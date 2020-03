Додано: Нед 29 бер, 2020 23:20

budivelnik написав: adeges написав: заболевших будет от 60 до 70% населения планеты за 1 год, то есть 4.5 млрд. При смертности в 2%, получим 90 млн умерших. заболевших будет от 60 до 70% населения планеты за 1 год, то есть 4.5 млрд. При смертности в 2%, получим 90 млн умерших. Ви чомусь ніяк не навчитесь аналізувати всю інформацію

1 Звідки Ви взяли про 60-70% захворівших від загальної кількості населення?

Станом на сьогодні 700 000 на 7 млрд населення - тобто менше 0,01%

2 Чи чули Ви що 80% від захворівших перенесуть хворобу безсимптомно?

3 Чи чули Ви що тільки 5% від тих хто потрапить в лікарню (тобто 5% від 20%=1%) може померти



Таки чином

я чомусь так и не научусь? не помню, чтобы вы мне уже советовали поучиться. но все бывает в первый раз



так получилось, что я в целом по жизни, но особенно в последние 4 года зарабатываю деньги сбором и анализом информации, разработкой предположений о будущем, сценариев развития событий, анализом сопутствующих рисков, анализом чувствительности результатов к ключевым входных данным, и прочими малоинтересными и малопонятным широкому загалу вещами. это то немногое, что я делаю хорошо. я бы даже сказал, что намного лучше многих



все ваши пункты - это передергивание фактов. давайте так: как только вы приведете линк на 80% бессимптомных больных и 5% смертности у госпитализированных, я тут же приведу по 60-70% заболевших и про ожидаемые сроки достижения такого показателя.



но нет, я добрый, я не буду ждать ваших линков - их просто не существует. просто дам свои



https://www.google.com/search?q=60-70%2 ... e&ie=UTF-8 я чомусь так и не научусь? не помню, чтобы вы мне уже советовали поучиться. но все бывает в первый разтак получилось, что я в целом по жизни, но особенно в последние 4 года зарабатываю деньги сбором и анализом информации, разработкой предположений о будущем, сценариев развития событий, анализом сопутствующих рисков, анализом чувствительности результатов к ключевым входных данным, и прочими малоинтересными и малопонятным широкому загалу вещами. это то немногое, что я делаю хорошо. я бы даже сказал, что намного лучше многихвсе ваши пункты - это передергивание фактов. давайте так: как только вы приведете линк на 80% бессимптомных больных и 5% смертности у госпитализированных, я тут же приведу по 60-70% заболевших и про ожидаемые сроки достижения такого показателя.но нет, я добрый, я не буду ждать ваших линков - их просто не существует. просто дам свои

