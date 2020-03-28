потерпевший написав:flyman Согласен с вами.Свыше млн заболевших в Украине....это бред.Такого нет и не будет ни в одной стране. Вопрос в другом.......Зачем Зе нагнетает панику и какие цели при этом преследует?
Залякувати і маніпулювати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
В Австралии ученые протестируют вакцину против туберкулеза (БЦЖ) в качестве одного из методов противодействия коронавирусу. В СССР и большинстве стран СНГ все дети грудного возраста вакцинируются БЦЖ как можно раньше после рождения.
Участвовать в эксперименте по вакцинации будут порядка 4 тысяч медицинских работников. Начало испытания запланировано на ближайшие дни, сообщает Детский исследовательский институт Мердока (MCRI) в Мельбурне.
Как поясняет The New York Times, половина участников получит вакцину от туберкулеза, а остальным дадут плацебо. Мониторинг состояния здоровья участников тестирования будет проводиться с помощью специального приложения в смартфоне. Результаты будут известны через полгода.
Эксперимент поможет понять, может ли вакцина БЦЖ усилить иммунную систему людей настолько, чтобы подавить симптомы коронавируса и предотвратить смертельно опасные осложнения.
Как отмечает издание, вакцину Bacillus Calmette-Guérin (BCG) получают более миллиона детей в год в странах со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной туберкулезом. В перечне таких стран есть и страны бывшего СССР, что может объяснить сравнительно низкое число заразившихся и смертности в этих странах.
Важно подчеркнуть, что вакцинация не является методом лечения заболевания, она лишь помогает организму с ним бороться.
Цікаво, тут виділяли феномен Болгарії. Як там із вакцинацією БЦЖ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:Наш МОЗ также опубликовал возрастную статистику по заболевшим. Станом на 29 березня в Україні Від 0 до 10 років - 5,4%; Від 11 до 20 років - 4,5%; Від 21 до 30 років - 12,5%; Від 31 до 40 років - 22,4%; Від 41 до 50 років - 20,4%; Від 51 до 60 років - 21,3%; Від 61 до 70 років - 11,9%; Від 71 до 80 років - 1,4%; Від 81 до 90 років - 0,2 %.
Что-то незаметно вообще про "болеют только старики"
Что-то вы перешли в категорию паникеров. Давайте я добавлю строку "Від 100 до 120 років - 0%"
Чего сразу паникеров. Просто распределение примерно соответствует распределению населения по возрасту, перекосов не вижу, соответственно, у всех, вне зависимости от возраста, шансы заболевания примерно одинаковы. Просто есть у "скептиков" такое самоуспокоение, будто они молодые, к ним оно и не прицепится. А шанс осложнения есть у каждого, даже молодежи. Особенно, думаю, если кто-то ранее болел воспалением легких
adeges написав:заболевших будет от 60 до 70% населения планеты за 1 год, то есть 4.5 млрд. При смертности в 2%, получим 90 млн умерших.
Ви чомусь ніяк не навчитесь аналізувати всю інформацію 1 Звідки Ви взяли про 60-70% захворівших від загальної кількості населення? Станом на сьогодні 700 000 на 7 млрд населення - тобто менше 0,01% 2 Чи чули Ви що 80% від захворівших перенесуть хворобу безсимптомно? 3 Чи чули Ви що тільки 5% від тих хто потрапить в лікарню (тобто 5% від 20%=1%) може померти
Таки чином 1% від сьогоднішніх 7 млрд не ясно на протязі якого періоду часу (може рік, а може й 10) помре від супутніх до короновірусу хвороб.
я чомусь так и не научусь? не помню, чтобы вы мне уже советовали поучиться. но все бывает в первый раз
так получилось, что я в целом по жизни, но особенно в последние 4 года зарабатываю деньги сбором и анализом информации, разработкой предположений о будущем, сценариев развития событий, анализом сопутствующих рисков, анализом чувствительности результатов к ключевым входных данным, и прочими малоинтересными и малопонятным широкому загалу вещами. это то немногое, что я делаю хорошо. я бы даже сказал, что намного лучше многих
все ваши пункты - это передергивание фактов. давайте так: как только вы приведете линк на 80% бессимптомных больных и 5% смертности у госпитализированных, я тут же приведу по 60-70% заболевших и про ожидаемые сроки достижения такого показателя.
