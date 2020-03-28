потерпевший написав:flyman Согласен с вами.Свыше млн заболевших в Украине....это бред.Такого нет и не будет ни в одной стране. Вопрос в другом.......Зачем Зе нагнетает панику и какие цели при этом преследует?
Зачем Меркель называла цифру 70% заболевших в Германии? Зачем называли высокую цифру в Англии (не помню точно какую)? Может, не стоит искать черную кошку в темной комнате, когда её там и нет?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 бер, 2020 00:35, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
От коронавируса в день сейчас погибает больше, чем от какой-либо другой инфекционной болезни. Динамика количества подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 в мире. 0 - 100.000: 110 дней 100.000 - 200.000: 12 дней 200.000 - 300.000: 3 дня 300.000 - 400.000: 2 дня 400.000 - 500.000: 47 часов 500.000 - 600.000: 41 час 600.000 - 700.000: 31 час
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:От коронавируса в день сейчас погибает больше, чем от какой-либо другой инфекционной болезни. Динамика количества подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 в мире. 0 - 100.000: 110 дней 100.000 - 200.000: 12 дней 200.000 - 300.000: 3 дня 300.000 - 400.000: 2 дня 400.000 - 500.000: 47 часов 500.000 - 600.000: 41 час 600.000 - 700.000: 31 час
хоть и наглядно, но тех кто в танке, ничем не пронять. у них стальные причандалы
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
ЛАД написав:........ Был бы Вам очень благодарен за более аргументированный комментарий.
1) комментарий относился к убранному вами тексту 2) но как человек проницательный , я подготовился к вашему вопросу, и привел этот аргументированный комментарий, но вы до него еще не дочитали
1) Прошу прощения, не понял. 2) Если правильно понимаю, Вы имеете ввиду это:
Нужно все же сравнивать яблоки с яблоками. Давайте отменим все карантины и посмотрим, сколько людей заболеет и умрет.
Поскольку есть мнение, что при свободном распространении инфекции заболевших будет от 60 до 70% населения планеты за 1 год, то есть 4.5 млрд. При смертности в 2%, получим 90 млн умерших. Это где то в 200 раз больше смертей от гриппа. При этом 15-20 раз - за счет большей смертности и остаток - за счет большего числа заболевших в силу нулевого иммунитета у всего населения.
viewtopic.php?p=4921279#p4921279 Сразу скажу, что отменять все карантины я не предлагаю и их пользу и необходимость в ряде случаев признаю. Вопрос адекватности принимаемых мер и строгости карантина более сложен. Прочитал вашу беседу с будивельником. Его цифра 80% бессимптомных больных не очень обоснована, хотя встречается в прессе. Но, к сожалению, Ваши цифры тоже, по-моему, недостаточно обоснованны. Не уверен, что справедлива цифра 60-70% переболевших в мире. Мнение такое есть. Но насколько оно доказано/обоснованно? Доля смертей тоже под вопросом. Цифры по странам сильно отличаются. Возможно, она выше 2%, которые Вы назвали, а, возможно, и заметно ниже. (Кстати, исходя из сегодняшних статданных, она сильно - в разы - занижена). Имеющаяся на сегодня статистика вызывает много вопросов. Возможно, это связано с малым объёмом данных и/или с разными методиками учёта.
И второй момент. Не буду напоминать об эпидемиях чумы, холеры, оспы и даже испанки. Не буду говорить о потерях человечества на протяжении истории от голода. Но человечество собственными руками (в войнах) уничтожало, пожалуй, не меньший %. Понимаю, что это противоречит сегодняшним гуманистическим взглядам, но допускаю, что, возможно, на эти потери в 1-2% можно было бы пойти. Может оказаться, что потери в экономике могут привести к не меньшим жертвам в условиях современного индустриализованного/урбанизированного мира. Современный мир, по-моему, гораздо менее устойчив к сильным потрясениям, чем старое патриархальное общество. В сегодняшнем крупном городе любое относительно длительное отключение эл.-энергии или подачи воды, например, это уже катастрофа. В старом обществе этих благ цивилизации просто не было и оно прекрасно выживало.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 бер, 2020 01:47, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:От коронавируса в день сейчас погибает больше, чем от какой-либо другой инфекционной болезни. Динамика количества подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 в мире. 0 - 100.000: 110 дней 100.000 - 200.000: 12 дней 200.000 - 300.000: 3 дня 300.000 - 400.000: 2 дня 400.000 - 500.000: 47 часов 500.000 - 600.000: 41 час 600.000 - 700.000: 31 час
хоть и наглядно, но тех кто в танке, ничем не пронять. у них стальные причандалы
Вопрос не в стальных причиндалах. Вопрос в том, не окажется ли лекарство хуже самой болезни.
P.s. Чтобы не было лишних обвинений в мой адрес - я в группе риска и по возрасту, и по лёгким.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
rollo написав:Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.
А какого этот "херой" Ежик приехал сюда? Сиди себе во Вьетнаме. Вот куда по идее должен смотреть Аваков - силой помещать в друхнедельную обсервацию. Именно от приезжающих толп сейчас наибольшая опасность распространения заразы. Но уже наверное и поздно. Зато сколько пафоса было в Санжарах.
Карантин в Санжарах - показав нездатність Кіношного Керманича організовувати протиентропійні процеси. Взагалі, Голобородько проявив себе як дезорганізатор будь яких складних справ. Все, до чого він мав відношення - завалилось чи завалюється. Плоди його правління - гниль, сірість і безалаберність. Він з тих найманих капітанів, що легко й швидко топлять свої кораблі або садять їх на мілину. Далі буде.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Libo написав:Как коронавирус поставил на колени ЗеКоманду "Больше ада, больше" — именно так охарактеризуем очередной виток событий вокруг распространения коронавируса в Украине. И если другие государства борются с медицинскими "последствиями" распространения смертоносной напасти, то украинские власть имущие хотят и заработать, и виноватых найти, и страну вместе с креслом спасти. Мешанина приоритетов... https://zn.ua/internal/kak-koronavirus- ... 9477_.html
Предложение Зеленского о размещении карантинных больных в гостиницах - это банальная попытка спасти приватный бизнес в кризисный период за счет государства. Мы государство бедное, потому деньги нужно беречь. Есть масса принадлежащих государству объектов которые можно использовать для этого и бесплатно. Например - здания монастырей на территории Киева. В одном монастыре Киево-Печреской лавры можно легко и удобно (там отдельные кельи, разместить около 600 человек. Они все равно стоят полупустые. Кроме того уход за больными, помощь страждущим - это и есть социальная функция церкви. На всякий случай. В качестве аргумента можно напомнить руководству КПЛ разъезжающих на "Мерседесах" с охраной, о долге за коммунальные услуги в 112 млн. гривен накопившемся за последние 6 лет (это БЕЗ пени).
Мы пытались анализировать дефектуру медицинских средств по отдельным областям, но реально это бессмысленно - не хватает ничего и везде. Министр Емец блокирует закупки, пытаясь переориентировать их под себя. Ляшко в качестве говорящей головы реально ничем не управляет. Самое главное - в больницах нет тестов раннего обнаружения (ПЦР-тесты) и средств защиты персонала. Через 2-3 недели основная масса младшего и технического медперсонала будет заражена сама и выйдет из функционирования.