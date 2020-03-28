RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 641642643644645>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:11

  потерпевший написав:flyman
Согласен с вами.Свыше млн заболевших в Украине....это бред.Такого нет и не будет ни в одной стране.
Вопрос в другом.......Зачем Зе нагнетает панику и какие цели при этом преследует?

Залякувати і маніпулювати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18014
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1023 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:13

  Михалыч написав:Возможно нас от коронавируса может частично защищать еще советская прививка против туберкулеза.

https://www.nytimes.com/reuters/2020/03 ... google1tap

В Австралии ученые протестируют вакцину против туберкулеза (БЦЖ) в качестве одного из методов противодействия коронавирусу. В СССР и большинстве стран СНГ все дети грудного возраста вакцинируются БЦЖ как можно раньше после рождения.

Участвовать в эксперименте по вакцинации будут порядка 4 тысяч медицинских работников. Начало испытания запланировано на ближайшие дни, сообщает Детский исследовательский институт Мердока (MCRI) в Мельбурне.

Как поясняет The New York Times, половина участников получит вакцину от туберкулеза, а остальным дадут плацебо. Мониторинг состояния здоровья участников тестирования будет проводиться с помощью специального приложения в смартфоне. Результаты будут известны через полгода.

Эксперимент поможет понять, может ли вакцина БЦЖ усилить иммунную систему людей настолько, чтобы подавить симптомы коронавируса и предотвратить смертельно опасные осложнения.

Как отмечает издание, вакцину Bacillus Calmette-Guérin (BCG) получают более миллиона детей в год в странах со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной туберкулезом. В перечне таких стран есть и страны бывшего СССР, что может объяснить сравнительно низкое число заразившихся и смертности в этих странах.

Важно подчеркнуть, что вакцинация не является методом лечения заболевания, она лишь помогает организму с ним бороться.

Цікаво, тут виділяли феномен Болгарії.
Як там із вакцинацією БЦЖ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18014
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1023 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:
  Faceless написав:
freeze написав:Наш МОЗ также опубликовал возрастную статистику по заболевшим.
Станом на 29 березня в Україні
Від 0 до 10 років - 5,4%;
Від 11 до 20 років - 4,5%;
Від 21 до 30 років - 12,5%;
Від 31 до 40 років - 22,4%;
Від 41 до 50 років - 20,4%;
Від 51 до 60 років - 21,3%;
Від 61 до 70 років - 11,9%;
Від 71 до 80 років - 1,4%;
Від 81 до 90 років - 0,2 %.
Что-то незаметно вообще про "болеют только старики"

Что-то вы перешли в категорию паникеров.
Давайте я добавлю строку "Від 100 до 120 років - 0%" :mrgreen:


Чего сразу паникеров. Просто распределение примерно соответствует распределению населения по возрасту, перекосов не вижу, соответственно, у всех, вне зависимости от возраста, шансы заболевания примерно одинаковы.
Просто есть у "скептиков" такое самоуспокоение, будто они молодые, к ним оно и не прицепится.
А шанс осложнения есть у каждого, даже молодежи. Особенно, думаю, если кто-то ранее болел воспалением легких
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26706
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 6351 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:20

  budivelnik написав:
  adeges написав:заболевших будет от 60 до 70% населения планеты за 1 год, то есть 4.5 млрд. При смертности в 2%, получим 90 млн умерших.
Ви чомусь ніяк не навчитесь аналізувати всю інформацію
1 Звідки Ви взяли про 60-70% захворівших від загальної кількості населення?
Станом на сьогодні 700 000 на 7 млрд населення - тобто менше 0,01%
2 Чи чули Ви що 80% від захворівших перенесуть хворобу безсимптомно?
3 Чи чули Ви що тільки 5% від тих хто потрапить в лікарню (тобто 5% від 20%=1%) може померти

Таки чином
1% від сьогоднішніх 7 млрд не ясно на протязі якого періоду часу (може рік, а може й 10) помре від супутніх до короновірусу хвороб.


я чомусь так и не научусь? не помню, чтобы вы мне уже советовали поучиться. но все бывает в первый раз :)

так получилось, что я в целом по жизни, но особенно в последние 4 года зарабатываю деньги сбором и анализом информации, разработкой предположений о будущем, сценариев развития событий, анализом сопутствующих рисков, анализом чувствительности результатов к ключевым входных данным, и прочими малоинтересными и малопонятным широкому загалу вещами. это то немногое, что я делаю хорошо. я бы даже сказал, что намного лучше многих

все ваши пункты - это передергивание фактов. давайте так: как только вы приведете линк на 80% бессимптомных больных и 5% смертности у госпитализированных, я тут же приведу по 60-70% заболевших и про ожидаемые сроки достижения такого показателя.

