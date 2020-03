Додано: Пон 30 бер, 2020 08:55

antey1969 написав: rollo написав: Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.



По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали.

По сути, можно сказать, что это первые попытки бунта, предпринятые вильнолюдями. Если храбрые хомячки не будут без промедления жестоко и показательно вздрючены, на Украине как на государстве можно смело поставить крест.

почни з себе, як то кажуть, спочатку видрючи "куршавелівців" почни з себе, як то кажуть, спочатку видрючи "куршавелівців"

