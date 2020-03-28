Додано: Пон 30 бер, 2020 00:29

От коронавируса в день сейчас погибает больше, чем от какой-либо другой инфекционной болезни.

Динамика количества подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 в мире.

0 - 100.000: 110 дней

100.000 - 200.000: 12 дней

200.000 - 300.000: 3 дня

300.000 - 400.000: 2 дня

400.000 - 500.000: 47 часов

500.000 - 600.000: 41 час

600.000 - 700.000: 31 час

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.