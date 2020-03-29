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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 643644645646 Додано: Пон 30 бер, 2020 08:21 Доброе утро!



Сегодня власти впервые решили отправить всех новоприбывших украинцев из-за границы на принудительную обсервацию.



Получается трудно.



Речь идёт о двух рейсах из Дохи, которые прилетели сегодня рано утром. Пассажирам предписали поехать на принудительную обсервацию в отель Козацкий (это прямо на Майдане).



Часть поехала сразу. Но часть отказалась и сидит в самолёте. Информацию, что они покинули самолет пассажиры «Стране» опровергли. В одном из самолетов осталось 30 человек, в другом 100.



“Мы в самолёте уже 15-16 часов. Некоторые поехали в отель, потому что у многих дети, некоторые в возрасте. Уехали не потому что они согласны, просто устали. Мы летели из Бали, и только в на пересадке в Дохе узнали решения Кабмина о принудительной обсервации. В виде постановления это вышло, когда мы сели в самолёт. Никто бы даже на Бали не сел в самолёт, если бы нам сказали о принудительной обсервации. Сейчас в нашем самолёте осталось 30 людей, а в другом 100. Здесь нет ни воды, ни еды. Благо тепло. Просим переместить нас в терминал, но нас согласны переместить только в отель. Возможно, сейчас из руководства кто-то проснётся. Мы предложили несколько вариантов компромисса: сесть на домашнюю изоляцию, пусть нас контролируют приложением мобильным, которые отслеживает передвижения на карантине. Есть методики контроля. Мы готовы на любые тесты, без проблем. Все хотят домой”, - сказал нам пассажир одного из самолета Ростислав Русаков.



Те же, кто приехал в Козацкий постят сообщения об ужасных условиях в номерах.

https://t.me/stranaua/3596



Зачем их было сюда тащить? Зачем их было сюда тащить? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10978 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6673 раз. Подякували: 2952 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 08:26

https://aillarionov.livejournal.com/116 ... 42V7ahQzzU



Обязательная и продолжаемая в настоящее время политика всеобщей вакцинации населения вакциной БЦЖ (А) снижает смертность от коронавирусной инфекции по сравнению:

- со странами, проводившими такую политику ранее, но затем прекратившими ее (В) – примерно в 14 раз;

- со странами, проводящими политику рекомендатаельной вакцинации только для отдельных групп населения (С) – примерно в 30 раз. Вакцинация БЦЖ снижает смертность от коронавирусаОбязательная и продолжаемая в настоящее время политика всеобщей вакцинации населения вакциной БЦЖ (А) снижает смертность от коронавирусной инфекции по сравнению:- со странами, проводившими такую политику ранее, но затем прекратившими ее (В) – примерно в 14 раз;- со странами, проводящими политику рекомендатаельной вакцинации только для отдельных групп населения (С) – примерно в 30 раз. Бывалый

Повідомлень: 1490 З нами з: 10.09.11 Подякував: 448 раз. Подякували: 435 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 08:46 rollo написав: Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.



По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали. Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали.

По сути, можно сказать, что это первые попытки бунта, предпринятые вильнолюдями. Если храбрые хомячки не будут без промедления жестоко и показательно вздрючены, на Украине как на государстве можно смело поставить крест. По сути, можно сказать, что это первые попытки бунта, предпринятые вильнолюдями. Если храбрые хомячки не будут без промедления жестоко и показательно вздрючены, на Украине как на государстве можно смело поставить крест. antey1969 1

Повідомлень: 9464 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1091 раз. Подякували: 2483 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 08:55 antey1969 написав: rollo написав: Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.



По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали. Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали.

По сути, можно сказать, что это первые попытки бунта, предпринятые вильнолюдями. Если храбрые хомячки не будут без промедления жестоко и показательно вздрючены, на Украине как на государстве можно смело поставить крест. По сути, можно сказать, что это первые попытки бунта, предпринятые вильнолюдями. Если храбрые хомячки не будут без промедления жестоко и показательно вздрючены, на Украине как на государстве можно смело поставить крест.

почни з себе, як то кажуть, спочатку видрючи "куршавелівців" почни з себе, як то кажуть, спочатку видрючи "куршавелівців" Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18015 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1023 раз. Подякували: 1167 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 09:28 Вкладчик1234 написав: Зачем их было сюда тащить? Зачем их было сюда тащить?

Діпломати працюють...

Я підписан на фейсбук групу нашого посольства в Катарі. Так вони анонсували ці рейси. Хтось, навіть, з Катару додому повернувся.



зі. Взагалі, оце вільнолюдське бидлячество треба припиняти. Обзервація, значить обзервація. А то відпусти їх додому, так вони почнуть лазити скрізь, наражуючи всіх не небезпеку. Діпломати працюють...Я підписан на фейсбук групу нашого посольства в Катарі. Так вони анонсували ці рейси. Хтось, навіть, з Катару додому повернувся.зі. Взагалі, оце вільнолюдське бидлячество треба припиняти. Обзервація, значить обзервація. А то відпусти їх додому, так вони почнуть лазити скрізь, наражуючи всіх не небезпеку. change_pm Повідомлень: 1137 З нами з: 03.02.16 Подякував: 14 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 643644645646 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 30 бер, 2020 09:02