ли новый коронавирус быть причиной таких беспрецедентных мер по всему миру???!На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, но причина явно в чем-то другом...



Нужно все же сравнивать яблоки с яблоками. Давайте отменим все карантины и посмотрим, сколько людей заболеет и умрет.



Поскольку есть мнение, что при свободном распространении инфекции заболевших будет от 60 до 70% населения планеты за 1 год, то есть 4.5 млрд. При смертности в 2%, получим 90 млн умерших. Это где то в 200 раз больше смертей от гриппа. При этом 15-20 раз - за счет большей смертности и остаток - за счет большего числа заболевших в силу нулевого иммунитета у всего населения. Нужно все же сравнивать яблоки с яблоками. Давайте отменим все карантины и посмотрим, сколько людей заболеет и умрет.Поскольку есть мнение, что при свободном распространении инфекции заболевших будет от 60 до 70% населения планеты за 1 год, то есть 4.5 млрд. При смертности в 2%, получим 90 млн умерших. Это где то в 200 раз больше смертей от гриппа. При этом 15-20 раз - за счет большей смертности и остаток - за счет большего числа заболевших в силу нулевого иммунитета у всего населения. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2736 З нами з: 14.03.06 Подякував: 152 раз. Подякували: 272 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 22:23 Пенсионер написав: Wisznia написав: Може,я не зрозуміла,- ви інфіковані covid19 ? Але чого у вас "аналізи не беруть". Розкажіть , бо тема животрепещуща Може,я не зрозуміла,- ви інфіковані covid19 ? Але чого у вас "аналізи не беруть". Розкажіть , бо тема животрепещуща

Звідки я знаю інфікований я чи ні. Симптоми деякі сходяться. Раніше в житті такого стану зі мною не було. Температури не має. А щоб десь здати аналізи треба пройти сім кіл пекла. Думаю, що коли хвороба проходить в легкій формі то і не треба аналізів. Соціальні контакти за межами сім'ї віключив. А так живу як і жив раніше. В селі ж то не в місті, не обов'язково вдома сидіти, є ділянка, поруч ліс, поле. Звідки я знаю інфікований я чи ні. Симптоми деякі сходяться. Раніше в житті такого стану зі мною не було. Температури не має. А щоб десь здати аналізи треба пройти сім кіл пекла. Думаю, що коли хвороба проходить в легкій формі то і не треба аналізів. Соціальні контакти за межами сім'ї віключив. А так живу як і жив раніше. В селі ж то не в місті, не обов'язково вдома сидіти, є ділянка, поруч ліс, поле.

Анализы с такими симптомами у нас в Украине действительно не возьмут, разве что как у контактного. Анализы с такими симптомами у нас в Украине действительно не возьмут, разве что как у контактного. antey1969 1

Повідомлень: 9463 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1091 раз. Подякували: 2482 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 22:34 Re: Эпидемия коронавируса в мире adeges написав: заболевших будет от 60 до 70% населения планеты за 1 год, то есть 4.5 млрд. При смертности в 2%, получим 90 млн умерших. заболевших будет от 60 до 70% населения планеты за 1 год, то есть 4.5 млрд. При смертности в 2%, получим 90 млн умерших. Ви чомусь ніяк не навчитесь аналізувати всю інформацію

1 Звідки Ви взяли про 60-70% захворівших від загальної кількості населення?

Станом на сьогодні 700 000 на 7 млрд населення - тобто менше 0,01%

2 Чи чули Ви що 80% від захворівших перенесуть хворобу безсимптомно?

