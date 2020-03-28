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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 642643644645
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:16

  потерпевший написав:flyman
Согласен с вами.Свыше млн заболевших в Украине....это бред.Такого нет и не будет ни в одной стране.
Вопрос в другом.......Зачем Зе нагнетает панику и какие цели при этом преследует?

Зачем Меркель называла цифру 70% заболевших в Германии?
Зачем называли высокую цифру в Англии (не помню точно какую)?
Может, не стоит искать черную кошку в темной комнате, когда её там и нет?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 бер, 2020 00:35, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От коронавируса в день сейчас погибает больше, чем от какой-либо другой инфекционной болезни.
Динамика количества подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 в мире.
0 - 100.000: 110 дней
100.000 - 200.000: 12 дней
200.000 - 300.000: 3 дня
300.000 - 400.000: 2 дня
400.000 - 500.000: 47 часов
500.000 - 600.000: 41 час
600.000 - 700.000: 31 час
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:33

  antey1969 написав:Starikan
Три недели назад мне еще было непонятно, что у нас с темпами.
Сейчас ситуация уже вырисовывается.


1000 перескочим к среде
5000 5 апреля
10000 пик
все закончилось 5 мая!
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:36

  freeze написав:От коронавируса в день сейчас погибает больше, чем от какой-либо другой инфекционной болезни.
Динамика количества подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 в мире.
0 - 100.000: 110 дней
100.000 - 200.000: 12 дней
200.000 - 300.000: 3 дня
300.000 - 400.000: 2 дня
400.000 - 500.000: 47 часов
500.000 - 600.000: 41 час
600.000 - 700.000: 31 час


хоть и наглядно, но тех кто в танке, ничем не пронять. у них стальные причандалы
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 01:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://twitter.com/tvoimedik/status/12 ... 01728?s=19
Паника в Москве
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 01:32

  adeges написав:
  ЛАД написав:........
Был бы Вам очень благодарен за более аргументированный комментарий.


1) комментарий относился к убранному вами тексту
2) но как человек проницательный :), я подготовился к вашему вопросу, и привел этот аргументированный комментарий, но вы до него еще не дочитали

1) Прошу прощения, не понял.
2) Если правильно понимаю, Вы имеете ввиду это:
Нужно все же сравнивать яблоки с яблоками. Давайте отменим все карантины и посмотрим, сколько людей заболеет и умрет.

Поскольку есть мнение, что при свободном распространении инфекции заболевших будет от 60 до 70% населения планеты за 1 год, то есть 4.5 млрд. При смертности в 2%, получим 90 млн умерших. Это где то в 200 раз больше смертей от гриппа. При этом 15-20 раз - за счет большей смертности и остаток - за счет большего числа заболевших в силу нулевого иммунитета у всего населения.

viewtopic.php?p=4921279#p4921279
Сразу скажу, что отменять все карантины я не предлагаю и их пользу и необходимость в ряде случаев признаю.
Вопрос адекватности принимаемых мер и строгости карантина более сложен.
Прочитал вашу беседу с будивельником. Его цифра 80% бессимптомных больных не очень обоснована, хотя встречается в прессе.
Но, к сожалению, Ваши цифры тоже, по-моему, недостаточно обоснованны.
Не уверен, что справедлива цифра 60-70% переболевших в мире. Мнение такое есть. Но насколько оно доказано/обоснованно?
Доля смертей тоже под вопросом. Цифры по странам сильно отличаются. Возможно, она выше 2%, которые Вы назвали, а, возможно, и заметно ниже. (Кстати, исходя из сегодняшних статданных, она сильно - в разы - занижена).
Имеющаяся на сегодня статистика вызывает много вопросов. Возможно, это связано с малым объёмом данных и/или с разными методиками учёта.

И второй момент.
Не буду напоминать об эпидемиях чумы, холеры, оспы и даже испанки. Не буду говорить о потерях человечества на протяжении истории от голода. Но человечество собственными руками (в войнах) уничтожало, пожалуй, не меньший %. Понимаю, что это противоречит сегодняшним гуманистическим взглядам, но допускаю, что, возможно, на эти потери в 1-2% можно было бы пойти.
Может оказаться, что потери в экономике могут привести к не меньшим жертвам в условиях современного индустриализованного/урбанизированного мира. Современный мир, по-моему, гораздо менее устойчив к сильным потрясениям, чем старое патриархальное общество.
В сегодняшнем крупном городе любое относительно длительное отключение эл.-энергии или подачи воды, например, это уже катастрофа. В старом обществе этих благ цивилизации просто не было и оно прекрасно выживало.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 бер, 2020 01:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 01:39

  adeges написав:
  freeze написав:От коронавируса в день сейчас погибает больше, чем от какой-либо другой инфекционной болезни.
Динамика количества подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 в мире.
0 - 100.000: 110 дней
100.000 - 200.000: 12 дней
200.000 - 300.000: 3 дня
300.000 - 400.000: 2 дня
400.000 - 500.000: 47 часов
500.000 - 600.000: 41 час
600.000 - 700.000: 31 час


хоть и наглядно, но тех кто в танке, ничем не пронять. у них стальные причандалы

Вопрос не в стальных причиндалах.
Вопрос в том, не окажется ли лекарство хуже самой болезни.

P.s. Чтобы не было лишних обвинений в мой адрес - я в группе риска и по возрасту, и по лёгким. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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