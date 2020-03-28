Додано: Нед 29 бер, 2020 22:55

Anadonta написав: LordEmerald написав: Anadonta написав: Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр... Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...

Еще один "гриппозник" со своей статистикой. Я для вас уже блокнотик завел)). Еще один "гриппозник" со своей статистикой. Я для вас уже блокнотик завел)).



Статистика, заметьте, отнюдь не моя.

Это официальные данные, которые опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения в декабре 2017 г. Статистика, заметьте, отнюдь не моя.Это официальные данные, которые опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения в декабре 2017 г.

Я не спорю со статистикой, но уже сто раз тут обсуждалось, что ковид, возможно, и не опаснее гриппа, но одновременное кол-во заболевших приведет к коллапсу системы здравоохранения, и сопутствующим жертвам. В этом главная ОЧЕВИДНАЯ проблема. Да, существует вероятность что у нас коллапса не будет, потому что нет системы. Просто помрет на 10-100тыс. за год больше да и все. Мы даже и не заметим. 3млн. временно уехавших мы начали замечать когда они решили вернуться. Судя по всему им никто не рад, так что и эти 100тыс. в минус просто "оздоровят пенсионный фонд".Я тоже искренне надеюсь что это все пройдет мимо нас, но нет, судя по Испании с Италией, не пройдет. И мне очень жаль, что из-за идиотов не верящих в серьезность ситуации, не носящих маски и не моющих руки, верящих в мировой заговор, мне придется сидеть на карантине долго, а с кем-то из знакомых придется попрощаться.Starikan, возможно в моих сообщениях мало пользы. Но в ваших слишком много вреда, а это намного хуже.