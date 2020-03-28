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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 642643644645
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 01:39

  adeges написав:
  freeze написав:От коронавируса в день сейчас погибает больше, чем от какой-либо другой инфекционной болезни.
Динамика количества подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 в мире.
0 - 100.000: 110 дней
100.000 - 200.000: 12 дней
200.000 - 300.000: 3 дня
300.000 - 400.000: 2 дня
400.000 - 500.000: 47 часов
500.000 - 600.000: 41 час
600.000 - 700.000: 31 час


хоть и наглядно, но тех кто в танке, ничем не пронять. у них стальные причандалы

Вопрос не в стальных причиндалах.
Вопрос в том, не окажется ли лекарство хуже самой болезни.

P.s. Чтобы не было лишних обвинений в мой адрес - я в группе риска и по возрасту, и по лёгким. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 01:57

  Пенсионер написав:[quote="4920897:
Звідки я знаю інфікований я чи ні. Симптоми деякі сходяться. Раніше в житті такого стану зі мною не було. Температури не має. А щоб десь здати аналізи треба пройти сім кіл пекла. Думаю, що коли хвороба проходить в легкій формі то і не треба аналізів. Соціальні контакти за межами сім'ї віключив. А так живу як і жив раніше. В селі ж то не в місті, не обов'язково вдома сидіти, є ділянка, поруч ліс, поле.

Дякую за відповідь
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 02:04

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 02:52

  Alex2007 написав:
  rollo написав:Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.


А какого этот "херой" Ежик приехал сюда? Сиди себе во Вьетнаме. Вот куда по идее должен смотреть Аваков - силой помещать в друхнедельную обсервацию.
Именно от приезжающих толп сейчас наибольшая опасность распространения заразы.
Но уже наверное и поздно. Зато сколько пафоса было в Санжарах.

Карантин в Санжарах - показав нездатність Кіношного Керманича організовувати протиентропійні процеси. Взагалі, Голобородько проявив себе як дезорганізатор будь яких складних справ. Все, до чого він мав відношення - завалилось чи завалюється. Плоди його правління - гниль, сірість і безалаберність. Він з тих найманих капітанів, що легко й швидко топлять свої кораблі або садять їх на мілину. Далі буде.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 02:55

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  Libo написав:Как коронавирус поставил на колени ЗеКоманду
"Больше ада, больше" — именно так охарактеризуем очередной виток событий вокруг распространения коронавируса в Украине. И если другие государства борются с медицинскими "последствиями" распространения смертоносной напасти, то украинские власть имущие хотят и заработать, и виноватых найти, и страну вместе с креслом спасти. Мешанина приоритетов...
https://zn.ua/internal/kak-koronavirus- ... 9477_.html

Предложение Зеленского о размещении карантинных больных в гостиницах - это банальная попытка спасти приватный бизнес в кризисный период за счет государства. Мы государство бедное, потому деньги нужно беречь. Есть масса принадлежащих государству объектов которые можно использовать для этого и бесплатно. Например - здания монастырей на территории Киева. В одном монастыре Киево-Печреской лавры можно легко и удобно (там отдельные кельи, разместить около 600 человек. Они все равно стоят полупустые. Кроме того уход за больными, помощь страждущим - это и есть социальная функция церкви. На всякий случай. В качестве аргумента можно напомнить руководству КПЛ разъезжающих на "Мерседесах" с охраной, о долге за коммунальные услуги в 112 млн. гривен накопившемся за последние 6 лет (это БЕЗ пени).

Мы пытались анализировать дефектуру медицинских средств по отдельным областям, но реально это бессмысленно - не хватает ничего и везде. Министр Емец блокирует закупки, пытаясь переориентировать их под себя. Ляшко в качестве говорящей головы реально ничем не управляет. Самое главное - в больницах нет тестов раннего обнаружения (ПЦР-тесты) и средств защиты персонала. Через 2-3 недели основная масса младшего и технического медперсонала будет заражена сама и выйдет из функционирования.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 02:57

"Каждой твари ..."

  Frant написав:
  Alex2007 написав:
  rollo написав:Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.

А какого этот "херой" Ежик приехал сюда? Сиди себе во Вьетнаме. Вот куда по идее должен смотреть Аваков - силой помещать в друхнедельную обсервацию.
Именно от приезжающих толп сейчас наибольшая опасность распространения заразы.
Но уже наверное и поздно. Зато сколько пафоса было в Санжарах.

Карантин в Санжарах - показав нездатність Кіношного Керманича організовувати протиентропійні процеси. Взагалі, Голобородько проявив себе як дезорганізатор будь яких складних справ. Все, до чого він мав відношення - завалилось чи завалюється. Плоди його правління - гниль, сірість і безалаберність. Він з тих найманих капітанів, що легко й швидко топлять свої кораблі або садять їх на мілину. Далі буде.


За последние 6 дней в Украину вернулось 106 880 человек. В основном из очагов эпидемии. Никаких методов обсервации, карантина, тестирования НЕ ПРОВЕДЕНО. "то прямое нарушение должностными лицами Закона Украины " Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 03:00

"... запускай Берлагу!"

  Libo написав:Брифинг Трампа и Task Force.



Ну и теперь : Trumpavirus ... :twisted:

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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 06:13

  rollo написав:Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.

По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали.

Странно, почему их не встречали автобусы Авакова. Если их планировали везти на обсервацию, то у выхода из терминала должно было стоять пять-десять автобусов, периметр должен был быть оцеплен нацгвардией в средствах защиты. Где это на видео?
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:23

  Пенсионер написав:
  rollo написав:Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.

По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали.

Странно, почему их не встречали автобусы Авакова. Если их планировали везти на обсервацию, то у выхода из терминала должно было стоять пять-десять автобусов, периметр должен был быть оцеплен нацгвардией в средствах защиты. Где это на видео?

Не волнуйтесь, всех найдут и упакуют в лучшем виде. У нас это умеют делать. Это не коррупцию искоренять)
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