3 Чи чули Ви що тільки 5% від тих хто потрапить в лікарню (тобто 5% від 20%=1%) може померти



Таки чином

1% від сьогоднішніх 7 млрд не ясно на протязі якого періоду часу (може рік, а може й 10) помре від супутніх до короновірусу хвороб. Ви чомусь ніяк не навчитесь аналізувати всю інформацію1 Звідки Ви взяли про 60-70% захворівших від загальної кількості населення?Станом на сьогодні 700 000 на 7 млрд населення - тобто менше 0,01%2 Чи чули Ви що 80% від захворівших перенесуть хворобу безсимптомно?3 Чи чули Ви що тільки 5% від тих хто потрапить в лікарню (тобто 5% від 20%=1%) може помертиТаки чином1% від сьогоднішніх 7 млрд не ясно на протязі якого періоду часу (може рік, а може й 10) помре від супутніх до короновірусу хвороб. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22435 З нами з: 15.01.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 2290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 22:38 Мэр Москвы Собянин заявил, что с 30 марта в Москве введен всеобщий обязательный режим самоизоляции. Покидать жилище разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула домашних животных (на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания), а также для выноса мусора. Через несколько дней сделают выход из домов в Москве только по спецпропускам. Для нарушителей огромные штрафы и уголовная ответсвенность. До этого несколько дней подряд люди фиксировали огромные колоны Росгвардии и военных, которые скрытно перебрасывали на Москву.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8604 З нами з: 18.06.08 Подякував: 16 раз. Подякували: 614 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 22:43 Starikan написав: Речь же не о том, чтобы отменить правила гигиены и санитарии при вирусных заболеваниях (кстати, включающих не только коронавирус, но и "обычный" грипп).

А о том, что паника представляется несоразмерной реальным масштабам. И в результате эта паника может быть гораздо опаснее для выживания, чем коронавирус. Речь же не о том, чтобы отменить правила гигиены и санитарии при вирусных заболеваниях (кстати, включающих не только коронавирус, но и "обычный" грипп).А о том, что паника представляется несоразмерной реальным масштабам. И в результате эта паника может быть гораздо опаснее для выживания, чем коронавирус.

Какая паника? Я ее лично вижу только на финансовых рынках. В жизни паники нет, есть карантин. Какая паника? Я ее лично вижу только на финансовых рынках. В жизни паники нет, есть карантин. Zebra

Повідомлень: 7896 З нами з: 21.09.12 Подякував: 747 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 22:49 adeges написав: Нужно все же сравнивать яблоки с яблоками. Давайте отменим все карантины и посмотрим, сколько людей заболеет и умрет.

Нужно все же сравнивать яблоки с яблоками. Давайте отменим все карантины и посмотрим, сколько людей заболеет и умрет.



Так и давайте сравнивать яблоки с яблоками. Когда последний раз в истории мир не использовал карантинные меры против эпидемий гриппа? Когда-то в 30-х годах прошлого века? Или вы уже забыли, что противоэпидемиологические мероприятия проводятся каждый сезон в том, или ином виде? Зачем предлагать их убирать, я не очень понял...



adeges написав: Поскольку есть мнение, что при свободном распространении инфекции заболевших будет от 60 до 70% населения планеты за 1 год, то есть 4.5 млрд. При смертности в 2%, получим 90 млн умерших. Это где то в 200 раз больше смертей от гриппа. При этом 15-20 раз - за счет большей смертности и остаток - за счет большего числа заболевших в силу нулевого иммунитета у всего населения. Поскольку есть мнение, что при свободном распространении инфекции заболевших будет от 60 до 70% населения планеты за 1 год, то есть 4.5 млрд. При смертности в 2%, получим 90 млн умерших. Это где то в 200 раз больше смертей от гриппа. При этом 15-20 раз - за счет большей смертности и остаток - за счет большего числа заболевших в силу нулевого иммунитета у всего населения.



