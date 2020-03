Додано: Нед 29 бер, 2020 23:00

safonovstanislav написав: Зеленский сообщил, что хороший сценарий - это всего 3-5% больных одновременно от всего населения Украины, вместо 25% и 50% больных.



36 000 000 * 0.03 = 1 080 000 больных в лучшем случае. Как-то прям вообще не очень Зеленский сообщил, что хороший сценарий - это всего 3-5% больных одновременно от всего населения Украины, вместо 25% и 50% больных.36 000 000 * 0.03 = 1 080 000 больных в лучшем случае. Как-то прям вообще не очень

Поганий сценарій був на лайнері, де закрита система вентиляції і за два тижні захворіло 20%.

Так що 25% чи 50% це відверта маніпуляція і нагнітання зі сторони Зе. Поганий сценарій був на лайнері, де закрита система вентиляції і за два тижні захворіло 20%.Так що 25% чи 50% це відверта маніпуляція і нагнітання зі сторони Зе.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/