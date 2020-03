Додано: Пон 30 бер, 2020 00:36

freeze написав: От коронавируса в день сейчас погибает больше, чем от какой-либо другой инфекционной болезни.

Динамика количества подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 в мире.

0 - 100.000: 110 дней

100.000 - 200.000: 12 дней

200.000 - 300.000: 3 дня

300.000 - 400.000: 2 дня

400.000 - 500.000: 47 часов

500.000 - 600.000: 41 час

600.000 - 700.000: 31 час От коронавируса в день сейчас погибает больше, чем от какой-либо другой инфекционной болезни.Динамика количества подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 в мире.0 - 100.000: 110 дней100.000 - 200.000: 12 дней200.000 - 300.000: 3 дня300.000 - 400.000: 2 дня400.000 - 500.000: 47 часов500.000 - 600.000: 41 час600.000 - 700.000: 31 час



хоть и наглядно, но тех кто в танке, ничем не пронять. у них стальные причандалы хоть и наглядно, но тех кто в танке, ничем не пронять. у них стальные причандалы

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California