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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 643644645646
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:21

Доброе утро!

Сегодня власти впервые решили отправить всех новоприбывших украинцев из-за границы на принудительную обсервацию.

Получается трудно.

Речь идёт о двух рейсах из Дохи, которые прилетели сегодня рано утром. Пассажирам предписали поехать на принудительную обсервацию в отель Козацкий (это прямо на Майдане).

Часть поехала сразу. Но часть отказалась и сидит в самолёте. Информацию, что они покинули самолет пассажиры «Стране» опровергли. В одном из самолетов осталось 30 человек, в другом 100.

“Мы в самолёте уже 15-16 часов. Некоторые поехали в отель, потому что у многих дети, некоторые в возрасте. Уехали не потому что они согласны, просто устали. Мы летели из Бали, и только в на пересадке в Дохе узнали решения Кабмина о принудительной обсервации. В виде постановления это вышло, когда мы сели в самолёт. Никто бы даже на Бали не сел в самолёт, если бы нам сказали о принудительной обсервации. Сейчас в нашем самолёте осталось 30 людей, а в другом 100. Здесь нет ни воды, ни еды. Благо тепло. Просим переместить нас в терминал, но нас согласны переместить только в отель. Возможно, сейчас из руководства кто-то проснётся. Мы предложили несколько вариантов компромисса: сесть на домашнюю изоляцию, пусть нас контролируют приложением мобильным, которые отслеживает передвижения на карантине. Есть методики контроля. Мы готовы на любые тесты, без проблем. Все хотят домой”, - сказал нам пассажир одного из самолета Ростислав Русаков.

Те же, кто приехал в Козацкий постят сообщения об ужасных условиях в номерах.

https://t.me/stranaua/3596

Зачем их было сюда тащить?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:26

Вакцинация БЦЖ снижает смертность от коронавируса
https://aillarionov.livejournal.com/116 ... 42V7ahQzzU

Обязательная и продолжаемая в настоящее время политика всеобщей вакцинации населения вакциной БЦЖ (А) снижает смертность от коронавирусной инфекции по сравнению:
- со странами, проводившими такую политику ранее, но затем прекратившими ее (В) – примерно в 14 раз;
- со странами, проводящими политику рекомендатаельной вакцинации только для отдельных групп населения (С) – примерно в 30 раз.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:46

  rollo написав:Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.

По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали.

По сути, можно сказать, что это первые попытки бунта, предпринятые вильнолюдями. Если храбрые хомячки не будут без промедления жестоко и показательно вздрючены, на Украине как на государстве можно смело поставить крест.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:55

  antey1969 написав:
  rollo написав:Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.

По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали.

По сути, можно сказать, что это первые попытки бунта, предпринятые вильнолюдями. Если храбрые хомячки не будут без промедления жестоко и показательно вздрючены, на Украине как на государстве можно смело поставить крест.

почни з себе, як то кажуть, спочатку видрючи "куршавелівців"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:28

  Вкладчик1234 написав:Зачем их было сюда тащить?

Діпломати працюють...
Я підписан на фейсбук групу нашого посольства в Катарі. Так вони анонсували ці рейси. Хтось, навіть, з Катару додому повернувся.

зі. Взагалі, оце вільнолюдське бидлячество треба припиняти. Обзервація, значить обзервація. А то відпусти їх додому, так вони почнуть лазити скрізь, наражуючи всіх не небезпеку.
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