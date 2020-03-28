Зачем Меркель называла цифру 70% заболевших в Германии?
Зачем называли высокую цифру в Англии (не помню точно какую)?
Може, не стоит искать черную кошку в темной комнате, когда её там и нет?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:16
Зачем Меркель называла цифру 70% заболевших в Германии?
Зачем называли высокую цифру в Англии (не помню точно какую)?
Може, не стоит искать черную кошку в темной комнате, когда её там и нет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
От коронавируса в день сейчас погибает больше, чем от какой-либо другой инфекционной болезни.
Динамика количества подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 в мире.
0 - 100.000: 110 дней
100.000 - 200.000: 12 дней
200.000 - 300.000: 3 дня
300.000 - 400.000: 2 дня
400.000 - 500.000: 47 часов
500.000 - 600.000: 41 час
600.000 - 700.000: 31 час
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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