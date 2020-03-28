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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 643644645646 Додано: Пон 30 бер, 2020 02:57 "Каждой твари ..." Frant написав: Alex2007 написав: rollo написав: Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина. Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.

А какого этот "херой" Ежик приехал сюда? Сиди себе во Вьетнаме. Вот куда по идее должен смотреть Аваков - силой помещать в друхнедельную обсервацию.

Именно от приезжающих толп сейчас наибольшая опасность распространения заразы.

Но уже наверное и поздно. Зато сколько пафоса было в Санжарах. А какого этот "херой" Ежик приехал сюда? Сиди себе во Вьетнаме. Вот куда по идее должен смотреть Аваков - силой помещать в друхнедельную обсервацию.Именно от приезжающих толп сейчас наибольшая опасность распространения заразы.Но уже наверное и поздно. Зато сколько пафоса было в Санжарах.

Карантин в Санжарах - показав нездатність Кіношного Керманича організовувати протиентропійні процеси. Взагалі, Голобородько проявив себе як дезорганізатор будь яких складних справ. Все, до чого він мав відношення - завалилось чи завалюється. Плоди його правління - гниль, сірість і безалаберність. Він з тих найманих капітанів, що легко й швидко топлять свої кораблі або садять їх на мілину. Далі буде. Карантин в Санжарах - показав нездатність Кіношного Керманича організовувати протиентропійні процеси. Взагалі, Голобородько проявив себе як дезорганізатор будь яких складних справ. Все, до чого він мав відношення - завалилось чи завалюється. Плоди його правління - гниль, сірість і безалаберність. Він з тих найманих капітанів, що легко й швидко топлять свої кораблі або садять їх на мілину. Далі буде.



За последние 6 дней в Украину вернулось 106 880 человек. В основном из очагов эпидемии. Никаких методов обсервации, карантина, тестирования НЕ ПРОВЕДЕНО. "то прямое нарушение должностными лицами Закона Украины " Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Ser Fil

Повідомлень: 1163 З нами з: 11.03.10 Подякував: 80 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 03:00 "... запускай Берлагу!" Libo написав: Брифинг Трампа и Task Force.



Брифинг Трампа и Task Force.



Ну и теперь : Trumpavirus ...



Ну и теперь :... Ser Fil

Повідомлень: 1163 З нами з: 11.03.10 Подякував: 80 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 06:13 rollo написав: Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.



По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали. Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали.

Странно, почему их не встречали автобусы Авакова. Если их планировали везти на обсервацию, то у выхода из терминала должно было стоять пять-десять автобусов, периметр должен был быть оцеплен нацгвардией в средствах защиты. Где это на видео? Странно, почему их не встречали автобусы Авакова. Если их планировали везти на обсервацию, то у выхода из терминала должно было стоять пять-десять автобусов, периметр должен был быть оцеплен нацгвардией в средствах защиты. Где это на видео? Пенсионер

Повідомлень: 1715 З нами з: 13.10.08 Подякував: 44 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 643644645646 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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