Зачем Меркель называла цифру 70% заболевших в Германии?
Зачем называли высокую цифру в Англии (не помню точно какую)?
Может, не стоит искать черную кошку в темной комнате, когда её там и нет?
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Додано: Пон 30 бер, 2020 00:16
Зачем Меркель называла цифру 70% заболевших в Германии?
Зачем называли высокую цифру в Англии (не помню точно какую)?
Может, не стоит искать черную кошку в темной комнате, когда её там и нет?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 бер, 2020 00:35, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
От коронавируса в день сейчас погибает больше, чем от какой-либо другой инфекционной болезни.
Динамика количества подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 в мире.
0 - 100.000: 110 дней
100.000 - 200.000: 12 дней
200.000 - 300.000: 3 дня
300.000 - 400.000: 2 дня
400.000 - 500.000: 47 часов
500.000 - 600.000: 41 час
600.000 - 700.000: 31 час
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:33
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:36
хоть и наглядно, но тех кто в танке, ничем не пронять. у них стальные причандалы
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 30 бер, 2020 01:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Паника в Москве
Додано: Пон 30 бер, 2020 01:32
1) Прошу прощения, не понял.
2) Если правильно понимаю, Вы имеете ввиду это:
viewtopic.php?p=4921279#p4921279
Сразу скажу, что отменять все карантины я не предлагаю и их пользу и необходимость в ряде случаев признаю.
Вопрос адекватности принимаемых мер и строгости карантина более сложен.
Прочитал вашу беседу с будивельником. Его цифра 80% бессимптомных больных не очень обоснована, хотя встречается в прессе.
Но, к сожалению, Ваши цифры тоже, по-моему, недостаточно обоснованны.
Не уверен, что справедлива цифра 60-70% переболевших в мире. Мнение такое есть. Но насколько оно доказано/обоснованно?
Доля смертей тоже под вопросом. Цифры по странам сильно отличаются. Возможно, она выше 2%, которые Вы назвали, а, возможно, и заметно ниже. (Кстати, исходя из сегодняшних статданных, она сильно - в разы - занижена).
Имеющаяся на сегодня статистика вызывает много вопросов. Возможно, это связано с малым объёмом данных и/или с разными методиками учёта.
И второй момент.
Не буду напоминать об эпидемиях чумы, холеры, оспы и даже испанки. Не буду говорить о потерях человечества на протяжении истории от голода. Но человечество собственными руками (в войнах) уничтожало, пожалуй, не меньший %. Понимаю, что это противоречит сегодняшним гуманистическим взглядам, но допускаю, что, возможно, на эти потери в 1-2% можно было бы пойти.
Может оказаться, что потери в экономике могут привести к не меньшим жертвам в условиях современного индустриализованного/урбанизированного мира. Современный мир, по-моему, гораздо менее устойчив к сильным потрясениям, чем старое патриархальное общество.
В сегодняшнем крупном городе любое относительно длительное отключение эл.-энергии или подачи воды, например, это уже катастрофа. В старом обществе этих благ цивилизации просто не было и оно прекрасно выживало.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 бер, 2020 01:47, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 30 бер, 2020 01:39
Вопрос не в стальных причиндалах.
Вопрос в том, не окажется ли лекарство хуже самой болезни.
P.s. Чтобы не было лишних обвинений в мой адрес - я в группе риска и по возрасту, и по лёгким.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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