Летальность новой заразы - это пока самый большой знак вопроса. Напомню, что математически это количество умерших / количество заболевших. Так вот пусть каждый вспомнит, когда последний раз болел гриппом, как он этот диагноз получил. В >90% случаев ОРВИ диагноз по факту осмотра пациента!!! Я хочу посмотреть на того доктора, который поставит сегодня диагноз SARS-СoV-2 по анамнезу без серологических подтверждений - это будет скандал на весь мир, не меньше! Очевидно же, что мы имеем дело и с завышенным знаменателем (а следовательно и заниженной летальностью) у гриппа, и с заниженным знаменателем (а следовательно и завышенной летальностью) у коронавирусной инфекции Так и давайте сравнивать яблоки с яблоками. Когда последний раз в истории мир не использовал карантинные меры против эпидемий гриппа? Когда-то в 30-х годах прошлого века? Или вы уже забыли, что противоэпидемиологические мероприятия проводятся каждый сезон в том, или ином виде? Зачем предлагать их убирать, я не очень понял...Летальность новой заразы - это пока самый большой знак вопроса. Напомню, что математически это количество умерших / количество заболевших. Так вот пусть каждый вспомнит, когда последний раз болел гриппом, как он этот диагноз получил. В >90% случаев ОРВИ диагноз по факту осмотра пациента!!! Я хочу посмотреть на того доктора, который поставит сегодня диагноз SARS-СoV-2 по анамнезу без серологических подтверждений - это будет скандал на весь мир, не меньше! Очевидно же, что мы имеем дело и с завышенным знаменателем (а следовательно и заниженной летальностью) у гриппа, и с заниженным знаменателем (а следовательно и завышенной летальностью) у коронавирусной инфекции zРадио

Повідомлень: 5301 З нами з: 02.05.18 Подякував: 966 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 22:55 Anadonta написав: LordEmerald написав: Anadonta написав: Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр... Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...

Еще один "гриппозник" со своей статистикой. Я для вас уже блокнотик завел)). Еще один "гриппозник" со своей статистикой. Я для вас уже блокнотик завел)).



Статистика, заметьте, отнюдь не моя.

Это официальные данные, которые опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения в декабре 2017 г. Статистика, заметьте, отнюдь не моя.Это официальные данные, которые опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения в декабре 2017 г.

Я не спорю со статистикой, но уже сто раз тут обсуждалось, что ковид, возможно, и не опаснее гриппа, но одновременное кол-во заболевших приведет к коллапсу системы здравоохранения, и сопутствующим жертвам. В этом главная ОЧЕВИДНАЯ проблема. Да, существует вероятность что у нас коллапса не будет, потому что нет системы. Просто помрет на 10-100тыс. за год больше да и все. Мы даже и не заметим. 3млн. временно уехавших мы начали замечать когда они решили вернуться . Судя по всему им никто не рад, так что и эти 100тыс. в минус просто "оздоровят пенсионный фонд".

Я тоже искренне надеюсь что это все пройдет мимо нас, но нет, судя по Испании с Италией, не пройдет. И мне очень жаль, что из-за идиотов не верящих в серьезность ситуации, не носящих маски и не моющих руки, верящих в мировой заговор, мне придется сидеть на карантине долго, а с кем-то из знакомых придется попрощаться.

Starikan, возможно в моих сообщениях мало пользы. Но в ваших слишком много вреда, а это намного хуже. Я не спорю со статистикой, но уже сто раз тут обсуждалось, что ковид, возможно, и не опаснее гриппа, но одновременное кол-во заболевших приведет к коллапсу системы здравоохранения, и сопутствующим жертвам. В этом главная ОЧЕВИДНАЯ проблема. Да, существует вероятность что у нас коллапса не будет, потому что нет системы. Просто помрет на 10-100тыс. за год больше да и все. Мы даже и не заметим. 3млн. временно уехавших мы начали замечать когда они решили вернуться. Судя по всему им никто не рад, так что и эти 100тыс. в минус просто "оздоровят пенсионный фонд".Я тоже искренне надеюсь что это все пройдет мимо нас, но нет, судя по Испании с Италией, не пройдет. И мне очень жаль, что из-за идиотов не верящих в серьезность ситуации, не носящих маски и не моющих руки, верящих в мировой заговор, мне придется сидеть на карантине долго, а с кем-то из знакомых придется попрощаться.Starikan, возможно в моих сообщениях мало пользы. Но в ваших слишком много вреда, а это намного хуже. LordEmerald Повідомлень: 97 З нами з: 02.05.19 Подякував: 62 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 22:57 Re: Эпидемия коронавируса в мире Зеленский сообщил, что хороший сценарий - это всего 3-5% больных одновременно от всего населения Украины, вместо 25% и 50% больных.



36 000 000 * 0.03 = 1 080 000 больных в лучшем случае. Как-то прям вообще не очень safonovstanislav Повідомлень: 2616 З нами з: 10.05.14 Подякував: 174 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 639640641642 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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