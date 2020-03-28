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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 640641642643644645>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:23

  Пенсионер написав:
  Wisznia написав:Може,я не зрозуміла,- ви інфіковані covid19 ? Але чого у вас "аналізи не беруть". Розкажіть , бо тема животрепещуща

Звідки я знаю інфікований я чи ні. Симптоми деякі сходяться. Раніше в житті такого стану зі мною не було. Температури не має. А щоб десь здати аналізи треба пройти сім кіл пекла. Думаю, що коли хвороба проходить в легкій формі то і не треба аналізів. Соціальні контакти за межами сім'ї віключив. А так живу як і жив раніше. В селі ж то не в місті, не обов'язково вдома сидіти, є ділянка, поруч ліс, поле.

Анализы с такими симптомами у нас в Украине действительно не возьмут, разве что как у контактного.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:заболевших будет от 60 до 70% населения планеты за 1 год, то есть 4.5 млрд. При смертности в 2%, получим 90 млн умерших.
Ви чомусь ніяк не навчитесь аналізувати всю інформацію
1 Звідки Ви взяли про 60-70% захворівших від загальної кількості населення?
Станом на сьогодні 700 000 на 7 млрд населення - тобто менше 0,01%
2 Чи чули Ви що 80% від захворівших перенесуть хворобу безсимптомно?
3 Чи чули Ви що тільки 5% від тих хто потрапить в лікарню (тобто 5% від 20%=1%) може померти

Таки чином
1% від сьогоднішніх 7 млрд не ясно на протязі якого періоду часу (може рік, а може й 10) помре від супутніх до короновірусу хвороб.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:38

Мэр Москвы Собянин заявил, что с 30 марта в Москве введен всеобщий обязательный режим самоизоляции. Покидать жилище разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула домашних животных (на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания), а также для выноса мусора. Через несколько дней сделают выход из домов в Москве только по спецпропускам. Для нарушителей огромные штрафы и уголовная ответсвенность. До этого несколько дней подряд люди фиксировали огромные колоны Росгвардии и военных, которые скрытно перебрасывали на Москву.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:43

  Starikan написав:Речь же не о том, чтобы отменить правила гигиены и санитарии при вирусных заболеваниях (кстати, включающих не только коронавирус, но и "обычный" грипп).
А о том, что паника представляется несоразмерной реальным масштабам. И в результате эта паника может быть гораздо опаснее для выживания, чем коронавирус.

Какая паника? Я ее лично вижу только на финансовых рынках. В жизни паники нет, есть карантин.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:49

  adeges написав:Нужно все же сравнивать яблоки с яблоками. Давайте отменим все карантины и посмотрим, сколько людей заболеет и умрет.


Так и давайте сравнивать яблоки с яблоками. Когда последний раз в истории мир не использовал карантинные меры против эпидемий гриппа? Когда-то в 30-х годах прошлого века? Или вы уже забыли, что противоэпидемиологические мероприятия проводятся каждый сезон в том, или ином виде? Зачем предлагать их убирать, я не очень понял...

  adeges написав:Поскольку есть мнение, что при свободном распространении инфекции заболевших будет от 60 до 70% населения планеты за 1 год, то есть 4.5 млрд. При смертности в 2%, получим 90 млн умерших. Это где то в 200 раз больше смертей от гриппа. При этом 15-20 раз - за счет большей смертности и остаток - за счет большего числа заболевших в силу нулевого иммунитета у всего населения.


Летальность новой заразы - это пока самый большой знак вопроса. Напомню, что математически это количество умерших / количество заболевших. Так вот пусть каждый вспомнит, когда последний раз болел гриппом, как он этот диагноз получил. В >90% случаев ОРВИ диагноз по факту осмотра пациента!!! Я хочу посмотреть на того доктора, который поставит сегодня диагноз SARS-СoV-2 по анамнезу без серологических подтверждений - это будет скандал на весь мир, не меньше! Очевидно же, что мы имеем дело и с завышенным знаменателем (а следовательно и заниженной летальностью) у гриппа, и с заниженным знаменателем (а следовательно и завышенной летальностью) у коронавирусной инфекции
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:55

  Anadonta написав:
  LordEmerald написав:
  Anadonta написав:Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...

