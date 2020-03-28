adeges написав:все ваши пункты - это передергивание фактов. давайте так: как только вы приведете линк на 80% бессимптомных больных и 5% смертности у госпитализированных, я тут же приведу по 60-70% заболевших и про ожидаемые сроки достижения такого показателя.
Щось у Вас з обробкою масивів данних і логікою - слабувато Як може заразитись вся держава - якщо хвороба протікає з чіткими симптомами? Тільки у випадку ,коли її ніхто не бачить ( і переносчик хвороби в тому числі) існує ймовірність зараження всіх ПС Якщо я не можу поіменно назвати всіх 20 млн загинувших у Другій світовій - чи говорить це про те що Другої світової не було?
ППС На чи то 6 чи то 60 млн китайців - всього 100 000 хворих і 5000 смертей + хвороба ліквідована. Чи можливо це у випадку .якщо не перехворіли всі хто міг перехворіти?
слив защитан
Залишилось тільки вияснити хто злив Ви чи я Адже ви так і не пояснили математичну модель поширення по всій державі при умові.коли безсимптомних носіїв мало.
В Австралии ученые протестируют вакцину против туберкулеза (БЦЖ) в качестве одного из методов противодействия коронавирусу. В СССР и большинстве стран СНГ все дети грудного возраста вакцинируются БЦЖ как можно раньше после рождения.
Цікаво, тут виділяли феномен Болгарії. Як там із вакцинацією БЦЖ?
Страны ЕС, применяющие массовую вакцинацию детей На 2005 год массово вакцинируют младенцев до года: • Болгария • Венгрия • Латвия • Литва • Польша • Румыния • Словакия • Эстония •
На 2005 год массово вакцинируют детей старше года: • Великобритания • Мальта • Франция • Норвегия • Греция •
Страны ЕС, не применяющие массовую вакцинацию детей На 2005 год некоторые европейские страны отказались от массовой вакцинации БЦЖ и ограничиваются детьми из групп риска или вакцинируют их по индивидуальным показаниям: • Австрия • Андорра • Бельгия • Германия • Дания • Испания • Италия • Кипр • Люксембург • Нидерланды • Словения • Чехия • Швейцария • Швеция • Данные отсюда
Но чтобы делать какие-то выводы, нужно понимать, что это данные на 2005 год, и надо еще смотреть, в каких годах те или иные страны вводили массовую вакцинацию и в каких отменили. Многие страны, например, вводили вакцинацию в 50-х годах прошлого столетия, а ближе к рубежу тысячелетий начали отменять.
Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.
По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали.
safonovstanislav написав:Зеленский сообщил, что хороший сценарий - это всего 3-5% больных одновременно от всего населения Украины, вместо 25% и 50% больных.
36 000 000 * 0.03 = 1 080 000 больных в лучшем случае. Как-то прям вообще не очень
вы не внимательно слушали преЗЕдента, он же четко дал понять что население Украины должно быть не как сейчас 20 млн , а хотя бы сорок млн, вот вам карантин и ввели что бы вы размножались ! а не на форумах сидели Внимательно слушайте я вам даже тайм код сделалhttps://youtu.be/QqrdJKw_HBw?t=466
Востаннє редагувалось yama в Пон 30 бер, 2020 00:11, всього редагувалось 3 разів.
Anadonta написав:Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр... Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек - ......
........
Демагогия
Был бы Вам очень благодарен за более аргументированный комментарий.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
rollo написав:Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.
А какого этот "херой" Ежик приехал сюда? Сиди себе во Вьетнаме. Вот куда по идее должен смотреть Аваков - силой помещать в друхнедельную обсервацию. Именно от приезжающих толп сейчас наибольшая опасность распространения заразы. Но уже наверное и поздно. Зато сколько пафоса было в Санжарах.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 30 бер, 2020 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:...Наш МОЗ также опубликовал возрастную статистику по заболевшим. Станом на 29 березня в Україні Від 0 до 10 років - 5,4%; Від 11 до 20 років - 4,5%; Від 21 до 30 років - 12,5%; Від 31 до 40 років - 22,4%; Від 41 до 50 років - 20,4%; Від 51 до 60 років - 21,3%; Від 61 до 70 років - 11,9%; Від 71 до 80 років - 1,4%; Від 81 до 90 років - 0,2 %. .... Что-то незаметно вообще про "болеют только старики"
Что-то вы перешли в категорию паникеров. Давайте я добавлю строку "Від 100 до 120 років - 0%"
Чего сразу паникеров. Просто распределение примерно соответствует распределению населения по возрасту, перекосов не вижу, соответственно, у всех, вне зависимости от возраста, шансы заболевания примерно одинаковы.
Не соответствует. Людей в возрасте 70+ у нас около 10% населения (кто-то недавно приводил цифру 4.7 млн). 80+ - почти полтора млн. Заболели сейчас в основном люди, активно ездившие за рубеж.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Anadonta написав:Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр... Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек - ......
........
Демагогия
Был бы Вам очень благодарен за более аргументированный комментарий.
1) комментарий относился к убранному вами тексту 2) но как человек проницательный , я подготовился к вашему вопросу, и привел этот аргументированный комментарий, но вы до него еще не дочитали
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
safonovstanislav написав:Зеленский сообщил, что хороший сценарий - это всего 3-5% больных одновременно от всего населения Украины, вместо 25% и 50% больных.
36 000 000 * 0.03 = 1 080 000 больных в лучшем случае. Как-то прям вообще не очень
вы не внимательно слушали преЗЕдента, он же четко дал понять что население Украины должно быть не как сейчас 20 млн , а хотя бы сорок млн, вот вам карантин и ввели что бы вы размножались ! а не на форумах сидели Внимательно слушайте
Ну да, Зельц же активно давал обещание еще перед выборами и во время своего первого выступления в Раде вернуть всех украинцев в страну. Вот и выполняет свое обещание, а какой при этом контекст - пох.