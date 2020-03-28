Предложение Зеленского о размещении карантинных больных в гостиницах - это банальная попытка спасти приватный бизнес в кризисный период за счет государства. Мы государство бедное, потому деньги нужно беречь. Есть масса принадлежащих государству объектов которые можно использовать для этого и бесплатно. Например - здания монастырей на территории Киева. В одном монастыре Киево-Печреской лавры можно легко и удобно (там отдельные кельи, разместить около 600 человек. Они все равно стоят полупустые. Кроме того уход за больными, помощь страждущим - это и есть социальная функция церкви. На всякий случай. В качестве аргумента можно напомнить руководству КПЛ разъезжающих на "Мерседесах" с охраной, о долге за коммунальные услуги в 112 млн. гривен накопившемся за последние 6 лет (это БЕЗ пени).



Мы пытались анализировать дефектуру медицинских средств по отдельным областям, но реально это бессмысленно - не хватает ничего и везде. Министр Емец блокирует закупки, пытаясь переориентировать их под себя. Ляшко в качестве говорящей головы реально ничем не управляет. Самое главное - в больницах нет тестов раннего обнаружения (ПЦР-тесты) и средств защиты персонала. Через 2-3 недели основная масса младшего и технического медперсонала будет заражена сама и выйдет из функционирования.