Еще один "гриппозник" со своей статистикой. Я для вас уже блокнотик завел)).


Статистика, заметьте, отнюдь не моя.
Это официальные данные, которые опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения в декабре 2017 г.

Я не спорю со статистикой, но уже сто раз тут обсуждалось, что ковид, возможно, и не опаснее гриппа, но одновременное кол-во заболевших приведет к коллапсу системы здравоохранения, и сопутствующим жертвам. В этом главная ОЧЕВИДНАЯ проблема. Да, существует вероятность что у нас коллапса не будет, потому что нет системы. Просто помрет на 10-100тыс. за год больше да и все. Мы даже и не заметим. 3млн. временно уехавших мы начали замечать когда они решили вернуться :lol:. Судя по всему им никто не рад, так что и эти 100тыс. в минус просто "оздоровят пенсионный фонд".
Я тоже искренне надеюсь что это все пройдет мимо нас, но нет, судя по Испании с Италией, не пройдет. И мне очень жаль, что из-за идиотов не верящих в серьезность ситуации, не носящих маски и не моющих руки, верящих в мировой заговор, мне придется сидеть на карантине долго, а с кем-то из знакомых придется попрощаться.
Starikan, возможно в моих сообщениях мало пользы. Но в ваших слишком много вреда, а это намного хуже.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зеленский сообщил, что хороший сценарий - это всего 3-5% больных одновременно от всего населения Украины, вместо 25% и 50% больных.

36 000 000 * 0.03 = 1 080 000 больных в лучшем случае. Как-то прям вообще не очень
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:00

  safonovstanislav написав:Зеленский сообщил, что хороший сценарий - это всего 3-5% больных одновременно от всего населения Украины, вместо 25% и 50% больных.

36 000 000 * 0.03 = 1 080 000 больных в лучшем случае. Как-то прям вообще не очень

Поганий сценарій був на лайнері, де закрита система вентиляції і за два тижні захворіло 20%.
Так що 25% чи 50% це відверта маніпуляція і нагнітання зі сторони Зе.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:07

flyman
Согласен с вами.Свыше млн заболевших в Украине....это бред.Такого нет и не будет ни в одной стране.
Вопрос в другом.......Зачем Зе нагнетает панику и какие цели при этом преследует?
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Возможно нас от коронавируса может частично защищать еще советская прививка против туберкулеза.

https://www.nytimes.com/reuters/2020/03 ... google1tap

В Австралии ученые протестируют вакцину против туберкулеза (БЦЖ) в качестве одного из методов противодействия коронавирусу. В СССР и большинстве стран СНГ все дети грудного возраста вакцинируются БЦЖ как можно раньше после рождения.

Участвовать в эксперименте по вакцинации будут порядка 4 тысяч медицинских работников. Начало испытания запланировано на ближайшие дни, сообщает Детский исследовательский институт Мердока (MCRI) в Мельбурне.

Как поясняет The New York Times, половина участников получит вакцину от туберкулеза, а остальным дадут плацебо. Мониторинг состояния здоровья участников тестирования будет проводиться с помощью специального приложения в смартфоне. Результаты будут известны через полгода.

Эксперимент поможет понять, может ли вакцина БЦЖ усилить иммунную систему людей настолько, чтобы подавить симптомы коронавируса и предотвратить смертельно опасные осложнения.

Как отмечает издание, вакцину Bacillus Calmette-Guérin (BCG) получают более миллиона детей в год в странах со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной туберкулезом. В перечне таких стран есть и страны бывшего СССР, что может объяснить сравнительно низкое число заразившихся и смертности в этих странах.

Важно подчеркнуть, что вакцинация не является методом лечения заболевания, она лишь помогает организму с ним бороться.
Михалыч
 
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