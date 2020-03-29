Сегодня власти впервые решили отправить всех новоприбывших украинцев из-за границы на принудительную обсервацию.
Получается трудно.
Речь идёт о двух рейсах из Дохи, которые прилетели сегодня рано утром. Пассажирам предписали поехать на принудительную обсервацию в отель Козацкий (это прямо на Майдане).
Часть поехала сразу. Но часть отказалась и сидит в самолёте. Информацию, что они покинули самолет пассажиры «Стране» опровергли. В одном из самолетов осталось 30 человек, в другом 100.
“Мы в самолёте уже 15-16 часов. Некоторые поехали в отель, потому что у многих дети, некоторые в возрасте. Уехали не потому что они согласны, просто устали. Мы летели из Бали, и только в на пересадке в Дохе узнали решения Кабмина о принудительной обсервации. В виде постановления это вышло, когда мы сели в самолёт. Никто бы даже на Бали не сел в самолёт, если бы нам сказали о принудительной обсервации. Сейчас в нашем самолёте осталось 30 людей, а в другом 100. Здесь нет ни воды, ни еды. Благо тепло. Просим переместить нас в терминал, но нас согласны переместить только в отель. Возможно, сейчас из руководства кто-то проснётся. Мы предложили несколько вариантов компромисса: сесть на домашнюю изоляцию, пусть нас контролируют приложением мобильным, которые отслеживает передвижения на карантине. Есть методики контроля. Мы готовы на любые тесты, без проблем. Все хотят домой”, - сказал нам пассажир одного из самолета Ростислав Русаков.
Те же, кто приехал в Козацкий постят сообщения об ужасных условиях в номерах.
Обязательная и продолжаемая в настоящее время политика всеобщей вакцинации населения вакциной БЦЖ (А) снижает смертность от коронавирусной инфекции по сравнению: - со странами, проводившими такую политику ранее, но затем прекратившими ее (В) – примерно в 14 раз; - со странами, проводящими политику рекомендатаельной вакцинации только для отдельных групп населения (С) – примерно в 30 раз.
rollo написав:Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.
По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали.
По сути, можно сказать, что это первые попытки бунта, предпринятые вильнолюдями. Если храбрые хомячки не будут без промедления жестоко и показательно вздрючены, на Украине как на государстве можно смело поставить крест.
rollo написав:Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.
По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали.
По сути, можно сказать, что это первые попытки бунта, предпринятые вильнолюдями. Если храбрые хомячки не будут без промедления жестоко и показательно вздрючены, на Украине как на государстве можно смело поставить крест.
почни з себе, як то кажуть, спочатку видрючи "куршавелівців"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/