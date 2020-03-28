Додано: Пон 30 бер, 2020 01:32

adeges написав: ЛАД написав: ........

Был бы Вам очень благодарен за более аргументированный комментарий. ........Был бы Вам очень благодарен за более аргументированный комментарий.



1) комментарий относился к убранному вами тексту

2) но как человек проницательный , я подготовился к вашему вопросу, и привел этот аргументированный комментарий, но вы до него еще не дочитали 1) комментарий относился к убранному вами тексту2) но как человек проницательный, я подготовился к вашему вопросу, и привел этот аргументированный комментарий, но вы до него еще не дочитали

Нужно все же сравнивать яблоки с яблоками. Давайте отменим все карантины и посмотрим, сколько людей заболеет и умрет.



Поскольку есть мнение, что при свободном распространении инфекции заболевших будет от 60 до 70% населения планеты за 1 год, то есть 4.5 млрд. При смертности в 2%, получим 90 млн умерших. Это где то в 200 раз больше смертей от гриппа. При этом 15-20 раз - за счет большей смертности и остаток - за счет большего числа заболевших в силу нулевого иммунитета у всего населения.

1) Прошу прощения, не понял.2) Если правильно понимаю, Вы имеете ввиду это:Сразу скажу, что отменять все карантины я не предлагаю и их пользу и необходимость в ряде случаев признаю.Вопрос адекватности принимаемых мер и строгости карантина более сложен.Прочитал вашу беседу с будивельником. Его цифра 80% бессимптомных больных не очень обоснована, хотя встречается в прессе.Но, к сожалению, Ваши цифры тоже, по-моему, недостаточно обоснованны.Не уверен, что справедлива цифра 60-70% переболевших в мире. Мнение такое есть. Но насколько оно доказано/обоснованно?Доля смертей тоже под вопросом. Цифры по странам сильно отличаются. Возможно, она выше 2%, которые Вы назвали, а, возможно, и заметно ниже. (Кстати, исходя из сегодняшних статданных, она сильно - в разы - занижена).Имеющаяся на сегодня статистика вызывает много вопросов. Возможно, это связано с малым объёмом данных и/или с разными методиками учёта.И второй момент.Не буду напоминать об эпидемиях чумы, холеры, оспы и даже испанки. Не буду говорить о потерях человечества на протяжении истории от голода. Но человечество собственными руками (в войнах) уничтожало, пожалуй, не меньший %. Понимаю, что это противоречит сегодняшним гуманистическим взглядам, но допускаю, что, возможно, на эти потери в 1-2% можно было бы пойти.Может оказаться, что потери в экономике могут привести к не меньшим жертвам в условиях современного индустриализованного/урбанизированного мира. Современный мир, по-моему, гораздо менее устойчив к сильным потрясениям, чем старое патриархальное общество.В сегодняшнем крупном городе любое относительно длительное отключение эл.-энергии или подачи воды, например, это уже катастрофа. В старом обществе этих благ цивилизации просто не было и оно прекрасно выживало.