но нет, я добрый, я не буду ждать ваших линков - их просто не существует. просто дам свои

https://www.google.com/search?q=60-70%2 ... e&ie=UTF-8
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 2739
З нами з: 14.03.06
Подякував: 152 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:23

  потерпевший написав:flyman
Согласен с вами.Свыше млн заболевших в Украине....это бред.Такого нет и не будет ни в одной стране.
Вопрос в другом.......Зачем Зе нагнетает панику и какие цели при этом преследует?



Как вариант, Зе - это агент Сороса или просто агент немного подзабытого Пуйла - и затеяли очередную "схему" заработка, купить что-то на дне ?

В конце концов - по-быстрее получить транши мвф "на спасение украинцев от короны" и протянуть требуемые законы, а то "иначе будет усьо". :roll:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 29 бер, 2020 23:32, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2098
З нами з: 11.10.16
Подякував: 941 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:31

  Alex2007 написав:
  потерпевший написав:flyman
Согласен с вами.Свыше млн заболевших в Украине....это бред.Такого нет и не будет ни в одной стране.
Вопрос в другом.......Зачем Зе нагнетает панику и какие цели при этом преследует?



Как вариант, Зе - это агент Сороса или просто агент немного подзабытого Пуйла - и затеяли очередную "схему" заработка, купить что-то на дне ?

це что-то є земля,
а хз. хто купить, може Сорос, може Путін....
тут нових і старих обліківок уйма агітуючих за розпродаж землі на дні дна
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18014
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1023 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:35

  adeges написав:все ваши пункты - это передергивание фактов. давайте так: как только вы приведете линк на 80% бессимптомных больных и 5% смертности у госпитализированных, я тут же приведу по 60-70% заболевших и про ожидаемые сроки достижения такого показателя.
Щось у Вас з обробкою масивів данних і логікою - слабувато
Як може заразитись вся держава - якщо хвороба протікає з чіткими симптомами?
Тільки у випадку ,коли її ніхто не бачить ( і переносчик хвороби в тому числі) існує ймовірність зараження всіх
ПС
Якщо я не можу поіменно назвати всіх 20 млн загинувших у Другій світовій - чи говорить це про те що Другої світової не було?

ППС
На чи то 6 чи то 60 млн китайців - всього 100 000 хворих і 5000 смертей + хвороба ліквідована.
Чи можливо це у випадку .якщо не перехворіли всі хто міг перехворіти?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22437
З нами з: 15.01.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 2290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:36

Брифинг Трампа и Task Force.

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8002
З нами з: 14.11.11
Подякував: 339 раз.
Подякували: 3933 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

потерпевший написав:flyman
Согласен с вами.Свыше млн заболевших в Украине....это бред.Такого нет и не будет ни в одной стране.
Вопрос в другом.......Зачем Зе нагнетает панику и какие цели при этом преследует?


Миллион заболевших ? Это лайт вариант, каждый сороковой, у большинства в семье никто не заболеет. Опасность в заболевании 10-20 миллионов, что вполне реально с уровнем заразности нового вируса. Одна заробитчанка из села под Черновцами уложила пол села.
Шахов, еще даже не кашляя, зашел один раз в Раду и уложил десяток депутатов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16028
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4074 раз.
Подякували: 6354 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:42

  budivelnik написав:
  adeges написав:все ваши пункты - это передергивание фактов. давайте так: как только вы приведете линк на 80% бессимптомных больных и 5% смертности у госпитализированных, я тут же приведу по 60-70% заболевших и про ожидаемые сроки достижения такого показателя.
Щось у Вас з обробкою масивів данних і логікою - слабувато
Як може заразитись вся держава - якщо хвороба протікає з чіткими симптомами?
Тільки у випадку ,коли її ніхто не бачить ( і переносчик хвороби в тому числі) існує ймовірність зараження всіх
ПС
Якщо я не можу поіменно назвати всіх 20 млн загинувших у Другій світовій - чи говорить це про те що Другої світової не було?

ППС
На чи то 6 чи то 60 млн китайців - всього 100 000 хворих і 5000 смертей + хвороба ліквідована.
Чи можливо це у випадку .якщо не перехворіли всі хто міг перехворіти?


слив защитан
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 2739
З нами з: 14.03.06
Подякував: 152 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 641642643644645>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 686, 687, 688
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6879 1534071
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 12:42
slonic32

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.