но нет, я добрый, я не буду ждать ваших линков - их просто не существует. просто дам свои
потерпевший написав:flyman Согласен с вами.Свыше млн заболевших в Украине....это бред.Такого нет и не будет ни в одной стране. Вопрос в другом.......Зачем Зе нагнетает панику и какие цели при этом преследует?
Как вариант, Зе - это агент Сороса или просто агент немного подзабытого Пуйла - и затеяли очередную "схему" заработка, купить что-то на дне ?
В конце концов - по-быстрее получить транши мвф "на спасение украинцев от короны" и протянуть требуемые законы, а то "иначе будет усьо".
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 29 бер, 2020 23:32, всього редагувалось 1 раз.
потерпевший написав:flyman Согласен с вами.Свыше млн заболевших в Украине....это бред.Такого нет и не будет ни в одной стране. Вопрос в другом.......Зачем Зе нагнетает панику и какие цели при этом преследует?
Как вариант, Зе - это агент Сороса или просто агент немного подзабытого Пуйла - и затеяли очередную "схему" заработка, купить что-то на дне ?
це что-то є земля, а хз. хто купить, може Сорос, може Путін.... тут нових і старих обліківок уйма агітуючих за розпродаж землі на дні дна
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
adeges написав:все ваши пункты - это передергивание фактов. давайте так: как только вы приведете линк на 80% бессимптомных больных и 5% смертности у госпитализированных, я тут же приведу по 60-70% заболевших и про ожидаемые сроки достижения такого показателя.
Щось у Вас з обробкою масивів данних і логікою - слабувато Як може заразитись вся держава - якщо хвороба протікає з чіткими симптомами? Тільки у випадку ,коли її ніхто не бачить ( і переносчик хвороби в тому числі) існує ймовірність зараження всіх ПС Якщо я не можу поіменно назвати всіх 20 млн загинувших у Другій світовій - чи говорить це про те що Другої світової не було?
ППС На чи то 6 чи то 60 млн китайців - всього 100 000 хворих і 5000 смертей + хвороба ліквідована. Чи можливо це у випадку .якщо не перехворіли всі хто міг перехворіти?
потерпевший написав:flyman Согласен с вами.Свыше млн заболевших в Украине....это бред.Такого нет и не будет ни в одной стране. Вопрос в другом.......Зачем Зе нагнетает панику и какие цели при этом преследует?
Миллион заболевших ? Это лайт вариант, каждый сороковой, у большинства в семье никто не заболеет. Опасность в заболевании 10-20 миллионов, что вполне реально с уровнем заразности нового вируса. Одна заробитчанка из села под Черновцами уложила пол села. Шахов, еще даже не кашляя, зашел один раз в Раду и уложил десяток депутатов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
adeges написав:все ваши пункты - это передергивание фактов. давайте так: как только вы приведете линк на 80% бессимптомных больных и 5% смертности у госпитализированных, я тут же приведу по 60-70% заболевших и про ожидаемые сроки достижения такого показателя.
Щось у Вас з обробкою масивів данних і логікою - слабувато Як може заразитись вся держава - якщо хвороба протікає з чіткими симптомами? Тільки у випадку ,коли її ніхто не бачить ( і переносчик хвороби в тому числі) існує ймовірність зараження всіх ПС Якщо я не можу поіменно назвати всіх 20 млн загинувших у Другій світовій - чи говорить це про те що Другої світової не було?
ППС На чи то 6 чи то 60 млн китайців - всього 100 000 хворих і 5000 смертей + хвороба ліквідована. Чи можливо це у випадку .якщо не перехворіли всі хто міг перехворіти?
слив защитан
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California